Laut Kriminalstatistik 2021 sinkt die Anzahl der Einbrüche stetig. Die Gründe dafür sind die „Corona Jahre“ genauso wie mehr Bewusstsein für die Sicherung von Haus und Hof.

Die deutsche Kriminalstatistik zum Jahr 2021 hat angezeigt, dass die Anzahl der Straftaten generell abgenommen hat. Dies gilt auch für Einbrüche – die Anzahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland und Österreich ist rückläufig. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen waren Menschen in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona Krise verstärkt in den eigenen vier Wänden und gaben Einbrechern somit weniger Chance auf das Gelingen ihrer Vorhaben. Zum anderen ist das Bewusstsein für Sicherheit in der Bevölkerung gewachsen, weiß man bei Hofer Sicherheitstüren, dem Spezialisten für Sicherheitstüren in Linz.

„Bei etwa der Hälfte von Einbrüchen ist es laut Statistik zu einem vorzeitigen Abbruch gekommen. Viele Täter geben rasch auf, wenn sie dabei durch einen Alarm gestört werden oder das Aufbrechen von Türen oder Fenstern aufgrund von Sicherheitskomponenten zu viel Zeit benötigt. In solchen Fällen ist bereits eine Sicherheitstür der Widerstandsklasse 2 eine große Hürde für die Täter“, weiß man bei Hofer Sicherheitstüren.

Diese so genannte Widerstandsklasse 2 schützt gegen den Einsatz von körperlicher Gewalt mit Tritten oder Schulterstößen und hält Gelegenheitseinbrecher bestens von ihrem Vorhaben ab. Bei Hofer Sicherheitstüren bietet man Türen der verschiedensten Widerstandsklassen an, bis zur Widerstandsklasse 4, die auch vor professionellen Einbrechern mit Spezialwerkzeug schützt. Mehr zu den Widerstandsklassen und den verschiedenen Türmodellen gibt es hier: www.sicherheits-tueren.at.

