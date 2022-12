Tragetaschen aus Papier boomen seit geraumer Zeit. In Zeiten von Rohstoffknappheit und Energiesparen achtet man mehr auf hochwertige Verpackung zum Wiederverwenden.

Wir jetzt auf Tragetaschen aus Papier setzt, punktet bei den Kunden ganz besonders. Die Preise sind gestiegen, und das nicht nur für lebensnotwendige Waren und Luxusgüter, sondern auch für Verpackungsmaterial. Der Trend zum Wiederverwenden von Tragetaschen steigt, weiß man bei Felzmann, dem Experten für Verpackungen und Papiertragetaschen.

„Wer mit seinen Verpackungen positiv auffällt und in Erinnerung bleibt, verschafft sich einen entscheidenden Vorteil in stetig wachsenden Wettbewerbssituationen. Maßgeschneiderte Verpackungen in individuellem Design schaffen nicht nur positive Markenassoziationen, sondern werden auch gern weiterverwendet. Gewonnen hat der, dessen Kunden zum Beispiel die schicken Tragetaschen aus Papier weiterverwenden“, weiß man bei Felzmann und kann einige Tipps geben, damit das gelingt.

o Die „Geschenkssaison“ betont in den Vordergrund der Verpackung stellen, also Weihnachten, Valentine oder Geburtstage. Wer für diese Anlässe eigene Papiertragetaschen bedrucken lässt, ist mit dabei.

o Das Firmenlogo darf klar abgebildet sein, darf aber auf den „Thementaschen“ durchaus etwas kleiner ausfallen.

o Hochwertige und robuste Taschen verwenden, die gerne weiter zum Einsatz kommen. Bei Felzmann gibt es verschiedenste Modelle an Papiertragetaschen, die dem Trend entgegenkommen.

Am besten gleich jetzt auf der Felzmann Seite nachsehen, was die nächste Wunschverpackung werden könnte. Denn egal, ob man sich für eine Tragetasche mit Kordelgriffen oder eine Tasche mit verstärktem Kartonboden entscheidet: Qualität boomt immer!

-> www.felzmann.at

Die Firma FELZMANN wurde im Jahr 1953 in Linz gegründet. FELZMANN ist Ihr Experte Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen.

Wir sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für die Herstellung von Verpackungen nach Maß. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung und kreieren mit Ihnen die gewünschten Kartonagen und Tragetaschen. Fachgerecht werden wir Sie über unser umfangreiches Produktsortiment, wie beispielsweise Pizzakartons, Tortenkartons, jede Art von Papieren, verschiedenste Tragetaschen, Beutel wie Flachbeutel oder Warmhaltebeutel aus unserem Standardprogramm und Verpackungen und Verpackungs-Hilfsstoffen jeder Art informieren.

