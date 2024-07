Nachhaltigkeit durch Innovation – Karriere in Familienunternehmen

Jetzt bewerben und beim 33. Karrieretag Familienunternehmen auf dem neuen Campus der SMS group in Mönchengladbach Deutschlands führende Familienunternehmen treffen

Am 8. November 2024 findet der „Karrieretag Familienunternehmen“ auf dem neuen SMS Campus in Mönchengladbach statt. Es sind bereits über 40 führende Familienunternehmen wie ABUS, HARIBO, OBI oder die Vaillant Group angemeldet. Unter dem Motto „Nachhaltigkeit durch Innovation“ haben vorausgewählte Talente die Möglichkeit, im direkten Kontakt mit den Entscheidungsträgern über individuelle Karrierechancen zu sprechen. Bewerbungsschluss ist der 14. Oktober 2024. Die Plätze sind begrenzt.

Das Karriereumfeld in Familienunternehmen ist gekennzeichnet durch nachhaltiges Wirtschaften, eine positive Arbeitsatmosphäre und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Bei der SMS group sind „unsere 14.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weltweit“ (…) „das Herzstück des Unternehmens. Werte wie ein fürsorglicher und respektvoller Umgang miteinander sind für uns kein Zugeständnis an den Zeitgeist, sondern gegenseitige Verpflichtung. Dieses Verständnis drückt sich auch auf unserem neuen SMS Campus in Mönchengladbach aus und ich freue mich, Sie dort beim 33. Karrieretag Familienunternehmen begrüßen zu dürfen.“, so Jochen Burg, Vorsitzender der Geschäftsführung der SMS group.

Als ein führender Partner der globalen Stahlindustrie hebt sich SMS durch Technologie-, Service- und Prozessinnovationen hervor. Die Mission dabei: die grüne Transformation der Metallindustrie entlang der gesamten Prozesskette voranzutreiben. Die Gäste können diesen Wandel und den Innovationsgeist des 150-jährigen Familienunternehmens am 8. November auf dem neuen SMS Campus erleben.

Der „Karrieretag Familienunternehmen“ gilt als die wichtigste Recruiting- und Kontaktveranstaltung für Familienunternehmen, die knapp zwei Drittel der heimischen Arbeitsplätze stellen. Das Veranstaltungsformat ist als Plattform für Unternehmen konzipiert, um gezielt Lösungen für den Fachkräftemangel in Form direkter Austauschmöglichkeiten anzubieten. Kooperationen mit Hochschulen, Netzwerkpartnern und Medien unterstützen die Initiative und zahlen auf eine langfristige Fachkräftebindung und die Förderung des Wirtschaftsstandortes Deutschland ein.

Weitere Informationen und Bewerbung auf: www.karrieretag-familienunternehmen.de

_Der „Karrieretag Familienunternehmen“ ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherr ist der Bundeswirtschaftsminister._

