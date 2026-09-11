easyLEARN Schkeuditz unterstützt Lesetütenaktion für 93 Erstklässler

Mit der Lesetütenaktion für 93 Erstklässler fördert easyLEARN Schkeuditz die Leselust zum Schulstart und engagiert sich für die Bildung in der Region.

Schkeuditz, 4. September 2026 – Leseförderung ist eine wichtige Grundlage für erfolgreiches Lernen

Als Nachhilfe- und Bildungsanbieter liegt uns die Förderung von Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen. Lesen gehört zu den wichtigsten Grundlagen für den schulischen Erfolg: Wer Texte sicher lesen und verstehen kann, profitiert davon nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch in Mathematik, Sachkunde und später in nahezu allen weiteren Schulfächern.

Deshalb unterstützt easyLEARN Schkeuditz die Lesetütenaktion sehr gern. Ziel ist es, bereits bei Schulanfängerinnen und Schulanfängern die Freude am Lesen zu wecken und ihnen einen positiven Start in die Schulzeit zu ermöglichen.

Wir bedanken uns bei Andre Mannchen von der Buchhandlung, David Schleese von der Leibniz Grundschule und bei den Stadtwerken Schkeuditz, die diese schöne Aktion möglich machen.

easyLEARN Schkeuditz wünscht allen Erstklässlerinnen und Erstklässlern viel Freude beim Lesen, Lernen und Entdecken!

Nachhilfe und Lernförderung in Schkeuditz

easyLEARN unterstützt Schülerinnen und Schüler in Schkeuditz ab der Grundschule individuell beim Lernen und bietet Nachhilfe in Schkeuditz unter anderem in Mathematik, Deutsch und Englisch sowie in weiteren Schulfächern an. Kostenfreie Probestunden ermöglichen es Kindern und Eltern, unsere Lernförderung zunächst unverbindlich kennenzulernen. Für eine ebenfalls kostenlose Beratung erreichen Interessierte das Institut per Telefon unter 034204-44 18 18 oder per E-Mail unter schkeuditz@easylearn.de.

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easyLEARN – Nachhilfe in Schkeuditz

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Telefon: 034204-44 18 18

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Mit easyLEARN zum Erfolg! Unsere Nachhilfe in Schkeuditz richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die ihre Leistungen verbessern möchten. Wir bieten individuelle Förderung in Mathe, Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften und Sprachen für alle Schularten und Klassenstufen. Unsere Lehrkräfte gehen gezielt auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen ein und unterstützen bei der Bewältigung von schulischen Herausforderungen.

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