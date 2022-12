Handwerker und Heimwerker sind einfach zu beschenken: Im Werkzeugwagen fehlt garantiert immer ein Stück. Wer jetzt bestellt, bekommt noch vor Weihnachten geliefert.

Bei Lothring in Vöcklabruck kennt man die weihnachtlichen Procederes im Umfeld von Hobby Handwerkern und Heimwerkern: Aufmerksame Freunde und Verwandte finden heraus, was im Hobbykeller an Werkzeug fehlt und beauftragen das Christkind damit. Und eines wissen die fachkundigen Mitarbeiter von Lothring ganz gewiss: „Irgendwas fehlt immer“!

Darum hat man 2022 pünktlich zum Weihnachtsfest auch die neue Kollektion an Werkzeugwägen vorgestellt, die sowohl leer als auch bestückt gekauft werden können. Ein Werkzeugwagen darf in keiner Werkstatt fehlen und wie die passende Grundausstattung für Beruf und Handwerk aussieht, das weiß man bei Lothring ebenfalls.

„Wer einmal mit einem Werkzeugwagen gearbeitet hat, wird nicht mehr darauf verzichten wollen“, berichtet ein Experte aus dem Hause Lothring, „da gibt es keine herumliegenden Werkzeuge mehr, nichts mehr, das man verlegt und dann verzweifelt suchen muss, kein Herumschleppen und keine überflüssigen Gänge mehr. Der Werkzeugwagen steht dort, wo man arbeitet und alles ist mit dabei“.

Bei Lieferzeiten von ein bis drei Werktagen kann man es sogar wagen, jetzt noch online zu bestellen, denn die gewünschten Produkte werden es noch bis Weihnachten nach Hause schaffen. Egal, ob man sich nun für einen praktischen Werkzeugwagen entscheidet oder noch Werkzeug nachkaufen möchte, am besten kommt man gleich im Online Shop vorbei: www.lothring.at.

Lothring GmbH & Co. KG – Ihr Spezialist für Werkstatt und Haushalt!

In unserem Onlineshop finden Sie alles vom Bauen bis zum Wohnen und können ganz einfach und bequem von zu Hause aus bestellen. Wir bei Lothring legen sehr viel Wert auf die Qualität unserer Produkte und auf die Zufriedenheit unserer Kunden. Im Lothring Onlineshop finden Sie Haus- & Küchenprodukte, Gartengeräte & -möbel, Spielwaren, Eisenwaren und Werkzeug schnell und günstig.

Sie möchten lieber persönlich vorbeikommen? Lassen Sie sich in unserem Eisenwarenfachhandel beraten!

