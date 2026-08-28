Ein Training genügt: Studie zeigt, wie sich Denkfehler bei erfahrenen Fachleuten reduzieren lassen

Eine einzige Trainingseinheit senkt den Bestätigungsfehler bei erfahrenen Risikoanalysten, auch in ihrem eigenen Fachgebiet. Was das für Führungskräfteentwicklung bedeutet.

Feldstudie mit nationalen Risikoanalysten zeigt, dass eine einzige strukturierte Übung den Bestätigungsfehler auch im eigenen Fachgebiet senkt

Vlotho, 31. August 2026. Erfahrene Fachleute gelten als wenig anfällig für Denkfehler, schließlich kennen sie ihr Gebiet seit Jahren. Eine aktuelle Feldstudie widerspricht dieser Annahme und liefert zugleich eine überraschend einfache Gegenmaßnahme. Unter dem Titel Debiasing training reduces confirmation bias in national risk analysts, veröffentlicht im Fachjournal Scientific Reports, zeigt ein Forschungsteam um Bas Heerma van Voss, dass eine einzige strukturierte Trainingseinheit den Bestätigungsfehler bei nationalen Risikoanalysten eines europäischen Staates messbar senkt, und zwar in Aufgaben aus deren eigenem Arbeitsfeld, nicht nur im Lehrbuchbeispiel.

Untersucht wurden die Mehrheit der Risikoanalysten des betreffenden Staates sowie eine parallelisierte Vergleichsgruppe aus Masterstudierenden. Beide Gruppen durchliefen dieselbe einmalige Debiasing-Schulung. Ihr Bestätigungsfehler wurde vorher und danach gemessen, einmal an einer themenfernen Kontrollaufgabe und einmal an einer Aufgabe aus dem eigenen Fachgebiet. In beiden Stichproben ging der Bestätigungsfehler nach dem Training spürbar zurück, und der Effekt zeigte sich auch dort, wo er am wenigsten erwartet wurde: in der vertrauten fachlichen Umgebung der Profis. Schwerer beeinflussbar blieb dagegen der sogenannte Bias Blind Spot, also die verbreitete Neigung, Verzerrungen eher bei anderen zu vermuten als bei sich selbst.

Die Studie ist quasi-experimentell angelegt, eine randomisierte Kontrollgruppe im klassischen Sinn gab es also nicht, und sie bildet die Praxis eines einzelnen Landes ab. Für die Kernaussage, dass Training wirkt, ist das kein Hindernis, wohl aber ein Grund, den Befund nicht unbesehen auf jeden Kontext zu übertragen.

»Dass sich Bestätigungsfehler mit einer einzigen Trainingseinheit verschieben lassen, und das bei Profis in ihrem eigenen Feld, spricht gegen die verbreitete Annahme, Erfahrung schütze automatisch vor Denkfehlern«, erklärt Uli Funke, Gründer der Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N. »Für die Führungskräfteentwicklung heißt das, dass gezieltes Training auf kognitiver Ebene ansetzen kann, nicht nur auf der Ebene von Wissen oder Motivation.«

Für Training und Coaching liefert die Studie damit einen konkreten Hebel. Wer Entscheidungsqualität verbessern will, kommt an der eigenen Mustererkennung nicht vorbei, und genau dort setzt die BRAIN FOR BUSINESS® Weiterbildung an. Sie verbindet Neurowissenschaft, Führung und Weiterbildung zu einem Format, das zeigt, wie Erwartungen die Wahrnehmung lenken und wie sich das im Führungsalltag durchbrechen lässt, mit Kapiteln zu Wahrnehmung, Entscheidungen und Lernen.

Der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman hat für genau diese Situation eine zwölf Fragen umfassende Checkliste entwickelt, mit der sich Denkfehler vor großen Entscheidungen aufdecken lassen. Das Wirtschaftsmagazin impulse hat sie zusammengefasst und zeigt, wie tief Bestätigungsfehler und verwandte Denkfehler in unternehmerischen Entscheidungen stecken, lange bevor ein einzelnes Training ansetzen kann.

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Die Akademie für angewandte Neurowissenschaft A|F|A|N (AFAN Solutions GmbH) vermittelt seit 2021 neurowissenschaftlich fundiertes Wissen für Menschen in Führung, Training, Coaching und Organisationsentwicklung. Gründer Uli Funke hat mit BRAIN FOR BUSINESS® eine praxisnahe Weiterbildung entwickelt, die von der BDVT-Akademie 2025 geprüft und ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Prof. Dr. Bruno Haller bietet A|F|A|N außerdem die Coaching-Weiterbildung zum NEURO IMPACT COACH® an.

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