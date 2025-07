Aufschlag gegen Krebs: Charity-Spieltag für die Deutsche Krebshilfe

Entscheidungsspiel in der höchsten deutschen Spielklasse der Tennis-Senioren

Bonn (fei) – Am Samstag, 5. Juli, findet das Entscheidungsspiel der Regionalliga Südwest Herren 60 im Ober-Mörler Tennis-Club e.V. statt. Der austragende Verein spielt gegen den TSG Backnang und gleichzeitig für die gute Sache. Denn es ist der Charity-Spieltag der Aktion „Aufschlag gegen Krebs“ zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Alle Interessierten, Sportbegeisterten und Engagierten sind ab 13.00 Uhr eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen, spannende Matches zu verfolgen und das soziale Engagement der Teams zu unterstützen. Der Eintritt ist frei.

Der Sieger des Spieltages qualifiziert sich für das Final Four der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften und erhält zudem das Austragungsrecht für die Deutschen Meisterschaften 2025.

Spielstärke und Ehrgeiz, um die Deutsche Krebshilfe zu unterstützen

Die Kampagne ,Aufschlag gegen Krebs‘ der Herren-60-Regionalliga-Teams des Ober-Mörler Tennis-Clubs ist eine Initiative einiger der besten deutschen Seniorenspieler. In der höchsten Spielklasse des Seniorentennis – der Regionalliga – setzt das Team Spielstärke und Ehrgeiz ein, um auf Krebs aufmerksam zu machen und Spenden für die Deutsche Krebshilfe zu sammeln. Zu den Förderern der Kampagne zählen Sportprofis wie der ehemalige schwedische Tennisprofi Björn Borg und der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler Timo Boll.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Tennis-Community für das Thema Krebs zu sensibilisieren – denn Krebs kann jeden von uns treffen. Der Tennissport bietet eine starke Plattform, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und aktiv im Kampf gegen Krebs mitzuhelfen. In Deutschland spielen rund 1,5 Millionen Menschen Tennis, etwa die Hälfte von ihnen ist über 40 Jahre alt. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, an Krebs zu erkranken – umso wichtiger ist es, die Chancen der Früherkennung und Prävention zu nutzen“, erklärt George Pascal, Teamkapitän und Initiator von ,Aufschlag gegen Krebs‘.

Ein vielseitiges, moderiertes Programm begleitet die zahlreichen Charity-Aktionen, die an diesem Entscheidungsspieltag im Ober-Mörler Tennis-Club stattfinden. So werden ein signiertes Trikot von Timo Boll und ein signiertes Tennishemd des Davis-Cup-Spielers Dominik Koepfer versteigert. Ebenso sind speziell angefertigte Charity-T-Shirts erhältlich. Mit Aufklärungs- und Informationsmaterial informiert die Deutsche Krebshilfe über die Krankheit Krebs und was jeder tun kann, um Krebs bestmöglich vorzubeugen.

„Der persönliche und sportliche Einsatz der Tennis-Mannschaft des Ober-Mörler Tennis Club ist beeindruckend und zeigt, wie viel wir gemeinsam im Kampf gegen den Krebs bewegen können. Mit der Initiative „Aufschlag gegen Krebs“ werden wichtige Impulse gesetzt: Sie stärkt die Solidarität mit Betroffenen, schafft Sichtbarkeit für unsere Arbeit, und motiviert Menschen, aktiv zu werden für die eigene Gesundheit“, sagt Dr. Franz Kohlhuber, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe.

,Aufschlag gegen Krebs‘ & Regionalliga Südwest Endspiel

Samstag, 5. Juli 2025, Ober-Mörler Tennis-Club e.V., An der Hüftersheimer Mühle 7, 61239 Ober-Mörlen, für alle Interessierten, Sportbegeisterten und Engagierten, Beginn 13.00 Uhr, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Hier geht es direkt zur ,Aufschlag gegen Krebs‘ – Spendenaktion.

Über ,Aufschlag gegen Krebs‘

,Aufschlag gegen Krebs‘ verbindet die Sportart Tennis mit sozialem Engagement, um mehr Bewusstsein für die Krankheit Krebs zu schaffen – und die Deutsche Krebshilfe direkt zu unterstützen. Seit ihrem Start im Jahr 2024 hat die Kampagne ,Aufschlag gegen Krebs‘ deutschlandweit Aufmerksamkeit und Zuspruch gefunden. Die Kampagne wurde für den German Brand Award 2025 in der Kategorie „CSR-Initiative mit gesellschaftlicher Relevanz“ nominiert, was die Bedeutung und das Potenzial der Kampagne unterstreichen. Langfristig soll „Aufschlag gegen Krebs“ weiterwachsen und Tennisvereine deutschlandweit zum Mitmachen motivieren. Vereine und Mannschaften, die sich anschließen möchten, können sich direkt an den Ober-Mörler Tennis-Club wenden. Weitere Infos: Aufschlag gegen Krebs – omtc

Die Deutsche Krebshilfe ist eine gemeinnützige Organisation. Ihr Ziel ist es, die Krebskrankheiten in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Die Deutsche Krebshilfe fördert Projekte zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe.

