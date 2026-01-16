Assistenz im Wandel: KI, neue Führungsstile und Growth Mindset

Assistenztage ONLINE | Weiterbildung & Networking für alle Office Professionals: Zwei Keynote-Vorträge und drei individuell wählbare Workshops für Assistenz & Office Management.

Digitale Transformation in der Assistenz: Neue Rollen, neue Chancen

Die Arbeitswelt der Assistenz im Wandel

Die Digitalisierung verändert seit Jahren Unternehmensstrukturen – doch kaum ein Berufsfeld erlebt diesen Wandel so unmittelbar wie die Assistenz. Aus der klassischen Zuarbeit wird zunehmend eine koordinierende, analytische und kommunikative Schlüsselrolle.

Routineaufgaben wie Terminorganisation oder Reiseplanung werden heute vielfach von Tools und KI-Systemen übernommen. Was bleibt, ist das, was Technik nicht ersetzen kann: strategisches Denken, Empathie und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu steuern.

Neue Führung, neues Rollenverständnis

Mit dem Generationenwechsel in den Führungsetagen wandeln sich auch Erwartungen an die Assistenz. Moderne Führungskräfte setzen auf Teamarbeit, Eigenverantwortung und agile Strukturen.

Die Assistenz wird so zur Partnerin auf Augenhöhe – mit mehr Gestaltungsfreiheit, aber auch mehr Verantwortung. Das klassische Rollenbild löst sich auf, zugunsten einer modernen, flexiblen Zusammenarbeit, in der Assistenzen aktiv zur Effizienz und Innovationskraft eines Unternehmens beitragen.

Weiterbildung als Zukunftsinvestition

Um diese neuen Anforderungen zu erfüllen, braucht es gezielte Weiterbildung. Neben digitalen Kompetenzen werden insbesondere Soft Skills wie Kommunikation, Selbstorganisation und strategisches Denken entscheidend.

Wichtige Schwerpunkte sind:

* Networking: Austausch und gegenseitige Unterstützung über Unternehmensgrenzen hinweg.

* Agilität: Anpassungsfähigkeit in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt.

* Vernetztes Denken: Ganzheitliche Sicht auf Prozesse und Strukturen.

* Lebenslanges Lernen: Ständige Weiterentwicklung als Bestandteil beruflicher Professionalität.

Assistenztage Online 2026: Impulse für die Zukunft der Assistenz

Ein Format, das diesen Anspruch auf den Punkt bringt, sind die Assistenztage Online 2026 der Wbildung Akademie.

Am 26. Februar & am 29. September 2026 erleben Teilnehmende ein intensives, praxisorientiertes Weiterbildungsprogramm mit Fachvorträgen, Workshops und Live-Austausch. Auf der Agenda im Februar stehen diese Themen:

* Nachhaltigkeit in der Assistenz (Keynote)

* Die besten Tech-Hacks im Office – mit und ohne KI

* Alles im Griff – Selbstmanagement mit Strategie und Gefühl

* Outlook-Genie: Mit KI und vielen Tipps und Tricks zum E-Mail-Profi

* Stärken stärken & erfolgreich nutzen

* Excel-Meisterklasse: KI als Ihr persönlicher Excel-Assistent

* Balance statt Burnout – Resilient im Assistenzalltag

* Growth Mindset: Alles eine Frage der Haltung (Keynote)

Alle Sessions sind interaktiv gestaltet und verbinden Theorie mit direkter Anwendung. So entsteht ein Lernerlebnis, das inspiriert, motiviert und unmittelbar im Berufsalltag nutzbar ist.

Mentale Stärke und Achtsamkeit als Erfolgsfaktoren

Digitalisierung bedeutet nicht nur Effizienz – sie fordert auch den Menschen. Informationsflut, Beschleunigung und ständige Erreichbarkeit können belastend wirken.

Darum widmen sich die Assistenztage Online auch Themen wie Resilienz, Mindset und mentale Stärke. In praxisnahen Impulsen erfahren Teilnehmende, wie sie innere Balance bewahren, Grenzen setzen und ihre Energie gezielt einsetzen können.

Achtsamer Umgang mit den eigenen Ressourcen wird so zu einem zentralen Erfolgsfaktor moderner Assistenzarbeit – und zum Schlüssel für nachhaltige Leistungsfähigkeit.

Effizient, interaktiv, inspirierend

Die Online-Durchführung ermöglicht maximale Flexibilität – ohne Anreise, ohne Hotelkosten, ohne Abwesenheit vom Arbeitsplatz.

Trotz digitalem Format entsteht durch Live-Interaktion, Gruppenübungen und Networking-Räume ein echtes Gemeinschaftsgefühl. Die Teilnehmenden profitieren von fachlichem Austausch, praxisnahen Inputs und neuen Perspektiven.

So vereinen die Assistenztage Online Effizienz mit Tiefe – ein moderner Weg der Weiterbildung, der die Anforderungen der Arbeitswelt von morgen bereits heute abbildet.

Fazit: Zukunft gestalten mit Wissen und Haltung

Die digitale Transformation fordert neue Kompetenzen – und eine neue Haltung.

Assistenzen, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln, werden zu zentralen Akteuren moderner Unternehmensführung. Die Assistenztage Online 2026 bieten dafür das passende Forum: praxisnah, interaktiv und inspirierend.

Wer in die Weiterbildung seiner Assistenzen investiert, investiert in die Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens – in Menschen, die Wandel nicht nur bewältigen, sondern gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wbildung Akademie GmbH

Kathrin Tremmel

Niedernhäuser Mühle 8

64405 Fischbachtal

Deutschland

fon ..: 06166 9338-939

web ..: https://wbildung.de/seminare/assistenz-und-sekretariat/

email : tremmel@wbildung.de

Ihr persönlicher Weiterbildungspartner: kompetent und nachhaltig.

Die Wbildung Akademie ist ein renommierter Weiterbildungsanbieter und bietet Seminare, Online-Seminare sowie unternehmensinterne Weiterbildungen in den Bereichen Betriebliche Alterversorgung, Assistenz, Office Management, Business Development Management, Mitarbeiterführung, KI, Kommunikation und SoftSkills. Durch die Verbindung innovativer Methoden mit etabliertem Know-how und echtem Engagement der Mitarbeiter*innen bietet sie den Teilnehmenden ein einzigartiges Lern- und Weiterbildungserlebnis. Dabei steht der Mensch stets im Mittelpunkt. Denn Weiterbildung funktioniert nur dank Menschen, die Wissen teilen wollen – und dank Menschen, die dieses Wissen aufnehmen und nutzen wollen.

Pressekontakt:

Wbildung Akademie GmbH

Kathrin Tremmel

Niedernhäuser Mühle 8

64405 Fischbachtal

fon ..: 06166 9338-939

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.