Die einen lieben es, die anderen rümpfen die Nase – nichtsdestotrotz wird vegetarisch Grillen immer beliebter. Der Experte für Grillkota & Co präsentiert die besten Rezepte.

Geschmäcker sind verschieden, und das gilt nicht nur für die Grillkota! Auch, was in dieser finnischen Grillhütte auf der heißen Glut landet, richtet sich ganz nach der kulinarischen Wünschen der Grillmeister und Grillmeisterinnen. Grillkota Spezialist ISIDOR geht darauf in seinem Kundenmagazin ein und präsentiert im entsprechenden Abschnitt auf der hauseigenen Website nicht nur köstliche Fleischrezepte, sondern auch vegetarische Spezialitäten zum Nachgrillen.

Schon mal gegrillten Spargel versucht? Oder gefüllte Champignons? Vegetarisch Grillen kann auf jeden Fall mehr als Ofenkartoffeln, wobei diese natürlich ein Muss bei jeder Grillparty sind. Das Magazin Team von ISIDOR sammelt jeden Sommer die besten Grillrezepte, um sie den Fans auf der Website zur Verfügung zu stellen und bietet in dieser Sammlung Fleisch-, Fisch- und vegetarische Rezepte gleichermaßen.

Auf dem großzügig angelegten Grill der finnischen Grillkota hat auch alles wunderbar Platz und niemand muss zu lange auf seine gegrillten Paprika, Tomaten oder überbackenen Zwiebeln warten. Vorbei die Zeiten, in denen die Steakesser längst bei der Nachspeise saßen, während die Vegetarier immer noch auf ihren Ofenkartoffel warten. Auf den Grills in der Grillhütte kann man die Hitze wunderbar regulieren und das Grillgut genauso auflegen, dass es nicht erst im Abstand von Stunden gar wird. Wenn das keine gute Sommernachricht ist!

Alle gesammelten Rezeptideen sowie viele tolle Geschichten rund um die Grillkota gibt es im Magazin von grillkota.isidor.de.

