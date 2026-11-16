Internationaler Tag der Toleranz /Toleranz beginnt mit Respekt: Wie Sir Peter Ustinovs Vermächtnis weiterlebt

Toleranz muss gelernt und gelebt werden: Die Sir Peter Ustinov Stiftung setzt im Sinne ihres Gründers auf Bildung und Begegnungen, die Kindern Respekt und Offenheit vermittelt.

Toleranz bedeutet mehr als das Dulden anderer Meinungen und Lebensweisen. Sie beginnt mit der Bereitschaft, Menschen offen zu begegnen, Vorurteile zu hinterfragen und Unterschiede als Bereicherung zu verstehen. Für Sir Peter Ustinov war diese Haltung eine zentrale Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben.

Als Schauspieler, Autor, Regisseur und überzeugter Weltbürger setzte er sich über Jahrzehnte für die Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen ein. 36 Jahre engagierte er sich als UNICEF-Sonderbotschafter für Kinder und ihre Rechte. Er war überzeugt, dass Unwissenheit Vorurteile, Ausgrenzung und Konflikte begünstigt. Bildung, Humor, Kreativität und die Begegnung mit anderen Menschen sah er als wichtige Wege, um Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern.

Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung und der wachsenden Schwierigkeit andere Meinungen zu respektieren, gewinnt seine Botschaft heute weiter an Bedeutung. „Toleranz zeigt sich nicht da, wo wir uns in unseren Echokammern gegenseitig unterstützen, sondern dort, wo wir bereit sind, eigene Überzeugungen zu hinterfragen, anderen zuzuhören und Widersprüche auszuhalten“, erklärt Ali Tasbasi, Vorstand der Sir Peter Ustinov Stiftung.

Bildung schafft die Grundlage für Toleranz

Die Sir Peter Ustinov Stiftung führt das Engagement ihres Gründers für Bildung, Menschlichkeit und gegenseitigen Respekt fort. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen und setzt sich weltweit für bessere Bildungs- und Entwicklungschancen ein.

In Afrika, Asien und Europa fördert die Stiftung Bildungsprojekte und kreative Angebote, die Kindern ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu entdecken, Selbstvertrauen zu entwickeln und ihren eigenen Weg zu finden.

Toleranz wächst dort, wo Menschen einander begegnen. Sie muss gelernt, erlebt und im Alltag gelebt werden. Wo Kinder gemeinsam lernen, musizieren, gestalten und Verantwortung übernehmen, erfahren sie, dass unterschiedliche Perspektiven und Begabungen eine Gemeinschaft bereichern. Bildung eröffnet damit nicht nur individuelle Zukunftschancen, sondern stärkt auch die Fähigkeit, respektvoll und friedlich miteinander umzugehen.

Denn Toleranz beginnt mit Respekt – und verändert die Welt, wenn wir sie jeden Tag leben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sir Peter Ustinov Stiftung

Herr Michael Delmhorst

Hochstraße 49

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 2722174-14

web ..: https://ustinov.org/

email : md@ustinov.org

Die Sir Peter Ustinov Stiftung wurde 1999 von Sir Peter Ustinov und seinem Sohn Igor Ustinov gegründet. Ziel der gemeinnützigen Stiftung ist es, weltweit Kindern und jungen Menschen durch den Zugang zu Bildung und kreativen Ausdrucksmöglichkeiten bessere Lebensperspektiven zu bieten. Mit ihren Initiativen und Förderprojekten stärkt die Stiftung die persönliche Entwicklung junger Menschen, inspiriert sie zu Eigenverantwortung und eröffnet ihnen Chancen für eine selbstbestimmte Zukunft – unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status.

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