Im Hotel Falkenhof in Bad Füssing hat man sich zum Jahreswechsel viele tolle Angebote einfallen lassen. Am besten gleich aussuchen, buchen und so richtig genießen.

Egal, ob es zwei Wellnesstage sein sollen, das „Rücken vital“ Programm oder ein Kuraufenthalt für Körper und Seele: Im Falkenhof, dem Top Hotel in Bad Füssing, schnürt man genau die Pakete, die die Erholungssuchenden brauchen. Zum Jahreswechsel und für die nachfolgenden, nass-kalten Monate hat man ein maßgeschneidertes Erholungsprogramm entwickelt, das Fans der Wellnesskultur für sich entdecken können.

Wie wäre es zum Beispiel mit der viertägigen „Herzreise“? Dieses bestens durchdachte Programm bietet Zeit weit abseits des Alltags und kann der Start für ein neues Jahr, einen neuen Lebensabschnitt oder ein neues Leben sein. Im Paket inkludiert sind Meditationen, Yoga, Naturerfahrungen sowie die Verpflegung aus der Basen-Küche – ein unglaubliches Paket für Körper, Geist und Seele.

Für die Wellnesserfahrung zu zweit empfiehlt sich der „Dreiklang des Glücks“ mit Ayurveda Behandlungen, Gesichtsmassage und Jin Shin Jyutsu. Dazu kann der gesamte SPA Bereich mit Thermal-Außenpool, Salzwasserpool und Vitaloase genützt werden, auch Frühstücksbuffet, Mittagssnack und 4 Gang Abendmenü sind inkludiert. Wenn das nicht zum Valentinstag lockt!

Wer jetzt gleich buchen möchte, tut dies am Besten direkt über die Website des Falkenhof: www.hotel-falkenhof.de. Das Falkenhof Team freut sich auf begeisterte Gäste im kommenden Jahr!

Das Bio Thermalhotel Falkenhof in Bad Füssing ist eine einzigartige Kraftoase.

Wohlfühlen in lichtdurchfluteten Räumen, entspannen im heilenden Thermalwasser, feine Bio-Köstlichkeiten und lebendiges Wasser genießen, das ist das Konzept des Bio Thermalhotels Falkenhof.

Lassen Sie Ihre Seele baumeln, oder sich von unseren Therapeuten auf Ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Vitalität begleiten. Nehmen Sie wertvolles Wissen für Ihre Gesundheit mit nach Hause.

Das Haus ist bis ins Detail konsequent ökologisch gestaltet, von der Einrichtung über vielfältige Entspannungsangebote bis hin zu den kulinarischen Köstlichkeiten. Ein liebenswürdiges Team kümmert sich um das Wohlbefinden und die Bedürfnisse der Gäste.

