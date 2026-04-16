Taiwan Excellence startet mit Innovationen für Fitness, Regeneration und Wellness in die FIBO 2026

Produktlaunch „Go Healthy with Taiwan“ präsentiert smarte Lösungen für Rehabilitation, Bewegungsanalyse, Regeneration und Performance

Köln, 16. April 2026 – Taiwan Excellence ist heute mit dem Produktlaunch „Go Healthy with Taiwan“ in die FIBO 2026 in Köln gestartet. Im Taiwan Excellence Pavillon in Halle 8, Stand B17, präsentierten elf taiwanesische Unternehmen zum Messeauftakt ein breites Spektrum an Innovationen aus den Bereichen Rehabilitation, Performance-Training, Regeneration, Wellness und Outdoor. Organisiert wurde die Veranstaltung von der International Trade Administration (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). Der Taiwan Excellence Pavillon ist noch bis zum 19. April auf der FIBO geöffnet.

Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung standen vernetzte, datenbasierte und anwenderorientierte Lösungen für Fitness und Gesundheit. Zu den ausstellenden Unternehmen zählten Netown (Babybot), ATUNAS, EBR, JKEXER, XBlade, WorldStep, iMOTEK, Makalot, Mbranfiltra, AROPEC und AROMASE. Gezeigt wurden Technologien, die von KI-gestützten Rehabilitationssystemen und biomechanischen Analysen bis hin zu smarten Recovery-Tools, funktionaler Performance-Bekleidung und tragbaren Wasserfiltersystemen reichen. Zugleich rückte die Veranstaltung die internationale Kampagne „Go Healthy with Taiwan“ in den Fokus. Sie lädt Organisationen weltweit dazu ein, Konzepte einzureichen, die taiwanesische Produkte und Lösungen zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden einbinden. Nach der Ausgabe 2025 mit 638 Einreichungen aus 55 Ländern steht die Kampagne 2026 unter dem Leitmotiv „Designing Healthier Futures Together“. Die drei besten Konzepte werden mit jeweils 30.000 US-Dollar ausgezeichnet.

„Taiwans Sportartikelindustrie entwickelt sich kontinuierlich an der Schnittstelle von Technologie, Gesundheit und Leistung weiter“, sagte Peggy Lin, Deputy Executive Director des Strategic Marketing Department bei TAITRA. „Der Produktlaunch auf der FIBO 2026 hat gezeigt, wie taiwanesische Unternehmen diese Stärke in praxisnahe Lösungen für aktive Lebensstile, Prävention, Regeneration und Rehabilitation übersetzen. Gleichzeitig steht ,Go Healthy with Taiwan‘ für den Anspruch, gemeinsam mit Partnern weltweit Innovationen in konkrete gesundheitliche Mehrwerte zu überführen.“

Der ehemalige deutsche Nationalspieler David Odonkor nahm an einem geführten Medienrundgang zu den 21 am Stand präsentierten Produkten teil, testete verschiedene Innovationen vor Ort und hob deren Relevanz für Training, Regeneration und Gesundheitsanwendungen hervor. Zugleich würdigte er die übergeordnete Idee von „Go Healthy with Taiwan“ und den praxisnahen Nutzen der vorgestellten Technologien.

„Mich hat nicht nur der Innovationsgrad der Produkte beeindruckt, sondern vor allem ihr konkreter Nutzen für Training, Regeneration und Gesundheit“, sagte Odonkor. „Als ich die Technologien vor Ort gesehen und ausprobiert habe, dachte ich sofort, dass einige dieser Lösungen auch in meiner aktiven Zeit enorm wertvoll gewesen wären, gerade wenn es darum geht, frühzeitig zu erkennen, worauf man im Training gezielt achten sollte. Auch die Kampagne ,Go Healthy with Taiwan‘ finde ich sehr überzeugend, weil sie zeigt, wie Innovation sinnvoll eingesetzt werden kann, um ein gesünderes Leben zu unterstützen.“

Taiwans Präsenz auf der FIBO 2026 steht zugleich im Zeichen eines anhaltenden Exportwachstums der Branche. Nach Angaben der Taiwan Sporting Goods Manufacturers Association erreichten Taiwans Sportartikel-Exporte im Jahr 2025 rund 1,82 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den größten Anteil machten Fitnessgeräte aus. Die Zahlen unterstreichen die internationale Relevanz der Technologien, die aktuell in Köln präsentiert werden.

Auch über den Produktlaunch hinaus sind Besucher der FIBO 2026 eingeladen, den Taiwan Excellence Pavillon während der gesamten Messelaufzeit zu entdecken. Live-Demonstrationen, Produktpräsentationen und der direkte Austausch mit Unternehmensvertretern bieten zusätzliche Einblicke in die Frage, wie taiwanesische Unternehmen die Zukunft von Fitness, Regeneration und Wellness mitgestalten.

Weitere Informationen zu den auf der FIBO 2026 präsentierten Taiwan-Excellence-Produkten finden Sie unter www.taiwanexcellence.org/en.

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Taiwan Excellence, eine Initiative des Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) und des Taiwan Bureau of Foreign Trade (BOFT), fördert seit ihrer Gründung 1992 taiwanesische Unternehmen und Branchen. Taiwan Excellence ist der Überzeugung, dass nur Innovation Veränderungen für ein besseres Leben bewirken kann. Ein interdisziplinäres Jurorenteam sucht und wählt innovative Marken aus Taiwan, die in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design, Forschung und Entwicklung hohe Maßstäbe setzen. Das Taiwan Excellence Zeichen ist zu einem der weltweit begehrtesten und bekanntesten Symbole für Qualität und Design geworden. Es macht die herausragenden Produktinnovationen Taiwans in der ganzen Welt bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.taiwanexcellence.org/de.

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