Infotag: Karriere an der Hochschule Coburg

Vielfältige Jobmöglichkeiten an der Hochschule Coburg beim Praxistag am 19. Februar entdecken. Die kostenlose Veranstaltung bietet spannende Einblicke in verschiedene Karrierewege und Chancen.

_Wie funktioniert eigentlich eine Hochschule? Nur durch das Zusammenspiel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Natürlich braucht’s engagierte Professorinnen und Professoren und wissenschaftliches Personal – aber eben auch andere wertvolle Fachkräfte. Beim „Praxistag“ am Mittwoch, 19. Februar, stellt die Hochschule Coburg die große Bandbreite ihrer spannenden Jobmöglichkeiten vor. Um Anmeldung bis Freitag, 14. Februar, wird gebeten._

Ob Forschung und Lehre, ob Transfer oder Verwaltung, ob Marketing, Finanzen, IT oder Technik und Bauen: Es gibt viele Möglichkeiten für Mitarbeitende, sich an der Hochschule Coburg einzubringen. Als eine der modernsten Bildungseinrichtungen Nordbayerns bietet die Hochschule insbesondere Akademikerinnen und Akademikern zukunftsweisende Möglichkeiten für eine berufliche Laufbahn im wissenschaftlichen und im wissenschaftsstützenden Bereich. Auch für aktuell Studierende ist der Praxistag eine gute Möglichkeit, mehr über Karrierewege an der Hochschule zu erfahren.

Die wichtigsten Informationen über die Hochschule Coburg als Arbeitgeberin werden beim Praxistag am Mittwoch, 19. Februar, gebündelt präsentiert: Die Hochschule lädt von 9 bis 15.30 Uhr zu einem aufschlussreichen Tag auf den Campus Friedrich Streib in Coburg ein. In Vorträgen, Einzelgesprächen und einem Workshop gibt es Einblicke in Promotionsmöglichkeiten und auch speziell zum Thema Frauen in der Wissenschaft, außerdem beispielsweise auch zu Familienfreundlichkeit und zur Unternehmens- und Arbeitskultur. Außer attraktiven Zusatzleistungen und der optimalen Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt die besondere Arbeitsatmosphäre im Umfeld der Wissenschaft immer auch eine große Rolle: Die Hochschule bietet nicht nur Jobs, sondern sinnstiftende Tätigkeiten mit Bedeutung – und bereichsübergreifenden Teamgeist.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hs-coburg.de/praxistag

„Wir bilden mehr als Fachkräfte. Wir bilden Menschen und entwickeln Persönlichkeiten, die verantwortungsvoll an der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung mitwirken.“ Das ist Kern der praxisorientierten Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg, die an vier Standorten in der Region (Coburg, Lichtenfels, Kronach, Bamberg) rund 4.700 Studierende ausbildet.

Mit modernen Lehr- und Lernformaten, und in Kooperation mit Partnern aus der regionalen Wirtschaft, werden die Experten und Fachkräfte von Morgen auf ihre späteren Tätigkeiten vorbereitet.

In den Fakultäten für Angewandte Naturwissenschaften und Gesundheit, Design, Elektrotechnik und Informatik, Maschinenbau und Automobiltechnik, Soziale Arbeit sowie Wirtschaftswissenschaften wird anwendungsorientiertes Wissen vermittelt.

Berufsbegleitende Lehre in der Studienfakultät für Weiterbildung sowie fakultätsübergreifende Arbeit im Wissenschafts- und Kulturzentrum runden das Angebot ab.



