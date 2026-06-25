Zwischen Fachkräftemangel und Führungskomplexität: Bildungsurlaub als strategischer Lernraum

Unternehmen investieren viel Zeit und Geld in Recruiting und Mitarbeiterbindung. Gleichzeitig bleibt ein gesetzlich verankerter Weiterbildungsrahmen häufig unter seinen Möglichkeiten: Bildungsurlaub.

Nieheim / Travemünde, 25. Juni 2026 – Unternehmen investieren viel Zeit und Geld in Recruiting, Bindung und Personalentwicklung. Gleichzeitig bleibt ein gesetzlich verankerter Weiterbildungsrahmen häufig unter seinen Möglichkeiten: der Bildungsurlaub. ReSolTat macht darauf aufmerksam, dass Bildungsurlaub mehr sein kann als eine formale Freistellung – nämlich ein wirksamer Lernraum für Führung, Zusammenarbeit und berufliche Selbstklärung.

Bildungsurlaub ist kein zusätzlicher Urlaub

Bildungsurlaub wird in vielen Organisationen noch immer mit Abwesenheit, Planungsaufwand oder unklarem Nutzen verbunden. Dabei geht es nicht um zusätzlichen Erholungsurlaub, sondern um berufliche und politische Weiterbildung in einem gesetzlich geregelten Rahmen. Die konkrete Ausgestaltung ist Ländersache. In Nordrhein-Westfalen umfasst der Anspruch auf Arbeitnehmerweiterbildung beispielsweise fünf Arbeitstage pro Kalenderjahr; Anträge müssen dort in der Regel mindestens sechs Wochen vor Beginn schriftlich beim Arbeitgeber gestellt werden.

ReSolTat ist als Träger der beruflichen Weiterbildung nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen anerkannt. Da die Regelungen in den Bundesländern unterschiedlich sind, können Kurse auf Anfrage auch für weitere Bundesländer zur Genehmigung eingereicht werden. Wichtig bleibt dabei: Der berufliche Bezug muss nachvollziehbar sein. Bei ReSolTat liegt dieser Bezug insbesondere in den Themen Führung, Kommunikation, Selbstführung, Resilienz und Zusammenarbeit.

Das zweite Manöver: Wenn Führung sichtbar wird

Was erfahrungsorientiertes Lernen bedeutet, zeigt eine Rückmeldung aus einem Bildungsurlaubsformat auf der Segelyacht. Eine Führungskraft stand während eines Anlegemanövers in einem engen Hafen unter Druck. Starke Böen, eine freie Box, unklare Aufgabenverteilung an Bord: Wer übernimmt welche Leine? Wer sichert? Wer gibt Orientierung? Die Situation wurde unübersichtlich.

Statt das Manöver unter wachsender Anspannung fortzusetzen, traf die Führungskraft eine andere Entscheidung: nicht sofort anlegen, sondern zunächst in den Vorhafen zurückfahren, die Lage anschauen, die nächsten Schritte besprechen und Rollen konkret klären. Erst danach setzte die Crew zum zweiten Manöver an. Diesmal gelang das Anlegen ruhig und sicher.

In der anschließenden Reflexion wurde aus der nautischen Situation ein beruflicher Lernmoment. Die Führungskraft erkannte: Auch im eigenen Führungsalltag und in persönlichen beruflichen Entscheidungen braucht es manchmal nicht mehr Tempo, sondern einen bewussten Zwischenschritt. Ziele klären. Ressourcen prüfen. Erwartungen sortieren. Verantwortung verteilen. Dann neu ansetzen.

Eine Rückmeldung brachte diesen Transfer auf den Punkt: Entscheidungen, die sie für sich treffen musste, habe sie endlich treffen können. Das habe bekräftigt und Mut gemacht.

Erlebnis allein reicht nicht

„Der entscheidende Lernprozess beginnt nicht mit dem Erlebnis, sondern mit der Reflexion darüber“, sagt Dipl.-Soz.Päd. Roland Florin von ReSolTat. „Nachhaltigkeit entsteht, wenn Menschen eine Situation erleben, ihr eigenes Verhalten darin erkennen und anschließend einen konkreten Transfer in ihren beruflichen Alltag entwickeln.“

Diese Unterscheidung ist zentral. Ein besonderes Erlebnis macht noch keine Personalentwicklung. Erst wenn Beobachtung, Reflexion und Transfer miteinander verbunden werden, entsteht berufliche Kompetenzentwicklung. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einem Event und einem Bildungsurlaub mit erfahrungsorientiertem Lernansatz.

Personalentwicklung unter Veränderungsdruck

Der Bedarf an wirksamer Entwicklung ist hoch. Der Gallup Engagement Index Deutschland 2025 beschreibt die emotionale Mitarbeiterbindung in Deutschland weiterhin auf niedrigem Niveau; laut Gallup ist nur etwa jeder zehnte Beschäftigte hoch emotional gebunden. Gallup ordnet geringe Bindung ausdrücklich als Führungs- und Wettbewerbsthema ein.

Auch aktuelle Debatten über Future Skills zeigen, dass Unternehmen nicht nur Fachwissen, sondern vor allem übertragbare Kompetenzen benötigen: Problemlösefähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Kommunikation, Selbstorganisation und kritisches Denken. Die Haufe Akademie stellt in ihrer Future-Skills-Studie die Frage in den Mittelpunkt, welche Fähigkeiten Fach- und Führungskräfte künftig brauchen und wie Weiterbildung wirksamer gestaltet werden kann. Deloitte beschreibt Unternehmen zugleich in einem Spannungsfeld aus wirtschaftlichen Anforderungen, technologischen Entwicklungen und veränderten Erwartungen der Mitarbeitenden.

Vor diesem Hintergrund kann Bildungsurlaub für Unternehmen eine strategische Funktion bekommen. Er ermöglicht intensive Lernzeiten außerhalb des Tagesgeschäfts, ohne Entwicklung auf reine Wissensvermittlung zu reduzieren.

Was Unternehmen anders betrachten können

Die entscheidende Frage lautet nicht allein: „Wie lange ist jemand nicht im Betrieb?“ Hilfreicher ist die Frage: „Mit welcher Klarheit, welcher Selbstführung und welchen Handlungsmöglichkeiten kommt jemand zurück?“

Für Personalentwicklung bedeutet das einen Perspektivwechsel. Bildungsurlaub wird nicht als organisatorische Störung betrachtet, sondern als strukturierter Raum für Kompetenzentwicklung. Gerade Führungskräfte und Mitarbeitende mit Verantwortung profitieren von Formaten, in denen sie Entscheidungen, Kommunikation und Zusammenarbeit nicht nur theoretisch behandeln, sondern praktisch erleben und reflektieren.

Das Segeln steht bei ReSolTat dabei nicht im Mittelpunkt. Die Segelyacht ist kein Freizeitangebot, sondern ein Lern- und Reflexionsraum. Auf engem Raum werden typische Dynamiken moderner Organisationen sichtbar: unklare Rollen, Zeitdruck, Verantwortung, Abstimmung, Unsicherheit und Vertrauen. Was im Besprechungsraum oft abstrakt bleibt, zeigt sich an Bord unmittelbar im Verhalten.

Bildungsurlaub als Investition in Zukunftsfähigkeit

Moderne Personalentwicklung muss mehr leisten als Seminare zu organisieren. Sie muss Menschen befähigen, unter Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen und Zusammenarbeit bewusst zu gestalten.

Bildungsurlaub kann dafür ein geeigneter Rahmen sein, wenn er transferorientiert gedacht wird. Die Verbindung von Erlebnis, Reflexion und beruflichem Alltag macht ihn zu einem unterschätzten Instrument moderner Personalentwicklung – nicht als Ersatz für andere Weiterbildungsformen, sondern als Ergänzung dort, wo Verhalten, Haltung und Führung wirksam werden sollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ReSolTat GmbH & Co. KG

Herr Roland Florin

Marktstr. 18

33039 Nieheim

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email : r.florin@resoltat.de

ReSolTat begleitet seit 2002 Führungskräfte, Teams und Organisationen in Entwicklungsprozessen. Der Schwerpunkt liegt auf erfahrungsbasiertem Lernen, Reflexion und Praxistransfer in den Themen Führung, Zusammenarbeit, Kulturentwicklung und Resilienz. Ein zentrales Format ist Business-Segeln auf der Ostsee ab Travemünde auf der Segelyacht „leaderSHIP“. Das Segeln dient dabei als Lern- und Reflexionsraum, nicht als Selbstzweck.

Jörg Friebe, Diplompädagoge, und Roland Florin, Dipl.-Sozialpädagoge, verbinden langjährige Begleitungserfahrung mit einem christlich-humanistisch geprägten Menschenbild: Entwicklung statt Bewertung, Verantwortung statt Schuldzuweisung, Führung als Dienst an gemeinsamer Wirksamkeit.

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