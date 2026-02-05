Eigenständig bleiben, gemeinsam gewinnen. Union der Kleinparteien.

Wer ist bereit, größer zu denken als die eigene Struktur? Politische Bewegungen entstehen genau in diesem Moment. Eigenständig bleiben, gemeinsam gewinnen.
Union statt Fusion: Warum die nächste politische Kraft nicht durch Verschmelzung entsteht, sondern durch Zusammenarbeit Im freiheitlichen und konservativen Spektrum Deutschlands zeigt sich seit Jahren ein strukturelles Paradox: Die inhaltliche Schnittmenge ist groß, die politische Wirkung jedoch bleibt überschaubar. Nicht weil es an Ideen mangelt. Nicht weil es an engagierten Mitgliedern fehlt. Sondern weil Kräfte parallel wirken, statt sich strategisch zu ergänzen.
Während große Parteien gelernt haben, Macht zu organisieren, organisieren kleine Parteien häufig vor allem sich selbst.
Doch genau hier beginnt ein Umdenken.
Immer mehr Akteure erkennen: Der Weg zu größerer politischer Relevanz führt nicht zwangsläufig über Fusionen. Juristische Verschmelzungen klingen nach Stärke, erzeugen in der Praxis jedoch oft monatelange Strukturdebatten, Machtfragen und kulturelle Reibungsverluste. Am Ende entsteht selten Dynamik “ häufig eher Stillstand.
Was stattdessen gebraucht wird, ist eine freiwillige Union auf Arbeits- und Erfolgsebene.
Keine Gleichmacherei.
Keine Auflösung von Identitäten.
Sondern koordinierte Schlagkraft.
Denn politische Wirkung entsteht dort, wo Zusammenarbeit sichtbar wird: bei Wahlen, Kampagnen und öffentlicher Wahrnehmung.
_“Nicht organisatorische Größe entscheidet über politischen Einfluss, sondern gemeinsame Schlagkraft“ Ingo Wendelken_
Warum dieser Schritt jetzt entscheidend ist
Die politische Landschaft verändert sich schneller, als viele Organisationen reagieren können. Wähler erwarten Klarheit, Führungsfähigkeit und professionelle Kampagnen. Sie interessieren sich kaum für interne Parteistrukturen, wohl aber dafür, ob eine politische Kraft realistische Chancen hat, Einfluss zu gewinnen.
Zersplitterung sendet das gegenteilige Signal.
Sie vermittelt Unentschlossenheit.
Sie streut Ressourcen.
Und sie kostet Vertrauen.
Wer politische Verantwortung übernehmen will, muss deshalb zunächst zeigen, dass Kooperation möglich ist.
Nicht als Zweckbündnis.
Sondern als strategische Reife.
Konkrete Beispiele: Wo Zersplitterung unmittelbar Wirkung verhindert
1. Wahlkämpfe unterhalb der Wahrnehmungsschwelle
Wenn mehrere kleine Parteien mit ähnlichen Positionen gleichzeitig antreten, passiert ein vorhersehbarer Effekt: Stimmen verteilen sich, aber keine Kraft erreicht kritische Größe.
Das Ergebnis ist politisch paradox: Obwohl in Summe ein relevantes Wählerpotenzial existiert, bleibt es unsichtbar.
Eine abgestimmte Kandidatur könnte dagegen plötzlich Mandate ermöglichen und damit mediale Aufmerksamkeit, parlamentarische Redezeit und strukturelles Wachstum.
Nicht Ideologie entscheidet hier.
Sondern Mathematik.
2. Parallel laufende Kampagnen
Während eine Partei mühsam Reichweite aufbaut, startet wenige Wochen später eine andere eine thematisch ähnliche Kampagne mit eigenem Design, eigener Botschaft, eigener Infrastruktur.
Was fehlt, ist Skalierung.
Statt fünf kleiner Kampagnen könnte eine gemeinsame Kampagne entstehen, die professioneller wirkt, häufiger wahrgenommen wird und mehr Menschen erreicht.
Größe erzeugt Glaubwürdigkeit.
Und Glaubwürdigkeit erzeugt Wählervertrauen.
3. Konkurrenz um dieselben Ehrenamtlichen
Engagierte politische Menschen sind kein unbegrenztes Gut. Wenn mehrere Organisationen um dieselben Aktiven werben, schwächt sich das gesamte Lager.
Kooperation würde dagegen ermöglichen, Kompetenzen gezielt einzusetzen:
* erfahrene Wahlkampfplaner dort, wo Wahlen entschieden werden
* starke Kommunalpolitiker dort, wo lokale Verankerung zählt
* kampagnenfähige Teams dort, wo öffentliche Debatten geprägt werden
Nicht jeder muss alles tun.
Aber jeder sollte dort wirken, wo er den größten Unterschied macht.
Was eine Union konkret bedeutet
Eine Union ist kein symbolischer Schulterschluss. Sie ist ein Arbeitsmodell.
Der Kern lautet:
Eigenständig bleiben: gemeinsam handeln.
Daraus ergeben sich klare operative Schritte.
Die ersten fünf Arbeitsschritte einer realistischen Sammlungsstrategie
1. Fusion ausdrücklich ausschließen
Solange Parteien befürchten müssen, geschluckt zu werden, bleibt echtes Vertrauen unmöglich.
Eine klare Zusage schafft sofort Entspannung:
* keine Auflösung
* keine Übernahme
* keine erzwungene Angleichung
Kooperation braucht Sicherheit – nicht Druck.
2. Einen kleinen, handlungsfähigen Koordinationskreis bilden
Nicht als neue Meta-Struktur, sondern als Arbeitsgremium.
Ideal sind wenige Vertreter mit operativer Erfahrung statt großer Vorstandsdelegationen.
Aufgabe dieses Kreises:
* Wahlstrategien abstimmen
* Konkurrenz vermeiden
* Ressourcen bündeln
* gemeinsame Projekte definieren
Nicht Ideologie steht im Mittelpunkt “ sondern Funktionalität.
3. Einen minimalen gemeinsamen Nenner festlegen
Keine 80 Seiten Programmvergleich.
Fünf bis sieben verbindende Prinzipien reichen völlig aus, etwa:
* individuelle Freiheit
* Rechtsstaatlichkeit
* wirtschaftliche Vernunft
* Verantwortung
* Meinungspluralismus
Breite entsteht nicht durch Detailharmonisierung, sondern durch klare Leitlinien.
4. Wahlabsprachen treffen
Hier entscheidet sich der reale Effekt.
Möglichkeiten sind unter anderem:
* regionale Nichtangriffspakte
* abgestimmte Direktkandidaturen
* gemeinsame Listen
* gegenseitige Unterstützung in Schwerpunktregionen
Für Wähler entsteht so erstmals ein Bild politischer Ernsthaftigkeit.
5. Professionelle Kampagnenfähigkeit aufbauen
Gemeinsam genutzte Infrastruktur kann den Unterschied machen:
* geteilte Datenkompetenz
* koordinierte Pressearbeit
* ein gemeinsamer Kampagnenkalender
* strategisches Fundraising
Kooperation ist dann keine Idee mehr “ sondern gelebte politische Praxis.
Der kulturelle Wandel dahinter
Der vielleicht wichtigste Schritt ist kein organisatorischer, sondern ein mentaler.
Der Fokus verschiebt sich:
weg von Titeln -> hin zu Wirkung.
weg von Besitzständen -> hin zu Verantwortung.
Nicht die Frage „Wer führt?“ entscheidet über Zukunftsfähigkeit.
Sondern die Frage:
Wer ist bereit, größer zu denken als die eigene Struktur?
Politische Bewegungen entstehen genau in diesem Moment.
Warum zuerst Erfolge kommen müssen und erst danach Strukturfragen
Viele Bündnisse scheitern, weil sie mit Organisationsdebatten beginnen.
Erfolgreiche Kooperation folgt der umgekehrten Reihenfolge:
* gemeinsam antreten
* gemeinsam gewinnen
* Vertrauen aufbauen
* Zusammenarbeit vertiefen
Strukturen dürfen Ergebnis sein “ nicht Voraussetzung.
_“Wer politische Veränderungen erreichen will, muss zeigen, dass Zusammenarbeit möglich ist: pragmatisch, respektvoll und zielorientiert.“ Ingo Wendelken_
Eine strategische Chance, keine taktische Notlösung
Eine freiwillige Union wäre mehr als ein Wahlbündnis. Sie könnte zum Signal politischer Erwachsenheit werden.
Zu einem Beweis, dass freiheitliche und konservative Kräfte nicht nur analysieren können “ sondern auch handeln.
Denn am Ende gilt eine einfache Wahrheit:
Nicht wer recht hat, prägt ein Land.
Sondern wer Wirkung entfaltet.
Die Zeit der isolierten Einzelkämpfer könnte damit enden.
Und eine neue Phase beginnen: geprägt von Kooperation, strategischer Vernunft und gemeinsamer Gestaltungskraft.
Nicht fusionieren.
Nicht konkurrieren.
Sondern koordinieren.
Oder noch klarer:
Fusion organisiert Parteien.
Union erzeugt politische Stärke.
Jetzt ist der Moment, diesen Schritt zu gehen.
_“Eigenständig bleiben, gemeinsam gewinnen.“_
Bild, Gestaltung, Text:
Ingo Wendelken
WerteUnion Bremen
