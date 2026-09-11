LowTec statt HighTech: TGA-Vision plant energieeffiziente Berliner Schule ohne wasserführende Heizung

Das Berliner Ingenieurbüro TGA-Vision hat die technische Gebäudeausrüstung für den Umbau der Platanus Schule geplant – ein energieeffizientes Bildungsgebäude nach dem LowTec-Prinzip: so viel Technik w

Berlin, 27. August 2026 – Die TGA-Vision Ingenieurgesellschaft mbH hat die technische Gebäudeausrüstung (TGA) für den Umbau der Platanus Schule in Berlin geplant. Das Berliner Ingenieurbüro verantwortete die gesamte Gebäudetechnik dafür, dass aus einer ehemaligen Kindertagesstätte moderne Schulräume für die Sekundarstufe II entstehen konnten, ergänzt um eine Erweiterung des Bestandsgebäudes. Bauherr des Projekts ist die Platanus Bildungs gGmbH.

Kernidee der Planung war ein konsequenter LowTec-Ansatz: „So viel Technik wie nötig, so wenig wie möglich.“ Statt komplexer, wartungsintensiver Anlagen setzte TGA-Vision auf robuste, wartungsarme Systeme, die dauerhaft günstig im Betrieb sind, ohne Abstriche bei Energieeffizienz und Komfort.

Heizen ohne Wasser

Auffälligstes Merkmal des Konzepts: Die Schule kommt vollständig ohne wasserführendes Heizsystem aus. Beheizt werden die Räume über elektrische Infrarot-Deckenstrahlplatten, die die Wärme direkt an Personen und Flächen abgeben. Das spart aufwendige Rohrnetze, Heizzentrale und deren Wartung. Für frische Luft sorgt eine zentrale Anlage aus der Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung, ausgelegt nach DIN 1946-2, gerade in Schulräumen mit hoher Belegung ein wichtiger Faktor für Luftqualität und Konzentration. Die Anlage versorgt die Unterrichts- und Verwaltungsräume mit gefilterter Außenluft und führt verbrauchte Raumluft zuverlässig ab. Mit einer Leistung von rund 6.000 m³/h sorgt das System für eine gute Raumluftqualität und angenehme Temperaturen. Die integrierte Wärmepumpe kann die Räume je nach Bedarf beheizen oder kühlen. Gleichzeitig wird die Wärme der Abluft zurückgewonnen, wodurch ein energieeffizienter Betrieb unterstützt wird.

Strom vom eigenen Dach

Für die Energieversorgung plante TGA-Vision Photovoltaik-Anlagen, die das Gebäude weitgehend autark mit Strom versorgen, auch für den Betrieb der elektrischen Wärmeerzeugung. Ergänzt wird die Technik durch die Sanitärplanung sowie die weiteren Elektroinstallationen.

„Bei einem Bildungsgebäude zählt nicht die spektakulärste Technik, sondern die, die im Alltag zuverlässig läuft und wenig kostet“, sagt Ricardo Proksch, Geschäftsführer von TGA-Vision. „Der Verzicht auf ein wasserführendes System reduziert Komplexität und Wartungsaufwand deutlich. In Kombination mit Photovoltaik und Wärmerückgewinnung erreichen wir einen energieeffizienten Betrieb mit sehr überschaubarer Anlagentechnik.“

Projektdaten im Überblick

TGA-Vision übernahm die Fachplanung über die Leistungsphasen 2 bis 8 nach HOAI und die Anlagengruppen 1 bis 5. Der Projektzeitraum erstreckte sich von 2023 bis 2025, die TGA-Baukosten lagen bei rund 810.000 Euro netto. Damit reiht sich die Platanus Schule in die inzwischen 181 abgeschlossenen Projekte des Berliner Büros ein.

Das Projekt zeigt exemplarisch, wie sich energieeffiziente Gebäudetechnik im Bildungsbau mit reduziertem technischem Aufwand umsetzen lässt, ein Ansatz, der angesichts steigender Bau- und Betriebskosten zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TGA-Vision Ingenieurgesellschaft mbH

Herr Ricardo Proksch

Große Seestraße 3

13086 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 172 3035343

web ..: https://www.tga-vision.de

email : info@tga-vision.de

Die TGA-Vision Ingenieurgesellschaft mbH ist ein inhabergeführtes Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung (TGA) mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen ging Ende 2019 aus dem Berliner Büro Proksch Ingenieure hervor; Geschäftsführer ist Ricardo Proksch. TGA-Vision plant und überwacht die gesamte Gebäudetechnik, Elektro-, Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Kältetechnik, bei Neubauten, Sanierungen und im Bestand. Zu den Auftraggebern zählen Investoren, Projektentwickler, Generalunternehmer, öffentliche Auftraggeber und Architekten in Berlin, Brandenburg und darüber hinaus. Seit der Gründung hat das interdisziplinäre Team aus Ingenieuren, Architekten und Technikern 181 Projekte abgeschlossen.



Pressekontakt:

TGA-Vision Ingenieurgesellschaft mbH

Ricardo Proksch

Große Seestraße 3

13086 Berlin

fon ..: +49 172 3035343

web ..: https://www.tga-vision.de

email : info@tga-vision.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.