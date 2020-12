Das Jahr 2020 brachte für viele Unternehmen enorme Herausforderungen. GIG Karasek meldet für dieses Jahr erfreuliche Höchstleistungen: 100.000 unfallfreie Arbeitsstunden.

„Herausfordernde Zeiten machen uns noch besser“, so fasst man bei GIG Karasek, dem Experten für Dünnschichttechnologie und Kurzwegtechnologie, das vergangene Jahr zusammen. Im Unternehmen kann man mit Recht stolz sein. Trotz der vielen zusätzlichen Herausforderungen im vergangenen Jahr konnten vom Großprojekt Vulindlela in Südafrika kürzlich 100.000 unfallfreie Arbeitsstunden gemeldet werden.

Möglich war dies laut Unternehmensleitung durch die umsichtige Unterstützung des Projektpartners Sappi. Dessen Projektteam kann voller Stolz auf insgesamt über drei Millionen unfallfreie Stunden zurückblicken, was auf einer hoch frequentierten Baustelle eine Leistung ist, auf die man mit Recht stolz sein darf. Sappi ist ein globales Unternehmen mit Schwerpunkt auf Zellstoffindustrie und Papierindustrie sowie Bioraffinerie. Das Projekt befindet sich etwa 50 Kilometer südlich von Durban.

GIG Karasek bedient weltweit Kunden und Partner aus den unterschiedlichsten Industrien mit maßgefertigten Anlagen. Im Mittelpunkt stehen individuelle Prozesslösungen, zum Beispiel in der Zellstoff- und Faserindustrie, in der Stärkeindustrie, in der Kunststoffindustrie, in der Petroindustrie und in der chemischen Industrie. Auch in den Bereichen Abwasser und Recycling sowie in der Lebensmittelindustrie ist GIG Karasek international tätig.

Im Mittelpunkt der unternehmerischen Tätigkeit stehen wirtschaftlich erfolgreiches, nachhaltiges Handeln und gesellschaftliche Verantwortung. Mehr zu den Projekten sowie zum Portfolio des Unternehmens finden Interessierte auf der Website unter www.gigkarasek.at.

GIG Karasek wünscht allen Kunden und Kundinnen sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen Frohes Fest und einen schönen Jahresbeginn!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GIG Karasek GmbH

Herr Peter Mandl

Neusiedlerstraße 15-19

2640 Gloggnitz-Stuppach

Österreich

fon ..: +43 2662 42780

fax ..: +43 2662 42824

web ..: http://www.gigkarasek.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die GIG Karasek GmbH ist ein Traditionsunternehmen und besteht seit 1933. Vom damaligen Spenglerbetrieb hat sich das Unternehmen zum Experten im Sonderapparatebau und Technologien im Bereich der thermischen Trenntechnik entwickelt. GIG Karasek ist einer der führenden Hersteller im Bereich Anlagenbau für die chemische Industrie sowie die Papier-, Zellstoff- und Lebensmittel-Industrie.

Erfolg ist Entwicklung, so lautet einer der Leitsätze von GIG Karasek. So widmet man sich im Besonderen der Weiterentwicklung bestehender Technologien und der Entwicklung neuer Zugänge.

Pressekontakt:

GIG Karasek GmbH

Herr Peter Mandl

Neusiedlerstraße 15-19

2640 Gloggnitz-Stuppach

fon ..: +43 2662 42780

web ..: http://www.gigkarasek.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.