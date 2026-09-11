Schutzklasse 3 im Fokus: ProCoReX bietet zertifizierte Datenträgervernichtung für München

HDDs, SSDs, LTO-Bänder, USB-Sticks und Smartphones speichern sensible Informationen auf unterschiedliche Weise. ProCoReX Europe GmbH bietet fü München abgestimmte Lösungen für die sichere Vernichtung

In Unternehmen, Behörden und Organisationen entstehen täglich große Mengen an Informationen, die auch nach dem Austausch oder der Ausmusterung von IT-Geräten geschützt bleiben müssen. Befinden sich sensible oder sicherheitskritische Daten auf ausgedienten Datenträgern, ist eine kontrollierte Vernichtung erforderlich. ProCoReX Europe GmbH unterstützt Kundinnen und Kunden mit einer technisch differenzierten Datenträgervernichtung in München, die unterschiedliche Medienarten und deren jeweilige Speichertechnologie berücksichtigt.

Im Mittelpunkt steht die Schutzklasse 3. Sie umfasst Informationen mit besonders hohem Schutzbedarf, beispielsweise vertrauliche Unternehmensdaten, personenbezogene Informationen, interne Verwaltungsdaten, medizinische Unterlagen oder sicherheitsrelevante Inhalte. Eine einheitliche Behandlung aller Datenträger wird den technischen Unterschieden der Speichermedien nicht gerecht. Deshalb betrachtet ProCoReX Europe GmbH bei der Planung sowohl die Art des Datenträgers als auch die Sensibilität der gespeicherten Informationen.

Das gilt insbesondere für HDDs und SSDs. Während HDDs Daten magnetisch auf rotierenden Magnetscheiben speichern, verwenden SSDs elektronische Flash-Speicher ohne bewegliche Bauteile. USB-Sticks basieren ebenfalls auf elektronischer Speichertechnik. Smartphones können zusätzlich interne Speicher, SIM-Karten und weitere Speichermedien enthalten. LTO-Bänder gehören wiederum zur Gruppe der magnetischen Banddatenträger und werden aufgrund ihrer besonderen Bauweise gesondert eingeordnet.

Die Datenträgervernichtung in München von ProCoReX Europe GmbH umfasst daher eine strukturierte Erfassung der zu verarbeitenden Medien. Je nach Auftrag werden Datenträgertypen, Stückzahlen und Seriennummern dokumentiert. Für die sichere Aufbewahrung und den Transport stehen verschlossene Sicherheitsbehälter zur Verfügung. Dadurch werden die Datenträger während der Übergaben und des Transports vor einem unkontrollierten Zugriff geschützt.

Die Auswahl des geeigneten Verfahrens erfolgt auf Grundlage der vereinbarten Sicherheitsanforderungen und der technischen Beschaffenheit des jeweiligen Mediums. Die ISO/IEC 21964 dient dabei als maßgebliche Orientierung für die Einordnung von Datenträgern, Schutzklassen und Sicherheitsstufen. Für Datenträger mit Informationen der Schutzklasse 3 ist eine nachvollziehbare Prozessplanung besonders wichtig, damit die Vernichtung entsprechend dem Schutzbedarf umgesetzt und dokumentiert werden kann.

Nach der Verarbeitung erhalten Kundinnen und Kunden einen dokumentierten Nachweis über die vereinbarungsgemäße Vernichtung. Die Unterlagen können unter anderem Angaben zu den übernommenen Datenträgern, den relevanten Prozessschritten und dem Abschluss der Vernichtung enthalten. Damit steht Unternehmen und Organisationen eine belastbare Dokumentation für interne Datenschutzprozesse, Audits und Prüfungen zur Verfügung.

Auch nach der physischen Vernichtung endet der Prozess nicht. Die anfallenden Materialien werden sortiert und einer geeigneten Verwertung zugeführt. Auf diese Weise verbindet ProCoReX Europe GmbH den Schutz sensibler Informationen mit einer verantwortungsbewussten IT-Entsorgung. Für Unternehmen in München entsteht so eine Lösung, die technische Sicherheit, nachvollziehbare Abläufe und Nachhaltigkeit miteinander verbindet.

Mit der spezialisierten Datenträgervernichtung in München richtet sich ProCoReX Europe GmbH an Unternehmen, Behörden, Kliniken, IT-Dienstleister und weitere Organisationen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf. Von der HDD über die SSD bis zum LTO-Band, USB-Stick oder Smartphone werden die unterschiedlichen Datenträger in die Planung einbezogen. Entscheidend ist dabei nicht nur, dass ein Medium ausgedient hat, sondern auch, welche Daten darauf gespeichert sind und welcher Schutzbedarf für diese Informationen besteht.

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ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-muenchen

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

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