„UMTY“ von Lerntherapeut Mio Lindner: Neues Sachbuch über die unsichtbaren Folgen von Legasthenie und Dyskalkulie. Erscheint am 11. Juni 2026 im YessYess Verlag. ISBN 978-3-98631-145-2.

Neuerscheinung im YessYess Verlag

„UMTY“ von Mio Lindner: Neues Sachbuch zu Legasthenie und Dyskalkulie im YessYess Verlag

Was die Diagnose LRS und Dyskalkulie für Kinder wirklich bedeutet und welche Wege ihnen wieder Vertrauen schenken

Ostrhauderfehn, 9. Juni 2026.

Am 11. Juni 2026 erscheint im YessYess Verlag „UMTY. Leben mit Legasthenie und Dyskalkulie“ von Lerntherapeut Mio Lindner (ISBN 978-3-98631-126-1). Das Buch macht sichtbar, was Eltern, Lehrkräfte und betroffene Kinder selbst meist nur fragmentarisch erleben: dass Lernschwierigkeiten weit über schulische Leistung hinausgehen und tief in das Selbstbild, das Familienleben und die Lebensplanung junger Menschen eingreifen.

Wenn ein Wort fehlt: Was UMTY beschreibt

Mio Lindner schmiedet im Buch ein neues Wort für ein bislang unbenanntes Gefühl. UMTY (Adjektiv) beschreibt jenen Zustand, in dem Anstrengung nicht mehr trägt und sich selbst Kleinigkeiten schwer und falsch anfühlen. „Ich habe einen umty Tag“ ist eine Aussage, die viele Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie kennen, ohne sie je in Worte fassen zu können. Der Autor folgt damit der Idee, dass Sprache erst möglich macht, was vorher diffus bleibt. Veränderung beginnt damit, dass etwas einen Namen bekommt.

Konkrete Zahlen einer stillen Belastung

Die PuLs-Studie der Duden Institute für Lerntherapie (2016) zeigt: 69,7 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten leiden mindestens unter einer Form psychosozialer Belastung. 26,4 Prozent berichten von Mobbing-Erfahrungen, 83 Prozent dieser Betroffenen entwickeln zusätzlich Ängste, depressive Verstimmungen oder Schulvermeidung. „UMTY“ verbindet diese Forschung mit Geschichten echter Kinder aus Mio Lindners lerntherapeutischer Praxis. Sätze wie „Ich bin zu dumm“ oder „Ich werde das nie lernen“ sind dort keine Stimmungsschwankungen. Sie sind eingebrannte Glaubenssätze.

Starke Wege statt Defizitsprache

Der dritte Teil des Buches widmet sich konsequent den Lösungen. Mio Lindner beschreibt, wie Veränderung mit Zuhören beginnt, warum Entlastung wichtiger ist als Mehr-Üben, wie Eltern den passenden Rahmen für Förderung finden und wie Schule mitgenommen oder abgegrenzt werden kann. Der Anspruch ist klar: weg von Schuld, Druck und Defizitdenken, hin zu Verständnis, individueller Förderung und echter Teilhabe.

„Anstrengung allein ist kein Maß für Entwicklung. Wenn Kinder erleben, dass sie verstanden werden, dass ihre Anstrengungen gesehen werden und es Wege gibt, die zu ihnen passen, verändert sich ihre Geschichte. Nicht plötzlich, aber spürbar. Nicht über Nacht, aber zuverlässig“, so Mio Lindner, Lerntherapeut und Autor von „UMTY“.

Über den Autor

Mio Lindner begleitet seit 14 Jahren Kinder, Jugendliche und Familien mit Legasthenie, Dyskalkulie und anderen Lernschwierigkeiten. 2024 wurde er vom Deutschen Franchise-Verband als „Franchise Gründer des Jahres“ ausgezeichnet, im selben Jahr erhielt seine Online-Lerntherapie den Silver Award der European Franchise Federation. Seine Praxis arbeitet bundesweit als Online-Lerntherapie für deutschsprachige Familien weltweit. Mit dem Podcast „Potenzialfrei?!“ und seiner Plattform hilfe-bei-lrs-und-dyskalkulie.de bringt er Fachwissen, eigene Betroffenheit und Praxiserfahrung zusammen. Mio Lindner hatte selbst eine ausgeprägte Lese-Rechtschreib-Schwäche.

Bezugsquellen

„UMTY. Leben mit Legasthenie und Dyskalkulie“, Mio Lindner, YessYess Verlag, ISBN 978-3-98631-145-2, erscheint am 11. Juni 2026 (Hardcover, Softcover und Ebook). Erhältlich im Buchhandel und auf Amazon. Weitere Informationen, Leseprobe und Anforderung von Rezensionsexemplaren über die Autorenwebsite hilfe-bei-lrs-und-dyskalkulie.de oder die Verlagsseite twentyseconds.de/verlag/mio-lindner-umty.

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