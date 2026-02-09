Politischer Druck: Desinformations-Workshop im Dreisamtal abgesagt – codetekt e.V. holt am 11.2. nach

Ein Workshop gegen Desinformation wurde im Oktober nach politischem Druck abgesagt – selbst Opfer von Falschinformationen. Codetekt e.V. holt die Veranstaltung am 11. Februar nach.

Ein geplanter kostenfreier Workshop zum Thema Desinformation & Nachrichtenkompetenz für die Menschen in Kirchzarten wurde im Oktober 2025 kurzfristig abgesagt. Hintergrund waren Desinformationen und Vorwürfe, die im Vorfeld in sozialen Medien und regionalen Chatgruppen gegen die Veranstaltung erhoben wurden. Der Vorstand der regionalen Volkshochschule, wo der kostenfreie Workshop stattfinden sollte, ließ sich davon einschüchtern und sagte den Workshop ab. Der Workshop wird nun am 11. Februar 2026 in Kooperation mit dem lokalen Verein Dreisamtal Gemeinsam nachgeholt.

Demokratie braucht Dialog und Medienkompetenz

Ziel des Workshops, den codetekt e. V. und die Amadeu Antonio Stiftung gemeinsam konzipierten, war es, die Menschen in Kirchzarten für den Umgang mit Desinformation zu sensibilisieren und einen offenen Austausch über Manipulationstechniken sowie Hinweise zur Überprüfung von Informationen anzubieten. Der Vorstand der Volkshochschule Dreisamtal, in deren Räumen der Workshop ursprünglich stattfinden sollte, sagte die Veranstaltung nach eigenen Angaben aufgrund „nicht zielführender und polarisierender Konflikte“ ab.

Im Vorfeld war der Workshop selbst Ziel von Desinformation. In regionalen Chatgruppen wurde unter anderem behauptet, es handle sich bei codetekt e. V. um „Teil eines bundesweiten Netzwerks“ mit „klarer ideologischer Färbung und politischer Agenda“. Der Vorwurf: Im Workshop würden Meinungen verboten und Menschen indoktriniert, um sie dazu anzuleiten, „politische Feindbilder“ zu erkennen ohne „neutrale Definition von Desinformation“. Diese Darstellungen weist codetekt e. V. entschieden zurück.

„Unser Ziel ist es nicht, Meinungen vorzugeben oder Menschen zu indoktrinieren“, sagt Kristin Marosi, Co-Geschäftsführerin von codetekt e. V.. „Mit unserem Ansatz des Trust-Checkings (Vertrauens-Check), setzen wir ganz bewusst nicht auf die Schwarz-Weiß-Logik von wahr oder falsch, sondern auf die Vertrauenswürdigkeit von Informationen. Menschen können anhand bewährter Kriterien lernen, diese Einschätzung vorzunehmen und sich dabei eine eigene Meinung bilden. Damit schaffen wir Räume für Diskussion, stärken Medienkompetenz und fördern den demokratischen Austausch.“

„Das der Vorstand der Volkshochschule Dreisamtal den Workshop ausgerechnet aufgrund von Desinformationen absagt, schockiert uns“, sagt Daniel Weimert, Co-Geschäftsführer von codetekt e. V. „Leider beobachten wir gerade ein Erstarken des sogenannten Anti-NGO-Narrativs, dem sich vor allem rechte Ränder bedienen. Dabei wird wichtige Arbeit im Bereich Demokratieförderung und Nachrichtenkompetenz als Manipulation abgestempelt und augenscheinliche Neutralitätsdebatten zur Einschüchterung und Delegitimierung gemeinnütziger Organisationen geführt.“

Der Workshop wird nachgeholt

Der Workshop findet am 11. Februar gemeinsam mit dem Verein Dreisamtal Gemeinsam statt. Die ausgebuchte Veranstaltung bleibt kostenfrei und richtet sich an alle Interessierten aus der Region. Ziel ist es weiterhin, einen offenen, respektvollen Austausch zu ermöglichen und die demokratische Debattenkultur zu stärken. Die Vereine Dreisamtal Gemeinsam und codetekt übernehmen die Kosten für die Durchführung und starten begleitend eine gemeinsame Spendenaktion.

Zur Spendenaktion: Hier klicken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

codetekt

Frau Kristin Marosi

Hermannstraße 90

12051 Berlin

Deutschland

fon ..: 01637923101

web ..: https://codetekt.org/

email : kristin@codetekt.org

Codetekt ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, Menschen im Umgang mit potentiellen Falschinformationen zu befähigen und sich für eine aufgeklärte Gesellschaft und resiliente Demokratie zu engagieren. Hierfür fördern wir Medien- und Nachrichtenkompetenz über unseren eigens entwickelten „Trust-Checking-Ansatz“, der es allen schnell und unkompliziert ermöglicht, die Vertrauenswürdigkeit von Nachrichten einzuschätzen. Als gemeinnütziger Verein ist codetekt auf Spenden, Förderung und Unterstützung angewiesen.

Pressekontakt:

codetekt

Frau Kristin Marosi

Wilmersdorfer Str. 122-123

10627 Berlin

fon ..: 01637923101

email : kristin@codetekt.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.