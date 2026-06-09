Mission Mensch: Fernstudium Soziale Arbeit als Antwort auf den Fachkräftemangel

Im sozialen Sektor ist der Fachkräftemangel deutlich spürbar. Abhilfe schaffen flexible, akademische Qualifizierungen wie das berufsbegleitende Fernstudium Bachelor Soziale Arbeit von WINGS.

Wismar – Die Anforderungen im Berufsalltag von Sozialarbeiter:innen haben sich gewandelt. Ob in der Jugendhilfe, der Familienarbeit oder der psychosozialen Beratung, Fachkräfte müssen heute systemisch denken: Das Umfeld und die Beziehungsgeflechte ganzheitlich erfassen und auch unter Zeitdruck rechtssicher und empathisch handeln können. „Mit dem Fernstudium bilden wir professionelle Sozialarbeiter:innen aus, die die komplexe Mischung aus Psychologie, Recht, Krisenmanagement und gesellschaftlicher Zukunftsgestaltung beherrschen“, erklärt Dr. Silvio Städter, Studiengangsleiter bei WINGS.

„Viele Menschen möchten sich zwar im sozialen Bereich engagieren, scheuen aber den Schritt in ein starres Vollzeitstudium. Wir können es uns als Gesellschaft aber nicht leisten, diese Stellen unbesetzt zu lassen.“ Durch Onlinemodule und flexible Lernzeiten lassen sich das Fernstudium und die Arbeit jedoch gut vereinbaren.

Die Einsatzfelder von Sozialarbeiter:innen sind vielfältig, sie werden u.a. in der Familien- und Jugendhilfe, der Sozialberatung oder in der Altenhilfe tätig. Neben der Sinnstiftung bietet das Studium handfeste wirtschaftliche Vorteile. Absolvent:innen steigen direkt in einen Arbeitsmarkt ein, der qualifizierte Fachkräfte dringend sucht. Neben dem staatlichen Hochschulabschluss erreichen sie mit dem Bachelor Soziale Arbeit zudem die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannt:er Sozialarbeiter:in“.

Interessierte können sich ab sofort für das Wintersemester einschreiben. Mehr Infos und Anmeldung auf » wings.de/sozialearbeit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WINGS-Fernstudium

Katharina Roese

Phillip-Müller-Straße 12

23966 Wismar

Deutschland

fon ..: 038417537237

web ..: https://www.wings.hs-wismar.de/

email : k.roese@wings.hs-wismar.de

Wir sind WINGS, der Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar. Wir haben berufsbegleitende Online- und Fernstudiengänge sowie zertifizierte Weiterbildungen im Programm. Bei uns machen Sie einen staatlichen Hochschulabschluss (Bachelor, Master). Unsere 15 Bachelor-, 21 Masterstudiengänge und 10 Weiterbildungen sind flexibel, persönlich und praxisnah aufgebaut. Alle Infos zu uns und unseren Fernstudienangeboten finden Sie unter wings.de



Pressekontakt:

WINGS-Fernstudium

Frau André Senechal

Philipp-Müller-Str. 12

23966 Wismar

fon ..: 03841-753-7471

email : a.senechal@wings.hs-wismar.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.