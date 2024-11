Wie alles begann ! Weil der Wind keinen Unterschied mach !!!

7 Tage Segeltörn vom 22.09.25 bis 28.09.25 für nur 1070,- EUR /pro Person in Doppel- und Vierer Kabinen, all inklusive. Eigene Anreise, Start- und Zielhafen ist Enkhuizen NL.

Jetzt ONLINE buchen !

W+W Segeltörn-Reisen

Michael Wendt und Michael Wolter lernten sich 1990 auf einem Segeltörn vom Diakonischen Werk Rügen kennen. Michael Wendt organisierte den ersten integrativen Segeltörn kurz nach dem „Mauerfall“.Der Segeltörn machte beiden so viel Spaß, dass sie nicht mehr aufhören können. Der Name „W+W Segeltörn-Reisen“ entstand aus den Namen Wendt+Wolter bei einer Flasche Rotwein nach einem gelungenen Segel Tag. Später kam dann Kerstin mit dazu. Sie heiratete „sogar“ Michael Wendt. Und so Endstand dann die Webseite WWW.Segeltoern-Reisen.de Am 02.07.09 wurde W+W Segeltörn-Reisen e.V. in das Vereins Register beim Amts Gericht Wuppertal eingetragen.

Michael Wolter

Geb.: 11.08.1961

Beruf: Bauingenieur

Hobbys: Segeln, Politik, Kanu fahren und singt im Chor

Besondere Aktivitäten: Ist Keistagspolitiker, beim BSK als Experte für Barrierefreies Bauen und Baunormen zuständig

weitere Infos unter: www.woltermichael.de

Kerstin Wendt

Geb. 28.04.1968

Beruf: Physiotherapeutin

Hobbys: Segeln, Reisen, Inliner fahren und Rolli-Tanz

Besondere Aktivitäten: Besitzt mehrere neurologische Zusatz Ausbildungen unter anderem Bobath und Vojta.

Inhaberin von

WPW Wendt-Physiotherapie-Wellnessbehandlung e.K

Barmer Str. 13 a

58332 Schwelm

www.wpw-schwelm.de

Michael Wendt

Geb. 14.10.1960

Beruf: Vertrieb/Telekom

Hobbys: Segeln, Reisen, Hand Bike fahren und Rolli-Tanz

Besondere Aktivitäten: Hat die Lis-Jolle für Körperbehinderte mit entwickelt und wirkt an dem Projekt von Sail-Together mit.

