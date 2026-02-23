Olympia-Drama um Lindsey Vonn: Starker Wille trotz Sturz

Kein Sport ohne Risiko. Keynote Speakerin Marion Bender über den starken Willen den man braucht um nach einem Sportunfall wieder an den Start zu gehen.

Der schwere Sturz von US-Ausnahmeathletin Lindsey Vonn erschüttert die Sportwelt. In der olympischen Abfahrt passierte das Unglück, bei dem ihr Bein zertrümmert wurde. Doch liegt damit die gesamte Karriere des Ski-Stars in Trümmern? Rednerin Marion Bender kennt diesen Moment, in dem ein plötzlicher Change das Leben radikal ändert. Die Keynote Speakerin für Veränderung und Motivation war einst selbst Leistungssportlerin – bis zu einem tragischen Reitunfall. Mit dem Olympia-Drama um Lindsey Vonn kommen daher Erinnerungen hoch. Gleichzeitig sieht Bender darin eine universelle Botschaft dafür, dass ein Comeback immer im Kopf beginnt.

Parallelen zweier Schicksale: Lindsey Vonn & Marion Bender

„Ein Sturz verändert alles in Sekundenbruchteilen – nicht nur den Körper, sondern das gesamte Selbstbild“, sagt Keynote Speakerin und Rednerin über Motivation, Veränderung und Change Marion Bender und weiß, wovon sie spricht. Seit ihrem Sturz beim Springreiten als junge Frau ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Ihre Zukunftspläne? Mit einem Schlag dahin. Ihre Motivation? Kaum mehr vorhanden durch diese einschneidende Veränderung. Stattdessen durchlebte Marion Bender eine Phase der Perspektivlosigkeit durch den schmerzhaften Change, bevor sie sich ins Leben zurückkämpfte. Das steht jetzt Lindsey Vonn alles noch bevor.

Eigentlich sollte die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 ihr großes Comeback werden. Fünfeinhalb Jahre nach ihrem Rücktritt als Ski-Rennfahrerin wagte sich Lindsey Vonn wieder auf die Piste – mit neuer Knieprothese und neuem Kampfgeist. Doch aus dem Comeback-Traum wurde nun ein jäher Albtraum. „Lindsey Vonn hat in ihrer unvergleichbaren Karriere immer wieder bewiesen, welch Willensstärke in ihr steckt“, ordnet Rednerin und Resilienzexpertin Marion Bender die sportlichen Leistungen der Athletin ein. „Diesen Willen und diese Motivation muss sie jetzt auch behalten – selbst, wenn sie nicht mehr zurück auf die Piste führen.“

Comeback mit Change: Veränderung braucht einen starken Willen

Auch Keynote Speakerin Marion Bender musste lernen, mit dem Change zu leben. Doch nicht nur das: Sie lernte, Veränderungen selbst in die Hand zu nehmen und Motivation zu entwickeln – auch wenn die Prognosen der Ärzte zunächst niederschmetternd waren. Von der Reiterin wurde sie so zur Rednerin: Ihre Energie steckt sie nun nicht mehr in den Sattel, sondern in ihre Keynotes. Ihren Pferden blieb sie treu, wenn auch fortan als Kutschfahrerin. Und ihr gelang, was viele zunächst nach ihrem Sturz nicht für möglich gehalten hätten: Ihr gelangen die ersten Schritte ohne Rollstuhl.

„Aufstehen beginnt im Kopf“ – dieser Satz wurde Marion Benders neues Lebensmotto und Grundlage ihres Motivations-Mindsets. Diese Botschaft gibt sie inzwischen auch als inspirierende Rednerin an ihr Publikum weiter. Auch für Lindsey Vonn wünscht sich Bender einen ähnlich kraftvollen Impuls, der sie durch die Veränderung trägt, die nun nach dem Krankenhaus auf sie wartet. Denn eines ist sicher: Ganz egal, was mit den zersplitterten Knochen im Bein nun passiert, der Ski-Star muss auch im Kopf nun einiges neu sortieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

Deutschland

fon ..: 0907171137

web ..: https://www.rednermacher.de/redner-agentur-keynotespeaker-vortrag-finden/

email : kontakt@redner-macher.de

DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 30 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer der Redneragentur 5 Sterne Redner hat der erfahrene Rednermanager die erfolgreichste Speaker Agentur im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

Genau hier setzt seine mehr als 30-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

Pressekontakt:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen/Donau

fon ..: 0907171137

email : kontakt@redner-macher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.