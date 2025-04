Sattel-Baumlos aus Kevelaer erweitert Angebot: Ganzheitliche Betreuung für Pferd und Reiter

sattel-baumlos, ein renommiertes Reitsportgeschäft mit Sitz in Kevelaer, bekannt für seine Expertise in der Sattelberatung und den Verkauf von Freeform-Sätteln, erweitert sein Dienstleistungsangebot.

Kevelaer, 9. April 2025 –

sattel-baumlos, ein renommiertes Reitsportgeschäft mit Sitz in Kevelaer, bekannt für seine Expertise in der Sattelberatung und den Verkauf von Freeform-Sätteln, erweitert sein Dienstleistungsangebot. Unter der Leitung von Marleen Mercedes Mörke bietet das Unternehmen nun zusätzlich Sitzberatungen und umfassende Beratungen rund ums Pferd an, um eine ganzheitliche Betreuung von Pferd und Reiter zu gewährleisten.

Marleen Mercedes Mörke, die Gründerin von sattel-baumlos, bringt ihre langjährige Erfahrung und ihr tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Pferd und Reiter in das erweiterte Angebot ein. Ihr Ziel ist es, durch individuell abgestimmte Sitzberatungen und fundierte Beratung die Harmonie zwischen Reiter und Pferd zu fördern und somit das Reitvergnügen nachhaltig zu steigern.

Das erweiterte Leistungsspektrum umfasst neben der bewährten Sattelberatung und dem Verkauf von Freeform-Sätteln nun auch:

Individuelle Sitzberatung: Angepasst an die Bedürfnisse und Ziele des Reiters, unabhängig vom Erfahrungslevel.

Ganzheitliche Beratung: Themen wie Pferdegesundheit, -haltung und -pflege stehen im Fokus, um das Wohlbefinden des Pferdes sicherzustellen.

Sattel-baumlos legt großen Wert darauf, dass sowohl der Sattel als auch das gesamte Umfeld optimal auf die individuellen Bedürfnisse von Pferd und Reiter abgestimmt sind. Durch die Kombination aus hochwertiger Ausrüstung und umfassender Betreuung wird eine solide Basis für ein harmonisches Miteinander geschaffen.

Für weitere Informationen und zur Vereinbarung von Beratungsterminen steht das Team von sattel-baumlos unter der Telefonnummer 0176 32965516 oder per E-Mail an info@sattel-baumlos.de zur Verfügung.

Über sattel-baumlos

Sattel-baumlos mit Sitz in Kevelaer ist spezialisiert auf Sattelberatung und den Verkauf von Freeform-Sätteln. Unter der Leitung von Marleen Mercedes Haack bietet das Unternehmen eine ganzheitliche Betreuung für Pferd und Reiter an, die Sitzberatung und umfassende Beratungsdienstleistungen umfasst. Das Wohl des Pferdes und das Glück des Reiters stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Kontakt

sattel-baumlos.de

Folgen Sie uns auf Facebook!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

sattel-baumlos

Frau Marleen Mercedes Mörke

Am Bahnhof 52

47623 Kevelaer

Deutschland

fon ..: 0176 32965516

web ..: https://sattel-baumlos.de

email : info@sattel-baumlos.de

sattel-baumlos, ein renommiertes Reitsportgeschäft mit Sitz in Kevelaer, bekannt für seine Expertise in der Sattelberatung und den Verkauf von Freeform-Sätteln, erweitert sein Dienstleistungsangebot. Unter der Leitung von Marleen Mercedes Mörke bietet das Unternehmen nun zusätzlich Sitzberatungen und umfassende Beratungen rund ums Pferd an, um eine ganzheitliche Betreuung von Pferd und Reiter zu gewährleisten.

Pressekontakt:

sattel-baumlos

Frau Marleen Mercedes Mörke

Am Bahnhof 52

47623 Kevelaer

fon ..: 0176 32965516

email : info@sattel-baumlos.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.