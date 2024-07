Online-Seminar: Schlagfertigkeit trainieren – 17. August 2024

Schlagfertigkeit ist eine Schlüsselkompetenz im Berufsleben, die Souveränität, Gelassenheit und Selbstsicherheit stärkt.

Speziell für Frauen bietet das Online-Seminar „Schlagfertigkeit trainieren“ von Aufdenpunktseminar.de eine einzigartige Gelegenheit, diese Fähigkeiten zu erlernen und zu verbessern.

Seminarinhalte:

– Basistechniken für mehr Schlagfertigkeit: Erlernen Sie die Grundlagen, um schlagfertig zu kontern, ohne verletzend zu sein.

– Klar und verständlich kommunizieren: Verbessern Sie Ihre Fähigkeit, Ihre Botschaften deutlich und überzeugend zu übermitteln.

– Mentale Selbstsabotageprogramme und blockierende Handlungsmuster erkennen: Identifizieren und überwinden Sie mentale Blockaden, die Ihre Schlagfertigkeit hemmen.

– Bedeutung der Körpersprache: Stärken Sie Ihre Willenskraft und Durchsetzungskraft durch gezielte Körpersprache-Techniken.

Wichtige Details:

– Datum: 17. August 2024

– Zeit: 9:00 – 17:00 Uhr

– Ort: Online

– Zielgruppe: Frauen, die ihre Schlagfertigkeit und Durchsetzungsvermögen im Berufsleben stärken möchten.

– Teilnehmerzahl: Maximal 10 Personen, um eine intensive und praxisnahe Vermittlung zu gewährleisten.

– Preis: 399 Euro netto

Warum dieses Seminar?

Sind Sie es leid, bei Besprechungen mundtot gemacht oder übergangen zu werden? Möchten Sie als kompetent wahrgenommen werden und in Konfliktsituationen gelassener reagieren können? In diesem Seminar lernen die Teilnehmerinnen, wie sie in schwierigen Gesprächssituationen schnell und angemessen reagieren können, um ihre Standpunkte zu verteidigen und Missverständnisse zu vermeiden.

Über Aufdenpunktseminar.de

Aufdenpunktseminar.de, geleitet von Julia Nastasi, bietet spezialisierte Business-to-Business-Seminare für Frauen an. Die Seminare kombinieren Theorie und praktische Übungen, um eine klare und zielgerichtete Kommunikation im Berufsleben zu fördern. Julia Nastasi, bekannt für ihre klare Art und ihre Fähigkeit, Frauen zu empowern, sorgt für ein sicheres und unterstützendes Lernumfeld.

Anmeldung und weitere Informationen:

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Webseite [Aufdenpunktseminar.de] oder kontaktieren Sie uns direkt per E-Mail an info@aufdenpunktseminar.de.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Schlagfertigkeit zu trainieren und Ihre Souveränität im Berufsleben zu stärken!

