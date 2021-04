Mit einem weiteren IT-Dienstleister stockt die Seefelder PR-Agentur max.PR ihr Kundenportfolio auf: AVISIO sagt der „Zettelwirtschaft“ in der Hotellerie und Gastronomie den Kampf an.

AVISIO ist ein junges Start-up mit Sitz in Wien, das eine cloud-basierte Software zur Einkaufs- und Lagerverwaltung in der Individualhotellerie entwickelt und vermarktet. Bisher lästige, unübersichtliche und ineffiziente Prozesse in der Warenwirtschaft eines Hotels – meist noch in Form der klassischen „Zettelwirtschaft“ – können dank AVISIO einfach und schnell digitalisiert werden.

„Systemen wie diesem gehören die Zukunft“, so Presseagentur-Inhaberin Sabine Dächert. „AVISIO beackert ein spannendes Feld und wir sehen es als eine ebensolche Aufgabe, das Team um die beiden Gründer und -Geschäftsführer Johannes Ossanna und Matthias Depenbusch bei seiner Entwicklung PR-technisch professionell zu begleiten.“ max.PR im bayerischen Seefeld hat sich auf die Unterstützung von Unternehmen im Bereich des Tourismus, der Hotellerie, Gastronomie sowie deren Umfeld spezialisiert; im Kundenportfolio befinden sich aber auch Industriebetriebe. Zur Philosophie der Agentur gehört es, insbesondere auch kleineren Hotels und Unternehmen oder gastronomischen Betrieben einen praktikablen und preisgünstigen Zugang zu einer effektiven PR-Arbeit zu ermöglichen. „max.PR ist der ideale Partner für uns“, erklärt Johannes Ossanna. „Die Agentur hat die richtige Größe, ist in der für uns relevanten Branche aktiv, hat Erfahrung mit jungen Unternehmen wie unserem und verfügt über die entsprechenden Kontakte.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

Deutschland

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das Motto bei max.PR: Worte sind unsere Leidenschaft, ungewöhnliche Wege unsere Philosophie und der mediale Erfolg ist unser Ziel. Um dieses zu erreichen, arbeitet die Presseagentur max.PR nach dem Prinzip „Agieren, nicht reagieren“. Als inhabergeführte PR-Agentur mit einem kompakten und kompetenten Team ist max.PR ein verantwortungsvoller Partner für Medienerfolg. max.PR sieht sich als externe Abteilung, die immer nah am Geschehen ist und den Blick für das Besondere besitzt. Dabei geht max.PR selbst aktiv vor und entwickelt für Kunden PR-Ideen und -Konzepte.

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/avisio-2

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.