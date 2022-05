Immer wenn der Sommer naht, Sorgen sich Menschen zunehmend bezüglich Einbrüchen. Wie sicher ist es, Hab und Gut einfach zurückzulassen, um auf Urlaub zu fahren?

Immer dann, wenn verlängerte Wochenenden oder die Urlaubssaison anstehen, haben Einbrecher Saison: Viele Menschen nutzen die Ferien, um einen Kurzurlaub, ein verlängertes Wochenende oder ihren gesamten Urlaub in der Ferne zu verbringen und bieten damit Einbrechern Möglichkeiten, ungestört in Wohnungen und Häuser einzudringen.

Für alle, die verreisen, gibt es einige hilfreiche Tipps. Beispielsweise kann ein angelassenes Licht in einem Wohnraum bereits abschrecken, noch besser wirksam ist dieses, wenn es mit einem Timer versehen ist. Hilfreich ist es auch, Nachbarn zu verständigen, die angeleitet werden, ab und an im Garten kurz nach dem Rechten zu schauen oder an einzelnen Tagen der Abwesenheit Licher an- und auszumachen. Die Anwesenheit von Personen schreckt Einbrecher besonders wirkungsvoll ab. Auf keinen Fall sollten Fenster und Türen gekippt oder gar geöffnet bleiben, da dies das Einsteigen in Wohnungen und Häusersehr einfach macht. Auch das Prüfen der Eingangstür auf ihre Sicherheit lohnt sich – wer weiß schon, wie sicher die eigene Haustür ist? Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte eine Sicherheitstür in Betracht ziehen.

Sicherheitstüren erschweren Einbrechern das Leben enorm. Sicherheitstüren sind nicht nur eine gute Lösung für einsam gelegene Objekte, sondern auch für Wohnungen, Praxen oder andere Anlagen, die besonders interessant für Einbrecher sind.

Alle Informationen zum Thema Sicherheitstüren sowie zu den einzelnen Klassifizierungen erhält man beim Profi unter www.sicherheits-tueren.at.

Sicherheitstür ist nicht gleich Sicherheitstür. Bei Sicherheitstüren Hofer erhalten Sie Türen, die auch wirklich sicher sind.

Einbruchhemmende Sicherheits Türen sind nach ÖNORM B 5338 geprüft und müssen die strengen Anforderungen dieser Norm erfüllen. Nur Sicherheitstüren, die gemäß der ÖNORM gefertigt werden, gewährleisten Schutz und Sicherheit und werden von Versicherungen als Sicherheitstür akzeptiert. Wir bieten Ihnen Sicherheitstüren, die diesen Anforderungen entsprechen!



