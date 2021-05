Nichts mehr verschwenden, Rohstoffe optimal nutzen und für die Zukunft produzieren: Kreislaufwirtschaft ist kein leerer Begriff mehr, sondern zieht in die Gesellschaft ein.

Wenn Konsumenten und Konsumentinnen fordern, dass weniger verschwendet wird, ist ein erster Schritt getan in Richtung einer besseren, nachhaltigeren Zukunft. Doch wenn Industrie und Wirtschaft auf diesen Trend aufspringen, ändert sich auch an der Basis, der Produktion etwas. Die besonders guten Nachrichten kommen also zurzeit aus Industrie und Technik, die mit nachhaltigen, zukunftsverändernden Produkten und Techniken aufwarten.

Bei GIG Karasek, dem Experten für Dünnschichttechnologie und Kurzwegtechnologie beispielsweise blickt man zurzeit stolz auf ein neues Projekt. Das Unternehmen liefert Horizontal-Dünnschichttrockner zur Trocknung von funktionellen Fasern für das Jungunternehmen PeelPioneers, das Europas größte Bioraffinerie zur Verarbeitung von Orangenschalen baut. Das Ziel des Projekts ist, eine vollkommende Verwertung vorhandener Ressourcen sicherzustellen und die heutzutage übliche Entsorgung in einer Verbrennungsanlage zu vermeiden, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Sprich, Orangenschalen, die normalerweise entsorgt werden, werden hier sowohl für die Lebensmittelindustrie wie auch Non-Food-Industrie weiter verarbeitet, indem man Orangenöl und andere begehrte Rohstoffe daraus gewinnt.

„PeelPioneers wird von einem starken Investitionskonsortium unterstützt. Unter anderem ist es für den European Circular Bioeconomy Fund das erste Projekt, das hier seitens der EU unterstützt wird und zur Marktreife gebracht wird“, wird in einer Presseaussendung von GIG Karasek berichtet. Das Unternehmen liefert neben der Dünnschichttechnologie auch noch eine Lösemittelrückgewinnungseinheit zur Aufbereitung und Rückgewinnung von Lösemitteln. Diese werden benötigt, um die begehrten Rohstoffe aus den Orangenschalen zu gewinnen.

Mehr Informationen zu den Projekten von GIG Karasek gibt es unter www.gigkarasek.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GIG Karasek GmbH

Herr Peter Mandl

Neusiedlerstraße 15-19

2640 Gloggnitz-Stuppach

Österreich

fon ..: +43 2662 42780

fax ..: +43 2662 42824

web ..: http://www.gigkarasek.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die GIG Karasek GmbH ist ein Traditionsunternehmen und besteht seit 1933. Vom damaligen Spenglerbetrieb hat sich das Unternehmen zum Experten im Sonderapparatebau und Technologien im Bereich der thermischen Trenntechnik entwickelt. GIG Karasek ist einer der führenden Hersteller im Bereich Anlagenbau für die chemische Industrie sowie die Papier-, Zellstoff- und Lebensmittel-Industrie.

Erfolg ist Entwicklung, so lautet einer der Leitsätze von GIG Karasek. So widmet man sich im Besonderen der Weiterentwicklung bestehender Technologien und der Entwicklung neuer Zugänge.

Pressekontakt:

GIG Karasek GmbH

Herr Peter Mandl

Neusiedlerstraße 15-19

2640 Gloggnitz-Stuppach

fon ..: +43 2662 42780

web ..: http://www.gigkarasek.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.