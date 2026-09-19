Weltkindertag: Jedes Kind verdient die Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft

Die Sir Peter Ustinov Stiftung setzt sich dafür ein, Kindern durch Bildung und persönliche Förderung die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale zu entfalten und ihre Zukunft selbst zu gestalten.

Der Zugang zu Bildung entscheidet maßgeblich über die Zukunft eines Kindes. Dennoch hängt er für Millionen Kinder weltweit noch immer von ihrer Herkunft oder den sozialen Verhältnissen ab, in denen sie aufwachsen. Armut, fehlende Bildungsangebote und unzureichende Infrastruktur nehmen vielen Kindern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihr Leben eigenständig zu gestalten.

Seit über 25 Jahren engagiert sich die Sir Peter Ustinov Stiftung mit nachhaltigen Bildungsprojekten auf mehreren Kontinenten. Ihr Ziel ist es, Kindern unabhängig von Herkunft, Kultur, Religion oder sozialen Lebensverhältnissen Zugang zu Bildung und damit neue Perspektiven zu eröffnen.

Bildungsprojekte auf drei Kontinenten

Die Stiftung unterstützt Projekte für sozial benachteiligte Kinder in Afrika, Asien und Europa. Dabei geht es um weit mehr als die Vermittlung von Wissen. Wo die grundlegenden Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen fehlen, gehören auch eine ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln, der Zugang zu Gesundheitsleistungen und eine sichere Lernumgebung zu den wichtigen Grundlagen für die persönliche Entwicklung von Kindern.

Mit großem persönlichem Engagement setzte sich Sir Peter Ustinov über Jahrzehnte für die Rechte und die Chancen von Kindern ein. Für ihn waren Bildung, kulturelle Teilhabe und die Begegnung zwischen Menschen wesentliche Voraussetzungen für eine gerechtere und friedlichere Welt.

Bildung eröffnet Perspektiven

Die Sir Peter Ustinov Stiftung führt dieses humanistische Vermächtnis mit ihren Bildungsprojekten fort. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass jedes Kind die Möglichkeit erhalten sollte, seine Fähigkeiten und seine Talente zu entdecken und weiterzuentwickeln – unabhängig davon, wo es geboren wurde und unter welchen Bedingungen es aufwächst.

„Jedes Kind hat Fähigkeiten, Talente und Träume. Ob es diese entfalten kann, sollte nicht davon abhängen, wo ein Kind geboren wird oder in welchen sozialen Verhältnissen es aufwächst“, erklärt Ali Tasbasi, Vorstand der Sir Peter Ustinov Stiftung. „Mit unseren weltweiten Projekten möchten wir Kindern und Jugendlichen konkrete Perspektiven eröffnen. Bildung vermittelt Wissen und Fähigkeiten, stärkt aber auch das Selbstvertrauen und die Eigenständigkeit. Sie kann jungen Menschen helfen, ihr Leben und ihre Zukunft selbst zu gestalten.“

Der Weltkindertag erinnert daran, dass die Zukunft von Kindern eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung ist. Bildung schafft sowohl individuelle Perspektiven, stärkt aber auch die gesellschaftliche Teilhabe und kann dazu beitragen, soziale Benachteiligung zumindest zu reduzieren.

Die Sir Peter Ustinov Stiftung setzt sich weltweit dafür ein, Kindern durch Bildung und persönliche Förderung die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale zu entfalten und ihren eigenen Weg in eine selbstbestimmte Zukunft zu finden. Denn die Zukunft eines Kindes sollte nicht von seiner Herkunft oder seinen sozialen Lebensverhältnissen bestimmt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sir Peter Ustinov Stiftung

Herr Michael Delmhorst

Hochstraße 49

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 2722174-0

web ..: https://ustinov.org/

email : md@ustinov.org

Die Sir Peter Ustinov Stiftung wurde 1999 von Sir Peter Ustinov und seinem Sohn Igor Ustinov gegründet. Ziel der gemeinnützigen Stiftung ist es, weltweit Kindern und jungen Menschen durch den Zugang zu Bildung und kreativen Ausdrucksmöglichkeiten bessere Lebensperspektiven zu bieten. Mit ihren Initiativen und Förderprojekten stärkt die Stiftung die persönliche Entwicklung junger Menschen, inspiriert sie zu Eigenverantwortung und eröffnet ihnen Chancen für eine selbstbestimmte Zukunft – unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status.

Pressekontakt:

Sir Peter Ustinov Stiftung

Herr Michael Delmhorst

Hochstraße 49

60313 Frankfurt am Main

fon ..: 069 2722174-0

email : md@ustinov.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.