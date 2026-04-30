Warener und Malchiner Königskinder gemeinsam auf der Müritz Sail – wenn Bildung sichtbar wird

Über Wochen und Monate hinweg entwickeln Kinder und Jugendliche gemeinsam Fähigkeiten, die weit über das Musizieren hinausgehen…

Waren/Müritz. Während vielerorts über Bildung, Motivation und Fachkräftemangel diskutiert wird, entsteht in der Region rund um Waren und Malchin ein anderer Ansatz – leise, konkret und vor allem sichtbar.

An Christi Himmelfahrt 2026 stehen die Warener und Malchiner Königskinder erneut auf der Bühne der Müritz Sail – in diesem Jahr erstmals gemeinsam.

Was für Besucher wie ein musikalischer Auftritt wirkt, ist in Wahrheit das Ergebnis eines kontinuierlichen Bildungsprozesses.

Über Wochen und Monate hinweg entwickeln Kinder und Jugendliche gemeinsam Fähigkeiten, die weit über das Musizieren hinausgehen:

Verantwortung übernehmen

Verbindlichkeit erleben

im Team funktionieren

und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten

Gerade diese Erfahrungen fehlen vielen jungen Menschen im klassischen Bildungssystem zunehmend.

_“__Motivation entsteht nicht durch Druck oder kurzfristige Anreize, sondern durch das Erleben von Selbstwirksamkeit“__, _erklärt Sandra Weckert, die seit vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen arbeitet und Bildungsprozesse in der Region begleitet.

Die Bühne der Müritz Sail wird damit mehr als nur ein Veranstaltungsort. Sie wird zum sichtbaren Ergebnis eines Lernprozesses, der zeigt, was möglich ist, wenn jungen Menschen Verantwortung zugetraut wird.

Besonders in einer Zeit, in der viel über die Zukunft von Bildung, Ausbildung und gesellschaftlicher Entwicklung diskutiert wird, liefert das Projekt der Königskinder eine klare Antwort:

Nicht mehr Programme entscheiden – sondern Erfahrungen.

Dass nun Kinder und Jugendliche aus Waren und Malchin gemeinsam auf der Bühne stehen, ist dabei kein Zufall, sondern Ausdruck einer Entwicklung, die zeigt, was entstehen kann, wenn Zusammenarbeit gelingt.

Das Projekt wächst – und mit ihm die Perspektiven für die nächste Generation.

Wer die Entwicklung der Warener und Malchiner Königskinder live erleben möchte, hat dazu bald Gelegenheit:

Am 14. Mai 2026 um 13 Uhr stehen die Kinder und Jugendlichen gemeinsam auf der großen Bühne am Hafen im Rahmen der Müritz Sail.

Ein Auftritt, der nicht nur rockt, sondern beweist, was möglich ist, wenn junge Menschen Verantwortung übernehmen und über sich hinauswachsen.

Das Team der Königskinder freut sich auf zahlreiche Besucher.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

braintreeacademy GmbH

Frau Sandra Weckert

Sonnenallee 162

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 01637596090

web ..: https://sandraweckert.de/speaking

email : sandra@sandraweckert.de

Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.

Pressekontakt:

braintreeacademy GmbH

Sandra Weckert

Sonnenallee 162

12059 Berlin

fon ..: 01637596090

email : sandra@sandraweckert.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.