In Sachen Reinigungsanlagen für die Industrie hat sich viel getan in den vergangenen Jahren. Dem Laien mag die Frage hochkommen: Warum muss denn so viel gereinigt werden?

Die Antwort auf die Frage ist einfach, aber nicht simpel. Bei C-SYS I Cleaning Systems, eine Trademark der SEMA Technology Group, kann man erklären, warum das so ist. Das Unternehmen hat sich auf Komponenten Reinigungsanlagen spezialisiert und ist in den Bereichen Werkstückreinigung, Temperierung, Trocknung, Konservierung und Entgratung für industrielle Produktionsprozesse tätig. Hier konzipiert, plant und baut man energieeffiziente Reinigungssysteme für Kunden und Kundinnen aus den verschiedensten Branchen.

„Im Zuge der Modernisierung und Entwicklung von industriellen Herstellungsprozessen, vor allem in der Automotive Branche, ist Sauberkeit ein wichtiger Faktor geworden. Je mehr Elektronik verbaut wird, umso besser gereinigt müssen Einzelteile sein“, erklärt man bei Cleaning Systems. So einfach das klingen mag, die Bereiche, die hier abgedeckt werden müssen, sind breit gefächert.

Gereinigt werden muss zum Beispiel, bevor Maschinen mit anderen Bearbeitungsmedien zum Einsatz kommen, vor Dichtprüfungen, vor der Komponentenmontage, vor Messplätzen oder vor Endmontagen. Hinzu kommen verschiedenste weitere Verfahren, die im modernen Maschinenbau und in der Herstellung hoch spezialisierter Teile unumgänglich sind. Dazu gehören zum Beispiel

o die Temperierung vor Montageprozessen

o die Temperierung nach Spritzgussprozessen

o die Temperierung nach Magnetisierungsprozessen

o das Trocknen nach Endwaschmaschinen

o die Konservierung vor Einlagerungen oder

o die Konservierung nach Waschprozessen

Spannende Tätigkeits- und Fertigungsbereiche, die in vielen Bereichen von Industrie und Technik immer unverzichtbarer werden. Auf der Website www.cleaning-sys.com gibt es noch mehr Wissen dazu!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SEMA Komponenten GmbH

Herr Adolf Schacherleitner

Hessenberg 1

4801 Traunkirchen

Österreich

fon ..: +43.7617.3304

fax ..: +43.7617.3305

web ..: https://www.cleaning-sys.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Reinigungstechnologien sowie Reinigungssysteme für Automotive und Produktionslinien

Reinigung, Temperierung, Konservierung, Trocknen und Entgraten von Werkstücken

Hersteller von Systemen und Bauteilen im Zukunftsfeld der Elektro-Mobilität suchen neue Lösungen und Technologien zur Teilereinigung ihrer Produkte.­ Als C-SYS – Cleaning Systems bieten wir hochmoderne, innovative Systeme für nahezu jeden Anwendungsfall, basierend auf unserer jahrelangen Erfahrung!



