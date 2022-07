Wer schon seit Längerem mit dem Gedanken spielt, sich eine Gartensauna zu kaufen, hat zu Recht gewartet. Bei ISIDOR, dem Gartensauna Profi, stehen nun die neuesten Produkte am Start.

Gartensauna Fans können sich freuen: Der August hat es in sich, zumindest, wenn man auf die Website von Gartensauna Hersteller ISIDOR geht. Nach den Engpässen und Lieferschwierigkeiten im Zuge der Corona Krise sind nun die meisten der Bestseller wieder lieferbar und hinzu kommen neue, schicke Gartensauna Modelle, die so richtig Lust auf den Herbst und Winter machen.

Zu früh, um darüber nachzudenken? Keineswegs! Wer sich jetzt für das Saunamodell seiner Träume entscheidet, kann sich so richtig schön Zeit nehmen, den Garten auf die Ankunft der eigenen Wellnessoase vorzubereiten und das passende Zubehör auszusuchen. Immerhin verlangt eine Gartensauna ein betoniertes Fundament und dieses lässt man am besten vom Profi errichten.

Und dann gilt es, den Wunsch-Ofen für die eigene Sauna auszusuchen! ISIDOR startet in die Wintersaison 2022/23 mit vielen neuen Ofenmodellen und schicken Steuerungen, die keine Wünsche offen lassen. Geheimtipp: Die Saunasteuerung über Telefon App, die neu im Sortiment ist, hat das Zeug, zum Bestseller des Jahres zu werden. Denn was gibt es besseres, als nach einem langen Arbeitstag nach Hause zu kommen und die richtig temperierte Sauna wartet bereits?

Ein Besuch auf der Gartensauna Website empfiehlt sich auf jeden Fall gleich – die neuen Produkte im Zubehörshop werden ab kommender Woche erhältlich sein: gartensauna.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.