Spitzenforschung mit Verantwortung: Helmholtz Munich investiert in Mitarbeitendengesundheit

Forschungszentrum aus München wird von EUPD Research als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Mit rund 2.500 Mitarbeitenden bietet Helmholtz Munich ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern in der biomedizinischen Spitzenforschung. Durch umfassende Gesundheitsangebote, eine starke Work-Life-Balance und gezielte Personalentwicklung schafft das Zentrum ein motivierendes und gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld. Helmholtz Munich lebt Verantwortung für seine Mitarbeitenden und setzt damit Maßstäbe für ein gesundes und zukunftsfähiges Arbeitsklima.

Mit dem regionalen Gütesiegel „Gesunder Arbeitgeber“ würdigt EUPD Research Unternehmen, die sich ganzheitlich für das körperliche und mentale Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden einsetzen. Helmholtz Munich zählt zu den neuen Preisträgern und überzeugt durch Maßnahmen, die nicht nur die fachliche und persönliche Entwicklung fördern, sondern auch ein gesundes, motivierendes Arbeitsumfeld schaffen. Damit setzt das Forschungszentrum ein klares Zeichen für verantwortungsvolle Unternehmenskultur und nachhaltige Personalentwicklung.

„Die Zertifizierung als „Gesunder Arbeitgeber“ zeigt, dass wir Verantwortung übernehmen und aktiv dafür sorgen, dass unsere Mitarbeitenden in einem Umfeld arbeiten, das ihre Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit fördert. Es ist ein weiterer Schritt, um langfristig als Zentrum erfolgreich zu sein und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden ernst zu nehmen“, so Dr. Michael Frieser, administrativer Geschäftsführer bei Helmholtz Munich.

Joshua Baaken, Head of Project Management & Expert Committees bei EUPD Research, betont: „Helmholtz Munich zeigt eindrucksvoll, wie Prävention und Mitarbeitendenfürsorge zu festen Bestandteilen einer zukunftsweisenden Unternehmensstrategie werden. Das Forschungszentrum schafft ein Arbeitsumfeld, das Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit in Einklang bringt – ein echtes Vorbild für modernes und verantwortungsvolles Arbeiten.“

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Über Helmholtz Munich

Helmholtz Munich ist ein biomedizinisches Spitzenforschungszentrum. Seine Mission ist, bahnbrechende Lösungen für eine gesündere Gesellschaft in einer sich schnell verändernden Welt zu entwickeln. Interdisziplinäre Forschungsteams fokussieren sich auf umweltbedingte Krankheiten, insbesondere die Therapie und die Prävention von Diabetes, Adipositas, Allergien und chronischen Lungenerkrankungen. Mittels künstlicher Intelligenz und Bioengineering transferieren die Forschenden ihre Erkenntnisse schneller zu den Patient:innen. Helmholtz Munich zählt rund 2.500 Mitarbeitende und hat seinen Sitz in München/Neuherberg. Es ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, mit mehr als 43.000 Mitarbeitenden und 18 Forschungszentren die größte Wissenschaftsorganisation in Deutschland. Mehr über Helmholtz Munich (Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH): www.helmholtz-munich.de

Über EUPD Research

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

