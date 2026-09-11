Thomas Hoppe, Bestsellerautor und Bundesvorsitzender von DIE JUNGEN UNTERNEHMER, wird GreenScout e.V. Beirat

GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft unabhängig deren Eignung für wirtschaftlich rentable Solaranlagen und entwickelt Projekte. Thomas Hoppe unterstützt den Klimaverein als Beirat.

Der GreenScout e.V. (www.greenscout-ev.de) erweitert seinen Beirat: Thomas Hoppe unterstützt den Klimaverein künftig mit seiner Erfahrung als Unternehmer, Business Angel, Verbandsvorsitzender und Autor. Hoppe ist Co-Autor des Wirtschaftsbuchs und Spiegel-Bestsellers „MAKE! in Germany“ und Bundesvorsitzender von DIE JUNGEN UNTERNEHMER. Für den GreenScout e.V. bringt er damit eine Perspektive ein, die für die praktische Umsetzung des Klimaschutzes und der Energiewende besonders wichtig ist: ökologische Ziele müssen wirtschaftlich verständlich und tragbar, unternehmerisch plan- und belastbar sowie gesellschaftlich konsensfähig und dann umgesetzt werden.

Der GreenScout e.V. sucht, identifiziert und prüft ungenutzte Dachflächen, Freiflächen und Speicherstandorte, die für Photovoltaik, Speicherlösungen und investierbare Energieprojekte geeignet sein können. Eigentümer, Unternehmen, Landwirte, Kommunen und sonstige Ökostrom-Projektpartner erhalten mit einer unabhängigen und umfassenden Machbarkeitsstudie vom Verein eine fundierte und belastbare Entscheidungsgrundlage, ob Photovoltaik für die eigenen Flächen geeignet und rentabel sein kann. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht pauschale Versprechen eines PV-Vertriebs, sondern die tatsächliche Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Risikobewertung und die Frage, ob und wie aus bislang ungenutzten Flächen konkrete Solarenergieprojekte mit lukrativen Pachtzahlungen, Strompreissicherheit und erheblichen Stromkostenersparnissen entstehen können.

Mit Thomas Hoppe gewinnt der Verein einen Beirat, der Unternehmertum, Mittelstand, Digitalisierung, Kommunikation und Netzwerkaufbau bestens aus eigener Praxis kennt. Hoppe gründete mehrere Unternehmen und führt diese als Serial-Entrepreneur erfolgreich fort. Junge Unternehmen und Startups begleitet er heute als Berater oder investiert als Business Angel selbst in diese. Als Bundesvorsitzender von DIE JUNGEN UNTERNEHMER setzt er sich für bessere Rahmenbedingungen für Unternehmertum, wirtschaftliche Bildung und die junge Generation von Familien- und Eigentümerunternehmen ein.

„Thomas Hoppe steht für Unternehmergeist, wirtschaftliche Klarheit, das Wissen und den Mut, Dinge praktisch anzupacken. Genau diese Haltung passt zu unserer Bewegung“, sagt Sebastian Trautschold, Vorstand des GreenScout e.V. „Wir betrachten ungenutzte Flächen nicht nur theoretisch als ökologisches Potenzial, sondern entwickeln daraus konkrete PV-Projekte für Flächeneigentümer und Investoren. Dafür brauchen wir Menschen wie Thomas Hoppe, die unternehmerisch erfahren und bestens vernetzt sind sowie Menschen begeistern können.“

Hoppe schätzt die Arbeit des GreenScout e.V. an der zentralen Schnittstelle zwischen Klimaschutz und Wirtschaft: „Die Energiewende wird nur dann erfolgreich sein, wenn ökologische Lösungen auch ökonomisch überzeugen und sich wirtschaftlich auszahlen“, erklärt der Multi-Unternehmer und Autor. „GreenScout e.V. verfolgt keine abstrakten Klimathemen und weltfremden Ideenkonstrukte, sondern verbindet praktisches Unternehmertum, Stromsparpotenziale und Zusatzeinkommen mit handfestem und profitablem Bürgerengagement für Klimaschutz und Energiewende zum persönlichen wie gesellschaftlichem Nutzen. Das unterstütze und promote ich sehr gerne in meiner Funktion als Vereinsbeirat.“

Die Berufung Hoppes in den Beirat erfolgt in einer Phase, in der der ökologische wie wirtschaftliche Druck auf Unternehmen weiter wächst. Ständig steigende Energiekosten, fehlende Strompreissicherheit, Anforderungen an die eigene Öko- und CO?-Bilanz, mögliche sinnvolle Flächennutzung und sowie Investitionsentscheidungen rücken immer mehr in den Fokus vieler Unternehmen und Kommunen. Viele Betriebe verfügen über Dächer, Hallen, Parkplätze oder Freiflächen, ohne deren Wirtschafts- und Energiepotenzial zu kennen. Häufig fehlt die unabhängige Analyse und Beratung als erster Schritt, um die Eignung, Wirtschaftlichkeit und Umsetzungswege von Photovoltaik realistisch einzuschätzen. Die unabhängigen Experten vom GreenScout e.V. prüfen und ermitteln je nach Fläche und Standort individuelle Pacht-, Contracting- und Investorenmodelle oder kombinierte Lösungen. Eigentümer können so Einnahmen aus Dach- oder Flächenpacht erzielen, Stromkosten planbarer und günstiger gestalten und einen sichtbaren Beitrag zur CO?-Reduktion vor Ort leisten, ohne zwingend selbst in den Bau und Betrieb einer Solaranlage investieren zu müssen (https://greenscout-ev.de/eine-flaeche-melden/).

Gerade im Mittelstand ist diese Brücke entscheidend. Unternehmen brauchen keine Slogans und Schlagworte, sondern belastbare Antworten auf die Fragen: Welche meiner Flächen eignen sich? Welche Erlöse und Einsparungen sind realistisch? Welche Risiken bestehen? Wer übernimmt Investition und Betrieb? Wie kann ein Solarprojekt zu meiner Unternehmensstrategie passen? Und wie lässt sich Klimaschutz so umsetzen, dass er wirtschaftlich tragfähig bleibt?

Die Beiratsunterstützung durch Thomas Hoppe ist ein Signal an Eigentümer, Unternehmen und Partner: Die Aktivierung ungenutzter Flächen für Solar ist kein Randthema. Sie ist Teil einer wirtschaftlichen Zukunftsstrategie für Industrie, Landwirtschaft und Mittelstand, für Kommunen, Vereine und sonstige Organisationen. Wer geeignete Flächen besitzt, verfügt möglicherweise über bislang ungenutzte, aber erhebliche Vermögenswerte, die es gemeinsam zu realisieren gilt.

Über Thomas Hoppe

Thomas Hoppe ist Unternehmer, Business Angel, Co-Autor des Wirtschaftsbuchs und Spiegel-Bestsellers „MAKE! in Germany“ und Bundesvorsitzender von DIE JUNGEN UNTERNEHMER. Er gründete mehrere Unternehmen, darunter die Schülerkarriere GmbH, eines der großen digitalen Karriere-Netzwerke für Jugendliche in Deutschland. Zudem engagiert er sich seit Jahren für Unternehmertum, wirtschaftliche Bildung, Digitalisierung und bessere Rahmenbedingungen für junge Unternehmer.

Über den GreenScout e.V.

GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche, deren Erfahrung bis ins Jahr 2008 zurückreicht. Der Verein macht Unternehmen und Organisationen darauf aufmerksam, dass viele Dächer, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können. GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft deren Eignung für Photovoltaik, Speicherlösungen und kombinierte Energieprojekte und entwickelt dann geeignete Projekte bis zur Investitionsreife. Flächeneigentümer erhalten eine unabhängige und fundierte Entscheidungsgrundlage für ihre Solarprojekte, Pachtmodelle und Stromkostenvorteile.

Ziel des Vereins ist es, aktiven Klimaschutz und CO2-Reduktion, wirtschaftliche Flächennutzung und regionale Energiewende praktisch und rentabel miteinander zu verbinden. GreenScout e.V. betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich zu nutzen und Investoren geeignete Projekte bereitzustellen. Flächenbesitzer können so Pachteinnahmen, langfristig günstigeren Strom und Strompreissicherheit sowie eine nachweisbare und öffentlichkeitswirksame CO?-Reduktion in ihrer Region erreichen, ohne selbst in den Bau und Betrieb einer Solaranlage investieren zu müssen.

Pressekontakt

GreenScout e.V.

Utechter Str. 5

19217 Utecht

Telefon: 038875 169780

E-Mail: presse@greenscout-ev.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GreenScout e.V.

Herr Sebastian Trautschold

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Deutschland

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GreenScout e.V. ist eine Initiative von Fachleuten aus der Energie- und Projektentwicklungsbranche, deren Erfahrung bis ins Jahr 2008 zurückreicht. Der Verein macht darauf aufmerksam, dass viele Dach-, Freiflächen und Speicherstandorte wirtschaftlich genutzt werden können. GreenScout e.V. identifiziert geeignete Flächen, prüft unabhängig deren Eignung für wirtschaftlich rentable Solaranlagen und entwickelt Projekte bis zur Investitionsreife. Der Verein betreibt selbst keine Energieanlagen und verkauft keinen Strom. Stattdessen unterstützt er Eigentümer*innen dabei, ihre Flächen ohne eigenes Investment wirtschaftlich zu nutzen und Investor*innen geeignete Projekte bereitzustellen.

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