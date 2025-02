Infos zum Auslandsjahr 2026/27: Live-Online-Veranstaltungen mit Schulen aus Kanada & Down Under vom 11.-15.3.

Vom 11. bis 15.3.25 lädt die Informationsplattform MyStudyChoice zu verschiedenen kostenlosen Online-Infoveranstaltungen ein. Zu Gast sind Schulen aus Kanada, Neuseeland & Australien.

Alle, die zum Auslandsjahr 2026/27 aufbrechen wollen, sollten sich jetzt schon informieren. Vom 11. bis 15. März 2025 lädt MyStudyChoice Jugendliche und ihre Eltern zu verschiedenen Live-Online-Veranstaltungen zum geplanten Auslandsschuljahr ein. In den Veranstaltungen erfahren Interessierte alles Wissenswerte über Schulen in Kanada, Australien und Neuseeland.

In den Live-Video-Schaltungen sind Beauftragte von Schulen und Schulbezirken aus Kanada, Neuseeland sowie Australien zu Gast. Sie stellen ihre internationalen Programme an öffentlichen sowie privaten Schulen vor und berichten, was ihre Highschool auszeichnet.

Alle Online-Info-Termine gibt es auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Hier können sich Interessierte für eine oder mehrere Infoveranstaltungen anmelden. Sie erhalten danach ihren Zugangslink. Die einzelnen kostenlosen Zoom-Meetings dauern etwa 30 bis maximal 40 Minuten.

Auch für das kommende Schuljahr 2025/26 (inkl. Start ab Januar 26) sind sogar noch ab Sommer einige Plätze frei für drei, fünf oder zehn Monate. Doch auch hier heißt es bei der Bewerbung „First come – first serve“.

Warum rechtzeitig über das Auslandsjahr 2026/27 informieren?

Es gibt gute Gründe, warum sich Jugendliche und ihre Eltern beizeiten orientieren sollen. „Ich empfehle Familien, sich frühzeitig zu informieren, wenn es um das Schuljahr 2026/27 geht. Dann nämlich bleibt genügend Zeit, alle weiteren Schritte in Ruhe anzugehen. Dazu zählen unter anderem eine Beratung bei der Bewerbung, die Entscheidung für ein bestimmtes Land oder ein besonderes Schulprogramm. Mehr Zeit einplanen sollte man vor allem dann, wenn es um die Erfüllung von besonderen akademischen, sprachlichen oder sportlichen Wünschen geht,“ sagt Highschool-Experte Thomas Eickel als Gründer der MyStudyChoice-Informationsplattform in Bonn.

MyStudyChoice steht für eine individuelle Beratung und professionelle Unterstützung bei der Realisierung des Auslandsschuljahr-Aufenthalts. Das gilt auch bei der Bewerbung und Platzvergabe, sowohl bei frühen als auch späten Bewerbungen.

Auslandsjahr 2026/27 oder schon im kommenden Schuljahr nach den Sommerferien 2025?

Ein Auslandsschuljahr bietet zahlreiche Vorteile für Jugendliche. Dazu zählen u.a., dass Schülerinnen und Schüler ihre Fremdsprachenkenntnisse perfektionieren. Darüber hinaus ermöglicht ihnen die Auslandszeit eine erlebnisreiche sowie obendrein unvergessliche Zeit. Mithilfe der Online-Infoveranstaltungen können Jugendliche und auch ihre Eltern eine persönliche Wunschliste erstellen, damit das Auslandsjahr eine wertvolle und wunderbare Erfahrung wird.

Ganz gleich, wann es los gehen soll: Es ergeben sich vorab immer viele Fragen: Wie plane ich das perfekte Auslandsjahr? Wohin soll es gehen? Welche Schulform eignet sich individuell am besten? Soll es eher zu einer privaten Schule oder lieber zu einer öffentlichen gehen? Lieber im Internat oder doch bei einer Gastfamilie wohnen? Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Auslandsschuljahr? Welche Fächer und sportliche Aktivitäten bieten die Schulen? Wo gibt es französischsprachige oder bilinguale Schulprogramme? Und schließlich auch wichtig: Wie sparen Eltern Kosten? Diese und viele andere Fragen werden bei den Online-Infoveranstaltungen im März beantwortet.

Die März-Veranstaltungen rund um das Auslandsjahr

In der ersten digitalen Veranstaltung gibt Highschool-Berater Thomas Eickel am Dienstag, 11.3. um 17 Uhr einen Überblick und zahlreiche Tipps für die Vorbereitung auf den Schulbesuch in Nordamerika und Down Under. Unter anderem spricht er über die Länder- und Schulauswahl, wie Eltern Kosten sparen und warum eine Bewerbung für ein Auslandsjahr 2026/27 jetzt schon ratsam ist.

Danach um 18:15 Uhr informieren zwei Privatschulen über den Internatsbesuch in Kanada: Die Fulford Academy, eine Boarding School nahe Ottawa, und die UNISUS IB School im Okanagan Valley (BC). Sie berichtet über ihre Schulprogramme für Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Gesamt- und Realschulen.

Der Mittwoch und Teile des Donnerstags sind für weitere Schulen aus Kanada reserviert. Es präsentieren sich Schulen und Schulbezirke aus den schönsten Regionen Kanadas, u.a. Vancouver & Vancouver Island sowie Vernon und Victoria auch in British Columbia (BC) sowie das bilinguale Montreal. Zudem sind am Donnerstagabend drei Schulen der Nordinsel von Neuseeland zu Gast.

Am Samstagmorgen stellen sich weitere Schulen aus Down Under vor. Zuerst präsentiert die Takapuna Grammar School in der Region Auckland ihr internationales Programm, danach folgen Schulen aus dem Sunshine State Queensland in Australien, wo es die schönsten Strände gibt.

Alle MyStudyChoice-Termine fürs Auslandsjahr vom 11. bis 15.3.2025

Dienstag, 11.03.2025: Tipps zum Auslandsjahr 2025/26/27

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2025/26/27 in Kanada, Neuseeland & Australien

18:15 Internat/Privatschule Kanada? Die Fulford Academy nahe Ottawa und die UNISUS IB School im Okanagan Valley von BC berichten über ihre internationale Schulprogramme.

Mittwoch, 12.03.2025: Kanada

18:00 Die Outdoor-Region Campbell River auf Vancouver Island, BC und das bilinguale Schulumfeld in Montreal bieten Abwechslung pur.

19:00 Städtisches Leben in BC oder jede Menge Winter-/Wassersport-Aktivitäten genießen? New Westminster nahe Vancouver vs. Vernon im Okanagan Valley

Donnerstag, 13.03.2025: Kanada & Neuseeland

19:00 Mit dem Pazifik in Sichtweite! Die Traumstadt Vancouver und die Hauptstadt Victoria, das Tor zu Vancouver Island, bieten beides!

20:00 Auf ans andere Ende der Welt! Drei spannende Schulen der Nordinsel Neuseelands stellen sich vor!

Samstag, 15.03.2025: Neuseeland & Australien

09:00 Neuseeland erleben in der Region Auckland mit Meeresblick: Die Takapuna Grammar School präsentiert ihr internationales Programm

10:00 Zur Schule gehen an den schönsten Stränden Australiens? Das geht im Sunshine State Queensland.

Zur Teilnahme an den Live-Online-Veranstaltungen

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings sind immer eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion nötig.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de, https://www.mystudychoice.de

