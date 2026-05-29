Officetage 2026 in München: Drei Tage Weiterbildung und Networking für die moderne Assistenz

Vom 17. bis 19. Juni 2026 treffen sich Office Professionals in München zu den Officetagen: 24 Workshops zu KI, Microsoft 365 und dem Berufsbild der Assistenz – wenige Plätze frei.

Fischbachtal, 28. Mai 2026 – Im Assistenz- und Office-Management verändert sich der Arbeitsalltag rasant: Künstliche Intelligenz, digitale Tools und ein wachsendes Aufgabenspektrum verlangen neue Kompetenzen. Genau hier setzen die Officetage 2026 der Wbildung Akademie GmbH an. Vom 17. bis 19. Juni 2026 bietet der Kongress für modernes Office Management im zentral am Münchner Hauptbahnhof gelegenen NH Collection München Bavaria drei Tage praxisnahe Weiterbildung, persönlichen Austausch und Networking – speziell für Assistenzen, Office Managerinnen und Office Manager, Sekretariate und alle weiteren Office Professionals.

Das Besondere am Format: Teilnehmende stellen sich ihr Weiterbildungsprogramm selbst zusammen. An drei Tagen – einzeln oder zum vergünstigten Gesamtpreis buchbar – stehen insgesamt 24 unterschiedliche Workshops zur Wahl, von denen maximal sieben besucht werden können. Thematisch reicht das Spektrum von Microsoft 365 und KI im Büroalltag über Copilot, Automatisierungen und Meeting-Management bis hin zu Selbstmanagement, Resilienz, souveränem Auftreten und der „Assistenz Formel 2030“. Wer ein Thema besonders intensiv vertiefen möchte, wählt an jedem Tag alternativ einen ganztägigen Workshop.

Damit das Lernen wirkt, bleibt es persönlich: Pro Workshop sind maximal 16 Teilnehmende zugelassen. So entsteht Raum, eigene Fragen aus dem Arbeitsalltag einzubringen und direkt mit den Referentinnen und Referenten zu arbeiten. Zum Dozierenden-Team der Officetage 2026 zählen unter anderem Diana Brandl, Host des Podcasts „The Future Assistant“, Enisa Romanic, Vorstandsvorsitzende des bSb Bundesverband Business Professionals e.V. und Fachbuchautorin, sowie weitere erfahrene Trainerinnen und Trainer aus Office Management, Kommunikation, IT und Gesundheit.

Neben dem fachlichen Input ist auch das Rahmenprogramm fester Bestandteil der Officetage: ein Get-together am Abend des ersten Kongresstages, ein energiegeladener gemeinsamer Start in den zweiten Tag, eine Abendveranstaltung mit geführter Tour durch die Münchner Innenstadt sowie einem gemeinsamem Abendessen sorgen für Begegnungen, die über den Kongress hinaus tragen.

„Bei den Officetagen steht der Mensch im Mittelpunkt – fachlich wie persönlich“, sagt Christian Menzel, Geschäftsführer der Wbildung Akademie GmbH. „Die Teilnehmenden gehen nicht nur mit konkretem Handwerkszeug für den digitalen Büroalltag nach Hause, sondern auch mit neuen Kontakten und Impulsen. Genau diese Mischung macht den Unterschied.“

Die Teilnahme kostet 795 Euro für einen, 1.595 Euro für zwei und 2.195 Euro für alle drei Tage (jeweils zzgl. MwSt.). Bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Personen gewährt die Akademie gestaffelte Rabatte. Anmeldung und das vollständige Workshop-Programm sind online verfügbar unter: wbildung.de/seminare/assistenz-und-sekretariat/officetage-2026.

Die Officetage sind Teil eines umfassenden Angebots für die Berufsgruppe: Die Wbildung Akademie veranstaltet pro Jahr vier Assistenzkongresse in Präsenz an unterschiedlichen Orten in Deutschland sowie zwei Online-Assistenztage – und begleitet Office Professionals so ganzjährig in ihrer Weiterentwicklung.

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Herr Christian Menzel

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Über die Wbildung Akademie GmbH

Die Wbildung Akademie GmbH mit Sitz in Fischbachtal (Hessen) ist Anbieter beruflicher und persönlicher Weiterbildung. Gegründet 1996, ist die Akademie aus einem ehemaligen Tochterunternehmen des ASB Bildungsgruppe Heidelberg e.V. hervorgegangen und blickt dadurch auf eine Weiterbildungshistorie zurück, die bis 1948 reicht. Unter dem Leitbild „persönlich | kompetent | nachhaltig“ bietet Wbildung offene Seminare, Inhouse-Schulungen, Online-Seminare und Zertifikatslehrgänge – mit hohem Praxisbezug und ausschließlich erfahrenen Referentinnen und Referenten. Nachhaltigkeit ist dabei doppelt verankert: Wbildung arbeitet ressourcenschonend, ist Gründungsmitglied des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz und Mitglied im B.A.U.M. e.V.

Mehr unter www.wbildung.de.

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