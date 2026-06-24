www.boeck-gmbh.at – Sichere Gummiauflagen aus Europa für KFZ-Hebebühnen

Gummi-Klötze für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Die Böck GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb hochwertiger Gummiersatzteile und Hebelösungen für KFZ-Hebebühnen spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Innovation und Kundennähe hat sich das Unternehmen zu einem international anerkannten Partner für Werkstattausrüster, Hebebühnenhersteller und Fachhändler entwickelt. Heute beliefert Böck Kunden auf der ganzen Welt und gilt als Spezialist für Gummiauflagen, Hebeklötze und weitere Zubehörlösungen für nahezu alle Hebebühnenmarken weltweit. Die Geschichte des Unternehmens beginnt mit dem Gründer Rudolf Leinhart, der über viele Jahre im Bereich Werkstattausrüstung tätig war. Während seiner Tätigkeit erkannte er ein wiederkehrendes Problem in Werkstätten: Ersatz-Gummiauflagen für Hebebühnen waren häufig nur schwer verfügbar, wurden oftmals falsch geliefert oder entsprachen nicht den Qualitätsanforderungen der Anwender. Aus dem Wunsch heraus, dieses Problem nachhaltig zu lösen, entstand die Vision, hochwertige, passgenaue und langlebige Gummiauflagen selbst zu entwickeln und herzustellen.

Diese Idee legte den Grundstein für die heutige Böck GmbH. Von Beginn an setzte das Unternehmen auf eine klare Qualitätsstrategie. Hochwertige Rohstoffe, fundiertes Materialwissen, europäische Fertigung und zuverlässige Prozesse bilden bis heute die Basis des Unternehmenserfolgs. Böck verfolgt den Anspruch, Produkte zu entwickeln, die den anspruchsvollen Bedingungen des Werkstattalltags dauerhaft standhalten. Durch die Kombination aus Werkstoffkompetenz, modernem Produktions-Know-how und optimierter Logistik schafft das Unternehmen Lösungen, die sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz in Werkstätten verbessern. Heute umfasst das Sortiment mehr als 200 verschiedene Produkte und zählt damit zu den umfangreichsten Angeboten seiner Art weltweit. Die Produktpalette reicht von klassischen Gummitellern für Ein- und Zweisäulenhebebühnen über Gummiklötze und Polymerklötze bis hin zu Gummiplatten, Auffahrrampen, Sonderaufnahmen und Ausgleichsplatten. Alle Produkte sind darauf ausgelegt, Fahrzeuge sicher anzuheben, Beschädigungen zu vermeiden und den täglichen Werkstattbetrieb effizienter zu gestalten. Dabei bietet Böck Lösungen für nahezu jede Hebebühnenart und zahlreiche Fahrzeugtypen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Unternehmens ist die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden. Böck versteht sich nicht nur als Hersteller von Produkten, sondern als Problemlöser für Werkstätten und Vertriebspartner. Durch den engen Austausch mit Anwendern werden Herausforderungen im Werkstattalltag frühzeitig erkannt und in innovative Lösungen umgesetzt. Kundenfeedback spielt dabei eine zentrale Rolle im Entwicklungsprozess. Jedes Produkt wird intensiv getestet und erst dann freigegeben, wenn es den hohen Anforderungen hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Funktionalität entspricht.

Die Unternehmensphilosophie basiert auf den Werten Leidenschaft, Innovation und Fortschritt. Seit über 30 Jahren arbeitet Böck kontinuierlich daran, bestehende Produkte weiterzuentwickeln und neue Lösungen auf den Markt zu bringen. Forschung, Entwicklung und die Nutzung moderner Technologien sind feste Bestandteile der Unternehmensstrategie. Ziel ist es, Werkstätten weltweit dabei zu unterstützen, ihre Arbeitsabläufe sicherer, effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Unternehmensausrichtung ist die hohe Fertigungskompetenz. Sämtliche Produkte werden in Österreich entwickelt und stammen von langjährigen, vertrauenswürdigen Partnern innerhalb Europas. Diese konsequente Ausrichtung auf europäische Produktionsstandards ermöglicht eine gleichbleibend hohe Qualität und sorgt für kurze Kommunikationswege entlang der Lieferkette. Gleichzeitig stärkt sie die Verlässlichkeit, die Kunden und Vertriebspartner von Böck erwarten. Seit dem Jahr 2016 wird das Familienunternehmen von den Söhnen des Gründers, Alexander und Christoph Leinhart, geführt.

Sie setzen die Vision ihres Vaters konsequent fort und verbinden die traditionellen Werte des Unternehmens mit modernen Management- und Automatisierungskonzepten. Unter ihrer Führung wurden interne Prozesse weiter digitalisiert, die internationale Marktpräsenz ausgebaut und die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern intensiviert. Dadurch konnte sich Böck als globaler Vorreiter im Bereich von Gummiauflagen und Zubehörlösungen für Hebebühnen etablieren. Neben der Produktqualität legt das Unternehmen großen Wert auf Service und Partnerschaft. Händler und Werkstattausrüster profitieren von einem umfassenden Leistungspaket, das neben hochwertigen Produkten auch technische Beratung, kurze Lieferzeiten, flexible Bestellmöglichkeiten und umfangreiche Verkaufsunterstützung umfasst. Böck stellt seinen Partnern Produktkataloge, technische Zeichnungen, Preislisten und Marketingmaterialien zur Verfügung und unterstützt sie bei der erfolgreichen Vermarktung der Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen individuelle Kennzeichnungs- und Logistiklösungen an, die sich an die Anforderungen moderner Warenwirtschaftssysteme anpassen lassen. Internationalität ist ein weiterer Eckpfeiler des Unternehmenserfolgs. Was einst als Lösung für ein lokales Problem begann, hat sich zu einer weltweit gefragten Marke entwickelt. Heute arbeitet Böck mit Hebebühnenherstellern und Werkstattausrüstern auf mehreren Kontinenten zusammen. Der weltweite Versand sowie die hohe Verfügbarkeit der Produkte ermöglichen es dem Unternehmen, Kunden rund um den Globus zuverlässig zu beliefern.

Dabei bleibt die Nähe zu den Anwendern ein zentraler Bestandteil der Unternehmensidentität. Die Vision von Böck ist auch in Zukunft klar definiert: Das Unternehmen möchte weiterhin innovative Lösungen entwickeln, die den Werkstattalltag erleichtern und die Sicherheit beim Heben von Fahrzeugen verbessern. Dabei steht nicht allein die Entwicklung neuer Produkte im Mittelpunkt, sondern vor allem das Verständnis für die Herausforderungen der Anwender. Böck verfolgt den Anspruch, Probleme frühzeitig zu erkennen und daraus praktische, langlebige und wirtschaftliche Lösungen zu schaffen. Diese Innovationskraft bildet die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Unternehmenserfolg. Zusammenfassend steht die Böck GmbH für über 30 Jahre Erfahrung, höchste Qualitätsstandards, europäische Fertigung, kundenorientierte Innovation und starke Partnerschaften. Als familiengeführtes Unternehmen verbindet Böck Tradition mit modernem Unternehmertum und hat sich als weltweit anerkannter Spezialist für Gummiauflagen und Hebelösungen für KFZ-Hebebühnen etabliert. Mit einem breiten Produktsortiment, umfassendem Serviceangebot und einer klaren Zukunftsvision ist das Unternehmen hervorragend positioniert, auch in den kommenden Jahren die Entwicklung der Branche aktiv mitzugestalten.

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Böck GmbH – Gummiauflagen für Hebebühnen

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Böck GmbH – Gummi-Klötze für KFZ-Hebebühnen aus Europa – Qualität & Sicherheit nach Maß

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Klötze für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Block für Hebebühne kaufen – – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Gummiauflage für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Gummiteller für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Auffahrrampe für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Klötze für mobile Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Gummiklötze für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Schutzblock für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

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Polymerauflage für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

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Klötze für Scherenhebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Auffahrrampe für Scherenhebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Gummi für Hebebühne – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Aufnahmegummi für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Gummipuffer für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Unterlegklötze für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Gummiunterlage für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

Ausgleichsplatten für Hebebühne kaufen – PKW/KFZ/Auto/Transporter & Garage

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