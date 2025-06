Top aktuell im Juli: Die „Ottostadt Magdeburg“ im Zentrum des „Laufs der Sonne“

Internationales Wirtschaftsforum & Renntag auf der Traditionsrennbahn

(Magdeburg, Berlin, Duschanbe, Peking, Colombo, Delhi, Taschkent, Nairobi, Montevideo, Islamabad, Hanoi, Maskat, Skopje – 12.06.2025) – Da haben sich die Macher ganz schön etwas vorgenommen. Aber der traditionelle Renntag auf der Rennbahn Magdeburg und die spürbare Notwendigkeit, gute Beziehungen zu den Partnerländern Deutschlands in unruhigen Zeiten aufzubauen und intensiv zu pflegen regt an und machts möglich, so Jens Hitzeroth Marketingchef vom Magdeburger Renn-Verein. Am Wochenende des 11. und 12. Juli steht die Landeshauptstadt, der Kulturregion Sachsen-Anhalt Magdeburg mit dem unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Landtages Dr. Gunnar Schellenberger durch das German Global Trade Forum Berlin, den Renn-Verein zu Magdeburg und dem Unternehmernetzwerk Rennclub H4 ausgerichteten Internationalen Wirtschaftsforum 2025 und dem traditionellen Renntag am Samstag auf der „Herrenkrug Rennbahn“ auch im besonderen Fokus des internationalen Interesses, wie Jens Hitzeroth unterstreicht, auf dessen Initiative seit Jahren immer wieder das diplomatische Korps den Weg in die Ottostadt findet.

Unter dem Motto „Dem Lauf der Sonne folgend“ haben sich Vertreter des Diplomatischen Korps aus Berlin, der Landesregierung und viele Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu den Themen „Logistik“, „Bildungskooperationen (Fachkräfte)“ und Zukunftstechnologien angesagt. Mit dem erwarteten Besuch einer unter der Leitung des früheren Premierministers stehenden Wirtschaftsdelegation setzt auch Kirgistan ein deutliches Zeichen. Neben dem erstmals ausgerichteten „Preis der Botschaft Kirgistans“ unterstreicht das Land, wie das erneut aktive Tadschikistan mit der Ausrichtung des “ Preises der Republik Tadschikistan das Interesse an einer weiteren Stärkung der Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa.

Programm und Liste der eingeladenen und angekündigten Sprecher auf dem Forum am Freitag kann sich sehen lassen und verspricht nicht nur Qualität, ein sehr hohes Niveau, sondern auch viele neue Initiativen. Erwartet und eingeladen wurden

RA Eberhard J. Trempel, Director General German Global Trade Forum Berlin, Hon. Trade Advisor of Thailand in Germany, Dr. Gunnar Schellenberger, Schirmherr und Präsident des Landtags von Sachsen-Anhalt, Regina-Dolores Stieler-Hinz, tbc, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Magdeburg, Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport, Temir Sariev, Präsident der Kammer für Handel & Industrie der Kirgisischen Republik, Premierminister a.D. „Neue Wege und Horizonte beginnen mit dem ersten Schritt – Perspektiven für die Logistik, Wenpei Lin Brachwitz, Director of Public Affairs, CATL Europe (CATL – Contemporary Amperex Technology Co. Limited“) – „Investment in Eastern Germany why ?!“, Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, Sandra Hamann, Flughafen Leipzig-Halle, Mitteldeutsche Flughäfen AG, Prof. Dr. Thomas von Unwerth, Fraunhofer Institute/Universität Chemnitz, CEO HZwo Netzwerk Deutschland, „Aktuelle Entwicklungen im Wasserstoffbereich“, Sanjay Subrahmaniam Iyer, CEO Scholar Warrior Consulting Pvt, Ltd. Dehli, India, Defense Attache, Verteidigungsattache Indiens a.D., „India & Europe: Business Opportunities today“, Prof. Ulf Kahlert, Business & Cooperation in Wissenschaft/Medizin/Biotechnik, Ausbildungskooperationen.

Am Nachmittag präsentieren sich die diesjährigen Partnerländer und Netzwerke dann selbst. Eingeladen und begrüßt werden sollen S.E. Deng Hongbo tbc, Botschafter der Volksrepublik China, I.E. Varuni Muthukumarana , Botschafterin von Sri Lanka, I.E. Stella K.M.O. Mokaya Orina, Botschafterin der Republik Kenia, I.E. Maitha Saif Al Mahrouqi, Botschafterin des Sultanats Oman, I.E. Saqlain Syedah, Botschafterin der Islamischen Republik Pakistan, S.E. Ylber Sela, Botschafter der Republik Nordmazedonien, S.E. Fernando Miguel López Fabregat, Botschafter Republik Östlich des Uruguay, S.E. Herr Vu Quang Minh, Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam, S.E. Dr. Imomudin Sattorov, Botschafter der Republik Tadschikistan, S.E. Dilshod Akhatov,Botschafter der Republik Usbekistan, S.E. Ömürbek Tekebaev, Botschafter der Republik Kirgistan uvm.

Veranstaltungsort ist das traditionsreiche Dorint „Herrenkrug Hotel“.

Für das Economic/Business Forum am 11.07.2025 steht im Herrenkrug Parkhotel ein gewisses Zimmerkontingent zur Verfügung, das auf Selbstzahlerbasis gebucht werden kann. Reservierungen können unter der Telefonnummer +49 391 8508 500 oder per E-Mail reservierung.magdeburg@dorint.com mit dem Stichwort Rennclub H4 e.V. vorgenommen werden. Bitte geben Sie an, ob Einzel- oder Doppelzimmer. Das Frühstück ist in den uns mitgeteilten Preisen enthalten.

Auskünfte, Teilnahmebedingungen, Tickets und Kontaktanfragen sind an das German Global Trade Forum zu richten berlin@germanglobaltrade.de

Das German Global Trade Forum Berlin fördert den internationalen Handel und Wirtschaftsdialog. Als offene und nicht kommerzielle Plattform dient es dem Meinungs- und Informationsaustausch zwischen Deutschland und seinen internationalen Handelspartnern aber auch gezielt der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturförderung. Administration und Verwaltung obliegt der gleichnamigen Limited mit dem Registersitz in England und der Geschäftsleitung in Berlin. Durch Kongresse, Foren, Seminare, Business Missions aber auch eine gezielte Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse im In- und Ausland wirken das Forum und seine derzeit in über 40 Ländern ansässigen Vertreter nachhaltig und gezielt im öffentlichen und privaten Sektor. Das Forum bildet als Dienstleister die Grundlage für die Durchführung internationaler Kongresse, Symposien, Messen und Veranstaltungen im In- und Ausland.

