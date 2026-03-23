Rosen stärken mit Pflanzen-Power

Gartenfreunde greifen bei der Pflege von Rosen gern auf homöopathische Pflanzenstärkungsmittel zurück. Der neue Accu Star 1.5 mit 360°-Funktion eignet sich bestens für die Ausbringung.

Hobbygärtner lieben die Königin der Blumen. Unzählige Sorten verschönern unsere Gärten. Jedes Jahr kommen Neu-Züchtungen auf den Markt. Dennoch sind Topf-, Beet oder Kletterrosen sehr anfällig gegenüber Pilzen und Schädlingen. Um Pilzbefall von Anfang an einzudämmen, sollten Rosen an einem sonnigen, luftigen Standort ohne Zugluft eingepflanzt werden. Die Blätter können so nach dem Regen gut abtrocknen. Während der Vegetation brauchen Rosen viel Pflege, um sich zu kräftigen und robusten Pflanzen zu entwickeln. Viele Gartenfreunde greifen auf pflanzliche Stärkungsmittel zurück, um ihre Lieblinge vorbeugend gegen Krankheiten zu schützen. Auf dem Markt gibt es inzwischen viele Mittel, die der sensiblen Rose von Innen her gut tun. Sie machen die Rosen widerstandsfähiger. Das Wurzelwachstum wird angeregt und die Pflanzen entwickeln mehr Blüten. Rosen sollten von Ende April bis Ende August im Abstand von zwei bis drei Wochen behandelt werden.

Zum Ausbringen der flüssigen Pflanzenstärkungsmittel eignet sich z.B. der Accu Star 1.5 von Birchmeier. Das handliche Gerät sprüht auf Knopfdruck, ganz ohne mühsames Pumpen, und erzeugt dank integriertem Akku einen konstanten Druck von 2 bar. So lassen sich neben Rosen auch Balkonblumen und Gemüse gleichmäßig und schonend behandeln – dank der 360° Sprühfunktion auch über Kopf oder in schräger Position. Der 1,5 Liter Behälter fasst genügend Flüssigkeit für Hochbeete, Kübel und Balkonkästen. Der Akku hält bis zu zwei Stunden und ist über das mitgelieferte USB-C-Kabel in etwa drei Stunden wieder aufgeladen. Die verstellbare Messingdüse erlaubt das Sprühen vom feinen Nebel bis zum kräftigeren Strahl. Mit seinem ergonomischen Design liegt der Accu Star 1.5 gut in der Hand und ist damit das ideale Klein-Sprühgerät für Hobbygärtner aller Altersklassen.

Geeignet für Pflanzenstärkungsmittel, Mikroorganismen, Flüssigdünger und Pflanzenbrühen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Birchmeier Sprühtechnik AG

Frau Angela Mayer

Im Stetterfeld 1

5608 Stetten

Schweiz

fon ..: +41 (0)56 485 81 81

web ..: http://www.birchmeier.com

email : info@birchmeier.com

Birchmeier ist ein führender Hersteller von Sprüh-, Schäum- und Dosiergeräten und feiert 2026 sein 150-jähriges Firmenjubiläum. Das umfangreiche Produktsortiment reicht von kleinen Handsprühgeräten bis zu Rücken- oder Karrenspritzen. Anwendungen finden sich im Garten, der Landwirtschaft, Gewerbe und vielfältigen Industrien. Qualität „Made in Switzerland“, Funktionalität und Zuverlässigkeit der Produkte stehen im Mittelpunkt. Auch die Langlebigkeit der Produkte spielt für das Unternehmen eine tragende Rolle. Im Jahr 1889 entwickelte die Schweizer Firma die erste Rückenspritze der Welt. In den letzten Jahrzehnten ließ das Unternehmen immer wieder durch seine Innovationen aufhorchen, wie zuletzt durch die Akku-Sprühgeräte Linie mit intelligenter Drucksteuerung. Entwickelt und produziert werden alle Geräte in der eigenen Fabrikation in Stetten (Schweiz). Exportiert werden die Produkte in über 80 Länder.

Smart und Swiss seit 1876



Pressekontakt:

Birchmeier Sprühtechnik AG

Frau Angela Mayer

Im Stetterfeld 1

5608 Stetten

fon ..: 0151/61537897

email : angela.mayer@birchmeier.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.