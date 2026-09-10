Sichere und zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung in Münster: ProCoReX Europe GmbH- Europa

Telekommunikationsunternehmen in Münster setzen auf ProCoReX Europe GmbH: Zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung nach DIN 66399 schützt Kundendaten und Netzinformationen.

Viele der Telekommunikationsunternehmen speichern und verarbeiten riesige Mengen an Kundendaten, Netzinformationen und sensiblen Betriebsdaten. Bei der Entsorgung von IT-Altgeräten ist daher eine maximale Datensicherheit unerlässlich. ProCoReX Europe GmbH bietet in Münster eine spezialisierte Lösung für die sichere und zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung, die perfekt auf die hohen Anforderungen dieser Branche zugeschnitten ist. Unser Service gewährleistet die unwiederbringliche Zerstörung sensibler Daten und die lückenlose Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.

Der Prozess beginnt mit einer transparenten und flexiblen Beratung, bei der die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens erfasst werden – von ausgedienten Servern und Netzwerkkomponenten bis hin zu Tausenden von Endgeräten und mobilen Speichermedien. Unsere geschulten Mitarbeiter holen Ihre Datenträger direkt vor Ort ab, sicher und DSGVO-konform in verschlossenen Sicherheitsbehältern. Dies umfasst alle Arten von Speichermedien, von Festplatten aus Rechenzentren bis hin zu SSDs aus Kunden-Routern und digitalen Archivierungsmedien. Die sichere Transportkette garantiert die Vertraulichkeit Ihrer Daten bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Münster.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung in Münster, die streng nach den Vorgaben der DIN-Norm 66399 erfolgt. Diese Norm ist der anerkannte Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern und somit ein Garant für die Sicherheit Ihrer sensiblen Informationen. Nach erfolgreicher Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für interne Audits, externe Prüfungen und die lückenlose Dokumentation der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Datenschutzvorschriften, wie sie für Telekommunikationsunternehmen verbindlich sind.

ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken. Nach der zertifizierten Datenträgervernichtung in Münster werden alle nicht-sensiblen Materialien fachgerecht recycelt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Mit unserer Expertise bieten wir Telekommunikationsunternehmen eine zuverlässige und verantwortungsvolle Lösung, die höchste Standards im Daten- und Umweltschutz vereint und dazu beiträgt, das Vertrauen Ihrer Kunden und die Integrität Ihrer Netze zu sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.zertifiziertevernichtung.de/muenster/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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