Individuelle Einfärbung von Kunststoff-Flachprofilen ab 500 Laufmetern wirtschaftlich

Farbige Flachprofile aus PVC lassen sich nach Kundenwunsch einfärben. Wirtschaftlich rentabel wird die individuelle Farbgestaltung ab einer Mindestabnahmemenge von 500 Laufmetern.

Flachprofile aus Kunststoff kommen in zahlreichen technischen Anwendungsbereichen zum Einsatz, von der Möbelindustrie über den Fensterbau bis hin zu allgemeinen technischen Konstruktionen. Die Kunststoffwerk ZITTA GmbH bietet Flachprofile aus Kunststoff in Breiten von 6 mm bis 100 mm an, verfügbar in verschiedenen Farben und Ausführungen.

Neben den Standardausführungen besteht die Möglichkeit, Flachprofile individuell einzufärben. Die Einfärbung erfolgt im Rahmen der Materialaufbereitung, wobei das PVC-Profil gezielt auf die vom Kunden gewünschte Farbe eingestellt wird. Diese kundenspezifische Farbgebung ist jedoch an eine Mindestabnahmemenge von 500 Laufmetern gebunden. Erst ab dieser Menge lässt sich der zusätzliche Aufwand für die individuelle Farbmischung wirtschaftlich darstellen.

Die Stangenlänge der Profile kann dabei frei gewählt werden, sodass sich die Konfektionierung an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen lässt. Zum Leistungsspektrum der Konfektionierung zählen unter anderem Fixzuschnitte, Gehrungsschnitte sowie das Anbringen von Löchern und Langlöchern. Auch Fräsungen und Stanzungen gehören zu den möglichen Bearbeitungsschritten, mit denen sich die Flachprofile für spezifische technische Anforderungen vorbereiten lassen.

Für die Herstellung der Flachprofile kommen unterschiedliche Kunststoffe zum Einsatz, deren Auswahl sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck richtet. Polypropylen, Polyethylen, Polystyrol, ABS und WPC finden vorwiegend bei technischen Profilen Anwendung. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich sowie im Möbelbau oder Fensterbau werden PMMA, Polycarbonat und Hart-PVC verarbeitet. Bei Dichtungsprofilen wie Dichtungen und Dichtlippen kommen dagegen Weich-PVC oder thermoplastische Elastomere zum Einsatz.

Die Lieferzeiten für bereits vorhandene Kunststoffprofile betragen in der Regel drei Werktage. Für Sonderprofile, die ein eigens angefertigtes Werkzeug erfordern, wird eine Fertigungszeit von rund zehn Tagen für die Werkzeugherstellung veranschlagt.

Weitere Informationen zu den angebotenen Profilarten sowie zur individuellen Einfärbung von Flachprofilen sind bei der Kunststoffwerk ZITTA GmbH erhältlich.

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Kunststoffwerk ZITTA GmbH

Herr Werner Baumgartner

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