Vereinnahmte Wissenschaft – Die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts / Neuerscheinung im massel Verlag

München, 12. Juni 2025

„Vereinnahmte Wissenschaft – Die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts“

Ein brisanter Sammelband gewährt erstmals tiefe Einblicke in die internen Corona-Bewertungen des RKI

Am 18. Juli 2025 erscheint im massel Verlag ein außergewöhnliches Buch, das die Corona-Jahre aus einem bislang verborgenen Blickwinkel beleuchtet: „Vereinnahmte Wissenschaft“, herausgegeben von Bastian Barucker, analysiert auf Grundlage der nun öffentlich gewordenen COVID-19-Krisenstabsprotokolle des Robert-Koch-Instituts, wie politische Interessen wissenschaftliche Bewertungen überlagerten.

– Wie unabhängig war das RKI wirklich?

– Welche internen Einschätzungen wurden ignoriert – und warum?

– Ein Buch für alle, die fundierte Aufklärung und echte Verständigung suchen.

Der Inhalt

Die über Jahre unter Verschluss gehaltenen Protokolle des Krisenstabs am RKI – zum Teil juristisch erstritten und vollständig geleakt im Sommer 2024 – zeigen, dass das Institut intern teilweise anders urteilte als öffentlich kommuniziert wurde. Die versammelten Beiträge namhafter Autoren aus Medizin, Recht, Publizistik und Politik beleuchten Zuspitzungen, Auslassungen und politische Eingriffe, die die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI infrage stellen.

„Die Inhalte der Protokolle schockierten uns. Es zeichnete sich ab, dass zentrale Aspekte der deutschen Pandemiepolitik vom RKI intern anders bewertet wurden – diese Erkenntnisse aber keinen Einzug in die Politik hielten, weil die Politik es offenbar anders wollte.“

– Bastian Barucker, Herausgeber

„Das RKI saß in der Corona-Zeit nicht etwa am Steuer, sondern ließ sich lenken: von der Politik, von internationalen Organisationen. Nach außen hin aber wurde der Eindruck erweckt, die Politik folge der Wissenschaft.“

– Paul Schreyer, Journalist und Mitautor

Stimmen zum Buch

„Dieses Buch ist eine Einladung an alle, die trotz oder wegen der Flut an Veröffentlichungen Interesse am Themenkomplex Corona haben – an Befürworter und Kritiker der Maßnahmen gleichermaßen.“

– Bastian Barucker, Herausgeber

„Dass die gesamte politische und juristische Begründung des Maßnahmenregimes auf den Risikobewertungen des RKI fußte, war vielen nicht bewusst – bis jetzt.“

– Aya Velázquez, Journalistin und Mitautorin

Mit Beiträgen von:

Aya Velázquez · Bastian Barucker · Paul Schreyer · Philippe Debionne · Frauke Rostalski · Ruth Schneeberger · Wolfgang Kubicki · Elke Bodderas · Volker Boehme-Neßler · Oliver Hirsch · Kai Kisielinski · Franziska Meyer-Hesselbarth · Sebastian Lucenti · Svenja Flaßpöhler · Elisa Hoven · Juli Zeh · Valeria Petkova · Alexander Konietzky · Sabine C. Stebel

Buchdetails:

Titel: Vereinnahmte Wissenschaft – Die Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts

Herausgeber: Bastian Barucker

Verlag: massel Verlag

Erscheinungsdatum: 18. Juli 2025

Umfang: 252 Seiten, Softcover mit Klappen

Preis: 22,90 EUR

ISBN: 978-3-948576-21-9

Vorbestellung & Informationen: www.masselverlag.de

