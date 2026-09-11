Andreas Düniß ist „Person des Jahres 2026“ von AUTO BILD KLASSIK

Andreas Düniß, Geschäftsführer der AMS Auto GmbH, wurde von AUTO BILD KLASSIK zur „Person des Jahres 2026“ gewählt.

Große Auszeichnung für einen leidenschaftlichen Unternehmer und festen Bestandteil der Oldtimer-Szene: Andreas Düniß wurde 2026 von AUTO BILD KLASSIK zur „Person des Jahres“ gewählt. Die Auszeichnung würdigt seinen langjährigen Einsatz für den Erhalt klassischer Fahrzeuge und die Versorgung der Szene mit dringend benötigten Ersatzteilen.

Ein besonderer Moment für Andreas Düniß und die AMS Auto GmbH: Im Rahmen der Automechanika Frankfurt 2026 wurde Düniß mit der Auszeichnung „Person des Jahres“ von AUTO BILD KLASSIK geehrt. Die Veranstaltung brachte zahlreiche Vertreter der Automobil- und Oldtimerbranche zusammen und bot den passenden Rahmen für diese Würdigung.

Die Auszeichnung steht zugleich für eine Entwicklung, die bei Andreas Düniß vor mehr als drei Jahrzehnten begann. 1994 gründete er die AMS Auto GmbH zunächst mit dem Schwerpunkt Fahrzeugreparatur und Oldtimer-Restauration. Aus dem ursprünglichen Betrieb entwickelte sich im Laufe der Jahre ein auf klassische Fahrzeuge spezialisiertes Unternehmen.

Von der Werkstatt zum Spezialisten für klassische Fahrzeuge

Düniß setzte dabei früh auf die Verbindung von handwerklichem Know-how und neuen Vertriebswegen. Bereits 2001 begann der Schritt in den Onlinehandel. Aus ersten Angeboten im Bereich Fahrzeugzubehör entwickelte sich über die Jahre ein umfangreiches Sortiment für klassische Fahrzeuge und Youngtimer.

Heute steht insbesondere Oldtimer-Ersatzteile24.de für die Idee, Ersatzteile für historische Fahrzeuge möglichst langfristig verfügbar zu halten. Gerade bei älteren Fahrzeugen ist die Ersatzteilversorgung eine der größten Herausforderungen. Viele Originalteile sind längst nicht mehr regulär erhältlich oder nur noch schwer zu finden.

Die AMS Auto GmbH baut ihr Sortiment deshalb kontinuierlich aus. Allein im Bereich der europäischen Youngtimer wurde das Angebot 2026 gezielt erweitert, um der wachsenden Nachfrage nach Ersatzteilen für Fahrzeuge der 1980er- und 1990er-Jahre gerecht zu werden.

Leidenschaft für automobile Geschichte

Die Auszeichnung als „Person des Jahres“ ist damit nicht nur eine Anerkennung für eine unternehmerische Entwicklung. Sie steht auch für das Engagement, klassische Fahrzeuge langfristig auf der Straße zu halten.

Denn hinter jedem restaurierten Oldtimer steckt mehr als nur Technik: Es geht um automobile Geschichte, Erinnerungen und Fahrzeuge, die für ihre Besitzer einen ganz besonderen Wert haben. Genau hier setzt die Arbeit von Andreas Düniß und seinem Team an.

Die AMS Auto GmbH verbindet heute Ersatzteilhandel, Fertigung, Entwicklung und die praktische Erfahrung aus der Oldtimer-Szene. Das Unternehmen beschäftigt sich dabei nicht nur mit der Beschaffung bestehender Teile, sondern entwickelt und produziert auch Lösungen für Fahrzeuge, bei denen herkömmliche Ersatzteilquellen längst an ihre Grenzen kommen.

Ein besonderer Moment in Frankfurt

Die Fotos von der Automechanika zeigen die ausgelassene Stimmung rund um die Veranstaltung und den persönlichen Charakter der Auszeichnung. Zwischen Fachpublikum, Szenevertretern und bekannten Gesichtern der Branche wurde der Erfolg gemeinsam gefeiert.

Für Andreas Düniß dürfte die Ehrung deshalb weit mehr als ein Pokal oder ein Titel sein: Sie ist eine Anerkennung für über 30 Jahre Engagement für klassische Automobile – und für eine Arbeit, die häufig hinter den Kulissen stattfindet, für den Erhalt historischer Fahrzeuge aber entscheidend ist.

Mit der Wahl zur „Person des Jahres 2026“ setzt AUTO BILD KLASSIK ein deutliches Zeichen für die Bedeutung von Menschen, die sich dafür einsetzen, dass automobile Klassiker auch künftig nicht nur im Museum stehen, sondern tatsächlich gefahren werden können.

_Andreas Düniß ist Geschäftsführer der AMS Auto GmbH. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und betreibt unter anderem Oldtimer-Ersatzteile24.de._

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AMS Auto GmbH

Herr Robin Grauel

Jahnstraße 32

58285 Gevelsberg

Deutschland

fon ..: 0233140883

web ..: https://oldtimer-ersatzteile24.de/

email : r.grauel@ams-hagen.de

Andreas Düniß ist Geschäftsführer der AMS Auto GmbH und seit vielen Jahren fest in der Oldtimer- und Youngtimer-Szene verwurzelt. 1994 gründete er die AMS Auto GmbH zunächst mit dem Schwerpunkt Fahrzeugreparatur und Oldtimer-Restauration. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Unternehmen zu einem Spezialisten für Ersatzteile und Zubehör für klassische Fahrzeuge.

Mit dem Aufbau des Onlinehandels erweiterte Andreas Düniß das Unternehmen konsequent und machte Ersatzteile für historische Fahrzeuge einem größeren Kundenkreis zugänglich. Heute umfasst das Angebot unter anderem Ersatzteile für klassische Mercedes-Benz-Modelle sowie zahlreiche weitere europäische Fahrzeuge. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der langfristigen Verfügbarkeit von Teilen für Fahrzeuge, deren Ersatzteilversorgung zunehmend schwieriger wird.

Pressekontakt:

AMS Auto GmbH

Herr Robin Grauel

Jahnstraße 32

58285 Gevelsberg

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