Wie lang zum Auslandsschuljahr? Infos in acht Zoom-Veranstaltungen mit Schulen aus Kanada & Down Under

Jugendliche und ihre Eltern erfahren in acht Online-Veranstaltungen Wissenwertes über ein Auslandsschuljahr in Kanda, Neuseeland, Australien und warum eine kürzere Zeit im Ausland auch sinnvoll ist.

Wie lang sollen Jugendliche zum Auslandsjahr? Muss ein Auslandsschuljahr immer ein ganzes Jahr dauern? Sind kürzere Zeiten möglich und sinnvoll? Diese Frage und andere Fragen stellen sich viele Jugendliche und ihre Eltern.

„Es muss nicht immer ein ganzes Jahr sein, auch kürzere Zeiten an einer Highschool im Ausland sind in der Regel möglich und durchaus sinnvoll“, sagt Thomas Eickel, Highschool- Berater und Gründer des Portals MyStudyChoice in Bonn. „Manchmal lässt sich ich ein kürzerer Austausch im Ausland auch einfach besser in die Schullaufbahn integrieren, oder es sprechen andere persönliche Gründe dafür. Denn auch in einer kürzeren Zeit erleben Jugendliche im Ausland viel Neues, verbessern ihre Englischkenntnisse und lernen Land und Leute kennen. Zudem nutzen oft Jugendliche auch die Option, den Aufenthalt zu verlängern. Wobei ein Jahresaufenthalt unbestritten viele Vorteile bringt, um den Horizont zu erweitern und die Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Zahlreiche Jugendliche, die nur ein Term bzw. ein Semester im Ausland an einer Schule waren, bedauern jedoch im Nachhinein, dass sie nach den Wochen des Einlebens und der Festigung von Freundschaften sich schon wieder Gedanken um den Abschied machen müssen.

Jetzt informieren über ein Auslandsschuljahr in Kanada, Australien und Neuseeland

Über alles Wissenswerte rund um das Auslandsjahr 2025/26 und über die Vor- und Nachteile eines kürzeren Auslandsschuljahrs informiert MyStudyChoice in acht Live-Informationsveranstaltungen vom 24. bis 28. September 2024. Zu Gast sind dann live per Video-Schaltung Beauftragte von Schulen und Schulbezirken aus Kanada, Australien und Neuseeland. Sie stellen ihre internationalen Programme an öffentlichen und privaten Schulen vor und erläutern, welche besonderen Angebote ihre Schulen haben. Auch nehmen sie Stellung zu der möglichen Dauer des Auslandsschulaufenthalts an ihren Schulen. Alle Info-Termine finden interessierte Jugendliche und ihre Eltern auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Hier können sie sich für eine oder mehrere Online-Veranstaltungen anmelden und erhalten danach den Zugangslink. Die einzelnen kostenlosen Zoom-Meetings dauern etwa 30 bis maximal 40 Minuten.

Online-Informationsveranstaltungen vom 24. bis 29.9. zum Auslandsschuljahr 2025/26

In der ersten digitalen Veranstaltung gibt Highschool-Berater Thomas Eickel am Dienstag, 24.9. um 17 Uhr viele Tipps für die Vorbereitung auf ein Auslandsjahr an einer Schule in Nordamerika und Down Under. Es geht dann u.a. um die Länder- und Schulauswahl, wie sich Kosten sparen lassen und warum jetzt schon eine Bewerbung für ein Auslandsjahr 2025/26 in Kanada, Australien und Neuseeland ratsam ist. Direkt im Anschluss um 18:15 Uhr stellen sich zwei private Schulen aus Québec und Ottawa vor.

Der Mittwoch und Donnerstag sind für Schulen aus Kanada reserviert. Es präsentieren sich u.a. Schulen und Schulbezirke aus den schönsten Regionen Kanadas, wie z.B. aus British Columbia mit Vancouver und Vancouver Island oder Ontario.

Am Samstagmorgen sind Schulen aus Down Under zu Gast. Zuerst stellen sich Schulen von der Nordinsel Neuseelands vor, danach folgen Schulen aus dem Sunshine State Queensland in Australien.

Die MyStudyChoice-Termine zum Auslandsschuljahr vom 24. bis 28.09.2024

Dienstag, 24.09.2024

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2025/26 in Kanada, Neuseeland & Australien

18:15 Internat/Privatschule Kanada? Das Stanstead College aus Québec & die Merrick Prep School nahe Ottawa zeigen ihre erfolgreichen Lernkonzepte.

Mittwoch, 25.09.2024

18:00 Städtisches Leben in British Columbia oder in Ontario? Der Schulbezirk New Westminster nahe Vancouver vs. Limestone in der Universitätsstadt Kingston

19:00 In die Nähe zur Traumstadt Vancouver oder für Outdoor-Aktivitäten ins Okanagan Valley? Schulen in Richmond, BC & Vernon, BC bieten viel Spannendes.

Do, 26.09.2024

19:00 British Columbia von seiner besten Seite. Peace River North & Campbell River auf Vancouver Island

20:00 Vom bilingualen Umfeld profitieren oder die Kreativität einer Künstlerinsel erleben? Der Schulbezirk Gulf Island/Vancouver Island und das Programm in New Brunswick French stellen sich vor.

Samstag, 28.09.2024

09:00 Auf ans andere Ende der Welt! Mit spannenden öffentlichen Schulen der Nordinsel Neuseelands ins Gespräch kommen.

10:15 Zur Schule gehen an den schönsten Stränden Australiens? Education Queensland International, das staatliche Programm aus Queensland mit vielen High Schools quer durch den Sunshine State Australiens präsentieren die Schulen in den Regionen Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast und Cairns.

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings sind eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion notwendig.

MyStudyChoice.de ist eine kostenfreie Informationsplattform für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, die sich über das Thema Schüleraustausch umfassend informieren und das Auslandsjahr kostengünstig mit professioneller Unterstützung bei allen wesentlichen Schritten organisieren möchten.

Im Portal suchen und vergleichen Interessierte die Schulen in der großen Schuldatenbank für Kanada, Australien und Neuseeland.

Im Rahmen des MyStudyChoice-Beratungskonzepts unterstützt Thomas Eickel individuell bei der Auswahl einer geeigneten Schule und im Bewerbungsverfahren.



