Cucuma E-Bikes Modelljahr 2025: Innovation trifft Individualität

Cucuma präsentiert die neue Modellreihe 2025: E-Bikes ab 3.490 Euro, gefertigt in Deutschland, individuell gestaltbar und ausgestattet mit modernster Technik wie dem Brose sMag Motor (90 Nm).

Darmstadt, Januar 2025 – Cucuma, die Manufaktur für hochwertige E-Bikes, präsentiert die neue Modellreihe 2025. Mit einem Einstiegspreis ab 3.490 Euro setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Qualität, Design und Nachhaltigkeit.

Hergestellt in Deutschland, maßgeschneidert für Sie

Unsere E-Bikes werden direkt in Deutschland gefertigt und bieten maximale Individualität. Von der Farbe bis hin zu den Komponenten gestalten Sie Ihr Cucuma E-Bike nach Ihren persönlichen Wünschen. Über 400 Farb- und Dekorvarianten sowie eine präzise Anpassung an Ihre Körpermaße machen jedes Fahrrad zu einem Unikat.

Leistung, die begeistert

Die neue Modellreihe ist mit dem Brose sMag Motor ausgestattet, der eine beeindruckende Leistung von 90 Nm Drehmoment liefert. Damit genießen Sie ein kraftvolles und zugleich geschmeidiges Fahrerlebnis – sei es in der Stadt, auf dem Land oder in anspruchsvollem Gelände. Ergänzt wird dies durch einen leistungsstarken Akku mit 820 Wattstunden, der auch auf langen Strecken zuverlässige Unterstützung bietet.

Zukunftssichere Technik: Riemenantrieb

Alle Modelle der neuen Serie verfügen über einen wartungsarmen und langlebigen Riemenantrieb. Dieser ist besonders leise, sorgt für eine saubere Optik und steht für ein Höchstmaß an Effizienz und Komfort.

Ein Zeichen für Nachhaltigkeit

Mit der Produktion in Deutschland setzen wir nicht nur auf höchste Fertigungsqualität, sondern auch auf nachhaltige und faire Produktionsbedingungen. Kurze Lieferketten und ein bewusster Umgang mit Ressourcen sind zentrale Bestandteile unserer Philosophie.

Jetzt verfügbar

Die neue Modellreihe 2025 ist ab sofort erhältlich. Entdecken Sie die Welt von Cucuma und erleben Sie, wie Individualität, Komfort und Performance in perfekter Harmonie verschmelzen. Besuchen Sie uns in unserem Showroom in Darmstadt oder konfigurieren Sie Ihr persönliches Traumrad direkt online unter www.cucuma.com.

Über Cucuma

Cucuma steht für Leidenschaft und Präzision in der Fertigung von Premium-E-Bikes. Jedes Fahrrad wird individuell an die Bedürfnisse unserer Kund*innen angepasst, um höchste Zufriedenheit und ein unvergleichliches Fahrerlebnis zu garantieren.

Pressekontakt:

Dirk Merz

Cucuma Fahrräder

Otto-Röhm-Straße 82

64283 Darmstadt

Tel.: 06151 5393601

E-Mail: info@cucuma.com

Historie: Über 30 Jahre im Radsport!

1993 starteten die Brüder Dirk und Uwe Merz sowie Peter Bulmahn mit einem kleinen Triathlonladen in einer Garage in Weiterstadt. Schon 1994 folgte der Umzug nach Darmstadt mit der Übernahme des Radgeschäfts „Fahrrad-Dietrich“ und der Gründung von „Citybike“.

2002 war der Startschuss für die Eigenmarke Cucuma, die im Direktvertrieb angeboten wird. Bereits zwei Jahre später wurde die Sporthorizont GmbH gegründet, und 2005 zog das Unternehmen in die Otto-Röhm-Straße 82 in Darmstadt, um Produktion, Vertrieb und Beratung unter einem Dach zu vereinen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Profiathleten entwickelte sich Cucuma schnell zur bekannten Marke, die für Individualität, Dynamik und Qualität steht. Seit 2014 hat Cucuma eine eigene Produktions- und Verkaufsfläche auf 1.000 qm, wo jedes Bike individuell gefertigt wird.

Cucuma verbindet seit jeher maßgeschneiderte Beratung mit hochwertiger Fertigung „Made in Germany“. Kunden gestalten ihr Traumrad nach ihren Wünschen, das direkt in Darmstadt produziert und ohne Umwege geliefert wird.

