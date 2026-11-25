Am 5. und 6. Dezember 2026 lädt der 36. Adventmarkt ins Königliche Kurhaus Bad Reichenhall ein. 60 Aussteller präsentieren Kunsthandwerk und Geschenkideen, begleitet von weihnachtlicher Musik.

BAD REICHENHALL. Am zweiten Adventwochenende, dem 5. und 6. Dezember 2026, lädt die Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH zum 36. Adventmarkt in das Königliche Kurhaus Bad Reichenhall ein. Der von der Staatsbad GmbH durchgeführte und in Kooperation mit kreativTEAM c/o Ute Obermaier organisierte Markt begeistert mit hochwertigem Kunsthandwerk, liebevoll gestalteten Geschenkideen und einer besonderen vorweihnachtlichen Atmosphäre.

60 Aussteller aus Deutschland, Österreich und Italien präsentieren erlesene Handwerkskunst unterschiedlichster Sparten. Traditionelles und althergebrachtes Kunsthandwerk trifft dabei auf elegante und moderne Arbeiten. Zum vielfältigen Angebot gehören Porzellanmalerei, Schmuck, Christbaumschmuck, Holzarbeiten, Patchwork, Papierkunst, Seifen, Kerzen, Teddybären, Krippen, Klosterarbeiten sowie Gestricktes und Genähtes. Ob als Weihnachtsgeschenk oder als kleine Freude für sich selbst – hier lässt sich so manches besondere Stück entdecken.

Auch die Gärtnerei der Staatsbad GmbH ist mit einem eigenen Verkaufs- und Ausstellungsstand vertreten. Mit ihrem floristischen Können und liebevoll gestalteten Arbeiten bereichert sie das Angebot. Darüber hinaus übernimmt das Team die festliche Dekoration des Königlichen Kurhauses und verwandelt die historischen Räumlichkeiten in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt.

Zu den Ausstellern zählt Agnes Winzig aus Seekirchen in Österreich mit ihren Alpaka- und Wollprodukten. Heike Petraschk aus Brandenburg verziert mundgeblasenes Glas mit Wachsbossierung in alter sorbischer Technik und bringt damit ein Stück Lausitzer Tradition ins Kurhaus. Die Künstlerinnen Brigitte Deval und Kristina Gärtner aus Siena präsentieren handgefertigte Unikate aus Italien.

Für das leibliche Wohl sorgt der GTEV D’Saalachtaler Bad Reichenhall e. V. In der Cafeteria verwöhnt der Verein die Besucher mit hausgemachten Kuchen, herzhaften Schmankerln und Getränken.

Musikalisch begleiten am Samstag Eva Kastner an der Harfe und Sabine Schmid am Hackbrett den Adventmarkt mit weihnachtlichen Weisen. Am Sonntag stimmt die Sorglosmusi mit Gitarre, Kontrabass und Ziach auf die Adventszeit ein.

Mit hochwertigem Kunsthandwerk, regionalem Engagement, festlicher Dekoration und stimmungsvoller Musik bietet der 36. Adventmarkt im Königlichen Kurhaus den passenden Rahmen, um die Vorweihnachtszeit in besonderer Atmosphäre zu genießen.

Öffnungszeiten:

Samstag, 5. Dezember 2026, von 11:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag, 6. Dezember 2026, von 10:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Königliches Kurhaus Bad Reichenhall

Die Staatsbad GmbH freut sich auf zahlreiche Besucher.

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