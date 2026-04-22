Jugendliche übernehmen Verantwortung: Konzert in Malchin zeigt, wie Bildung gelingt

Am gestrigen Tag standen Warener und Malchiner Königskinder gemeinsam auf der Bühne der Lindenhalle – vor den 6. und 7. Klassen der beiden Oberschulen. Dort entstand kein klassisches Schulprojekt…

Malchin. Was auf den ersten Blick wie ein Schulkonzert wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Beispiel für eine zentrale Frage unserer Zeit:

Wie gelingt Lernen in einer Gesellschaft, die sich in einer Bildungskrise befindet?

Am gestrigen Tag standen die Warener und Malchiner Königskinder gemeinsam auf der Bühne der Lindenhalle – vor den 6. und 7. Klassen der weiterführenden Schulen. Was dort entstand, war kein klassisches Schulprojekt, sondern ein realer Bildungsprozess.

Ein Prozess, der zeigt, wie Jugendliche lernen, Verantwortung zu übernehmen – und wie daraus Motivation entsteht.

Bildung in der Krise: Warum klassische Ansätze oft scheitern

Die aktuelle Diskussion über Fachkräfte, Ausbildung und wirtschaftliche Entwicklung zeigt ein grundlegendes Problem:

Viele Maßnahmen setzen zu spät an.

Die Krise von Bildung, Lernen und Motivation beginnt nicht erst in der Ausbildung, sondern deutlich früher – im Alltag von Kindern und Jugendlichen.

Studien und Erfahrungen zeigen, dass sich viele junge Menschen nicht ernst genommen fühlen und Bildung häufig als fremdbestimmt erleben.

Die Folge:

* sinkende Motivation

* fehlende Bindung

* steigende Abbruchquoten

Ein Problem, das längst Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik hat.

Lernen durch Erfahrung: Was Jugendliche wirklich brauchen

Das Konzert in Malchin macht sichtbar, was im Vortrag über Jugendliche, Bildung, Krise, Lernen, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik immer wieder deutlich wird:

Motivation entsteht nicht durch Vorgaben, sondern durch Erfahrung.

Die Jugendlichen:

* haben über Wochen gemeinsam gearbeitet

* Verantwortung für ihre Rollen übernommen

* sich gegenseitig unterstützt

Auf der Bühne zeigte sich, was daraus entsteht:

Selbstvertrauen. Verlässlichkeit. Teamfähigkeit.

Wenn Verantwortung plötzlich Realität wird

Besonders eindrucksvoll wurde dies in unerwarteten Momenten:

Als ein junger Malchiner Keyboarder krankheitsbedingt ausfiel, sprang spontan ein städtischer Sozialarbeiter ein – selbst Musiker und aktuell im Aufbau eines eigenen Studios.

Lehrerinnen unterstützten ebenso wie ein Musiker der Kulturschule.

Doch der entscheidende Moment kam aus der Gruppe selbst:

Eine Schülerin aus der 7. Klasse, die zuvor nur an einer einzigen Probe teilgenommen hatte, griff spontan zum Mikrofon – und performte „Smells like Teen Spirit“.

Ein Moment, der zeigt, was passiert, wenn Jugendliche nicht gesteuert, sondern befähigt werden.

Bildung, Gesellschaft und Wirtschaft: Warum das zusammengehört

Die Entwicklungen in Malchin zeigen, was oft getrennt gedacht wird:

Bildung ist keine isolierte Aufgabe von Schule

sondern Grundlage für Gesellschaft und Wirtschaft

Wenn Jugendliche früh erleben, dass ihr Handeln Wirkung hat, entsteht genau das, was später entscheidend ist:

* Engagement

* Verantwortung

* Bindung

Fähigkeiten, die weder durch Programme noch durch finanzielle Anreize ersetzt werden können.

Nächster Schritt: Wachstum durch Jugendliche selbst

Nach dem erfolgreichen Konzert geht der Prozess direkt weiter:

Am 3. Juni 2026 um 11:30 Uhr steht die erweiterte Gruppe erneut in der Lindenhalle Malchin auf der Bühne – diesmal vor den 5. Klassen.

Die bestehende Band wird dabei um weitere Schülerinnen und Schüler erweitert.

Das Besondere:

Die Jugendlichen selbst übernehmen die Weitergabe ihres Wissens.

Ein Prinzip, das Lernen, Verantwortung und Gemeinschaft miteinander verbindet.

Großes Ziel: Eine ganze Stadt in Bewegung

Der bisherige Höhepunkt ist bereits geplant:

Am 9. Juli 2026 werden alle Malchiner Schülerinnen und Schüler gemeinsam den Marktplatz bespielen.

Ein sichtbares Zeichen dafür, wie Bildung wirken kann, wenn sie als Prozess gedacht wird.

Fazit

Die Diskussion über Bildung, Jugendliche und Fachkräfte greift oft zu kurz.

Denn die entscheidende Frage ist nicht:

Wie motivieren wir am Ende?

Sondern:

Wie ermöglichen wir Lernen am Anfang?

Das Konzert in Malchin liefert darauf eine klare Antwort:

Motivation entsteht durch Erfahrung.

Verantwortung entsteht durch Vertrauen.

Und Zukunft entsteht dort, wo Jugendliche gestalten dürfen.

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Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.

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