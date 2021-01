Wer ein Unternehmen gründen möchte, darf sich vorab die Erfolgsgeschichten anderer Unternehmer ansehen. Das bringt nicht nur brauchbare Informationen, sondern motiviert enorm.

Der Erfolg anderer, sei es in der Sparte, in der man ebenfalls erfolgreich sein möchte oder in einem völlig anderen Bereich, kann beflügeln. Unternehmerische Erfolgsgeschichten unterstützen junge Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, an ihren eigenen Erfolg zu glauben und damit auch erfolgreich zu sein – dies ist wissenschaftlich belegt. Mit ein Grund, warum man bei HAPRO Technik, dem Spezialisten für Wasserstrahltechnik und Hochdrucktechnik, den eigenen Erfolg gerne in Vorbildwirkung zur Verfügung stellt. Diese kurze wissenschaftliche Erörterung zum Thema Vorbildwirkung im Erfolg widmet HAPRO Technik all jenen, die 2021 ein Unternehmen gründen.

Erfolg ist ansteckend, das ist bewiesen. Seit Jahrzehnten befassen sich Wissenschafter und Wissenschafterinnen aus den Bereichen Psychologie und Erfolgsforschung mit diesem Phänomen. Die Magie des „Vorbildes“ ist, wie es scheint, gänzlich erforscht. Der US-Psychologe Joshua Aaronson beispielweise fand heraus, dass Menschen bei Tests besser abschneiden, wenn man ihnen vor dem Test erklärte, dass sie in der „besonders begabten Testgruppe“ seien. Eine weitere Studie belegte, dass Menschen, wenn sie vor einem Mathematik Test Erfolgsgeschichten eines ihrer Vorbilder zu lesen bekamen, besser abschnitten – und das, obwohl ihre Vorbilder nichts mit Mathematik zu tun hatten. Das bloße Erfolgsgefühl beim Lesen von Erfolgsgeschichten spornt also an, selbst erfolgreicher zu sein.

Bei HAPRO Technik befasst sich die Unternehmensgeschichte genau mit diesem Erfolg. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet, man widmete sich hauptsächlich der Projektierung und dem Vertrieb von Druckluftkomponenten. 1997 erfolgte der Ausbau der Wasserstrahlschneidetechnik, im Jahr 2015 die Anpassung des Produktportfolios mit verstärktem Fokus auf den Bereich Hochdrucktechnik. 2018 konnte das Produkt- und Leistungsportfolio erweitert werden und HAPRO Technik etablierte sich zunehmend erfolgreich als Komplettanbieter von Hochdrucktechnik für das Wasserstrahlschneiden. Mit der Premiere der neuen Hochdruckpumpe HT Servo-Jet4000 PURE wurde die weltweit erste direktangetriebene Plungerpumpe vorgestellt – aus dem Hause HAPRO. Erfolg durch Mut, Innovation und ein gemeinsam agierendes Team – schöner könnte es nicht sein.

HAPRO Technik wünscht allen motivierten Jungunternehmern und -unternehmerinnen, durch das Lesen von Erfolgsgeschichten wie dieser ihren eigenen ganz besonderen Erfolgsweg mit voller Kraft beschreiten zu können! Auf ein erfolgreiches 2021.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HAPRO Technik Gesellschaft m.b.H.

Herr Franz Perndorfer

Parzleithen 8

4720 Kallham

Österreich

fon ..: +43 7733 8026

fax ..: +43 7733 7193

web ..: https://www.haprotechnik.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Hapro Technik – Ihr Spezialist, wenn es um Produkte rund um Wasserstrahlschneiden geht!

Wir bieten Hochdrucktechnik, Wasseraufbereitungs- sowie Wasserkreislaufsysteme und Betriebsstoffe für das Wasserstrahlschneiden.

Pressekontakt:

HAPRO Technik Gesellschaft m.b.H.

Herr Franz Perndorfer

Parzleithen 8

4720 Kallham

fon ..: +43 7733 8026

web ..: https://www.haprotechnik.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.