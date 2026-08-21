Fachkräfte werden knapper: ihre Arbeitsplätze müssen besser werden

Warum die Industrie vorhandene Mitarbeiter mit intelligenter Technik stärker befähigen muss

Fachkräfte fehlen, Belegschaften werden älter, gleichzeitig steigen Tempo, Variantenvielfalt und Qualitätsanforderungen in der Produktion. KI und Automatisierung sollen einen Teil dieser Lücke schließen. Doch eine zweite Frage wird mindestens genauso wichtig: Wie können Unternehmen die Menschen, die heute in der Fertigung arbeiten, besser unterstützen?

An vielen Montage- und Prüfplätzen bleibt menschliche Erfahrung dennoch unverzichtbar. Ein Kratzer muss erkannt, eine Oberfläche beurteilt oder ein Montagefehler entdeckt werden; häufig unter Zeitdruck und mit steigenden Qualitätsanforderungen. Mit zunehmendem Alter verändern sich zudem die Anforderungen an gute Sehbedingungen. Damit gewinnen blendfreie Beleuchtung, gute Kontraste und individuell anpassbare Lichtbedingungen zusätzlich an Bedeutung

„Wir diskutieren intensiv darüber, wie Automatisierung fehlende Fachkräfte kompensieren kann. Gleichzeitig sollten wir viel stärker darüber sprechen, wie Technologie die vorhandenen Fachkräfte befähigt“, sagt Jan Schiga, Geschäftsführer von LED2WORK. „Der Arbeitsplatz muss sich stärker an Mensch und Aufgabe anpassen, nicht umgekehrt.“

Wenn Erfahrung auf die richtigen Bedingungen trifft

Gerade bei visuellen Qualitätskontrollen zeigt sich, was das bedeutet. Nicht jeder Kratzer, jede Delle oder Farbabweichung ist unter denselben Lichtbedingungen gleich gut sichtbar. Mehr Helligkeit allein hilft deshalb nicht.

Genau hier setzt die SYSTEMLED SurfaceOne von LED2WORK an. Die für visuelle Oberflächenprüfungen nach VDA 16 entwickelte Leuchte kombiniert 4.000 K und 6.500 K. Beide Lichtfarben lassen sich separat regeln und gezielt mischen. So kann der Mitarbeitende die Lichtsituation an Oberfläche und Prüfaufgabe anpassen: Strukturen, Kratzer, Dellen, Schlieren oder Farbabweichungen treten je nach Licht deutlicher hervor.

Noch entscheidender für den Arbeitsalltag: Einmal ermittelte Einstellungen lassen sich in vier Lichtszenen speichern und auf Knopfdruck wieder abrufen. Damit stehen auch bei wechselnden Mitarbeitern oder Schichten reproduzierbare Prüfbedingungen zur Verfügung – ohne dass die optimale Lichteinstellung jedes Mal neu gefunden werden muss. Homogene, blendarm geführte Beleuchtung und eine Farbwiedergabe von Ra >90 unterstützen zusätzlich die sichere Beurteilung.

Intelligenz muss dem Menschen nutzen

Für LED2WORK zeigt die SurfaceOne, was „Intelligence in Light“ konkret bedeuten kann. Eine Leuchte wird nicht dadurch intelligent, dass sie möglichst viele digitale Funktionen besitzt. Entscheidend ist, ob Technik dem Menschen hilft, seine Aufgabe einfacher, sicherer und reproduzierbarer zu erledigen.

Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigt eine reale Anwendung bei einem Automobilzulieferer: Dort wird die SurfaceOne für die Oberflächenkontrolle hochwertiger Kunststoffbauteile eingesetzt, um feinste Strukturen und Bearbeitungsspuren sichtbar zu machen und reproduzierbare Prüfergebnisse zu unterstützen.

„Die Fabrik der Zukunft wird automatisierter und durch KI schneller und leistungsfähiger“, so Schiga. „Aber sie wird nicht menschenleer sein. Deshalb müssen wir ebenso intelligent darüber nachdenken, wie wir die Menschen unterstützen, deren Erfahrung und Entscheidungen auch künftig über Qualität entscheiden.“

Seit 2007 entwickelt LED2WORK in Deutschland industrielle LED-Lösungen für Maschinen und Arbeitsplätze. Für das Unternehmen gehört zur intelligenten Fabrik deshalb nicht nur mehr Automation, sondern auch Technik, die den Menschen im Produktionsalltag gezielt stärker macht.

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Deutschland

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email : info@led2work.com

Die LED2WORK GmbH mit Sitz in Pforzheim entwickelt und fertigt LED-Leuchten für Arbeitsplätze, Maschinen und Industrie. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in Entwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung zu sorgen. Alle LED-Leuchten des Unternehmens sind energieeffizient und wartungsfrei.

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