Struktur ist eines der Puzzlestücke für großen Erfolg und das nicht nur im „Big Business“. Egal ob Heimwerker oder Profi: Wer sein Werkzeug in Ordnung hält, ist auf der Siegerstraße.

Wenn es News im Lothring Online Shop gibt, so sind dies immer gute Nachrichten. Zum Beispiel, dass nun der praktische Werkzeugwagen der Marke Stahlbruck ins Sortiment aufgenommen wurde, und das gleich in verschiedensten Ausführungen. Ein Werkzeugwagen birgt so viele Vorteile in sich, dass es sich fast nach einem Märchen anhört:

o Absolute Ordnung in der Werkstatt und im Heimwerkerraum

o Die sichere und trockene Lagerung der Werkzeuge verlängert deren Lebensdauer

o Die Zeitersparnis, weil man alles sofort zur Hand hat, ist mit Geld nicht zu bezahlen

o Das Werkzeug kann ohne großen Aufwand komplett genau dorthin transportiert werden, wo man es braucht

Die Entscheidung für einen Werkzeugwagen aus dem Hause Stahlbruck dürfte leicht fallen: Sämtliche Modelle sind besonders robust, pulverbeschichtet und zusätzlich versteift. Sieben Schubladen bieten Platz für Werkzeug aller Art, es gibt auch Varianten mit Schrankfächern, Ablageflächen und Unterteilungen, also ganz nach Wunsch. Alle Werkstattwagen sind versperrbar und sichern somit das Werkzeug zusätzlich.

Das Beste von allem: Den Werkzeugwagen kann man auch komplett bestückt erwerben! Je nach Branche gibt es hierzu mehrere Varianten zur Wahl und für den Heimwerker spricht Stahlbruck eine Empfehlung aus: Den Stahlbruck Classic WW 30 mit 250-teiligem Werkzeugsatz aus Chrom Vanadium Stahl, der als ideal für neue Werkstätten und Hobbyräume gilt.

Wer jetzt so richtig Lust bekommen hat, sollte gleich vorbeischauen, im Lothring Online Shop: lothring.at/c/web-werkzeugwagen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lothring GmbH & Co. KG

Frau Iris Lothring

Salzburgerstraße 38

4840 Vöcklabruck

Österreich

fon ..: +43 7672 737-0

web ..: http://www.lothring.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Lothring GmbH & Co. KG – Ihr Spezialist für Werkstatt und Haushalt!

In unserem Onlineshop finden Sie alles vom Bauen bis zum Wohnen und können ganz einfach und bequem von zu Hause aus bestellen. Wir bei Lothring legen sehr viel Wert auf die Qualität unserer Produkte und auf die Zufriedenheit unserer Kunden. Im Lothring Onlineshop finden Sie Haus- & Küchenprodukte, Gartengeräte & -möbel, Spielwaren, Eisenwaren und Werkzeug schnell und günstig.

Sie möchten lieber persönlich vorbeikommen? Lassen Sie sich in unserem Eisenwarenfachhandel beraten!

Pressekontakt:

Lothring GmbH & Co. KG

Frau Iris Lothring

Salzburgerstraße 38

4840 Vöcklabruck

fon ..: +43 7672 737-0

web ..: http://www.lothring.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.